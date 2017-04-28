الأزهر: إما أن يكون مطيعا أو إرهابيا!!

" إن أول عصر تضعضع فيه الأزهر هو عصر عبد الناصر، والمد الاشتراكي. ماذا تنتظر من نظام كان مرتميا في أحضان النظام الروسي المنكر للدين؟ غير أن يكون حريصا على تحجيم الأزهر، إن كتب الإلحاد كانت تباع بقروش قليلة ". هذه الكلمات قالها د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في لقاء له على قناة "العربية" في يناير/كانون الأول 2015 .

الحقيقة أن الرجل لم يكذب في ذلك فقد شنت أجهزة إعلام ثورة 1952، منذ قيامها، حملة إعلامية ضد الأزهر، ووصفت ما فعله نظام عبد الناصر في قانون الأزهر والأوقاف بأنه ثورة جديدة تجري داخله وتقودها الدولة من أجل التجديد والتقدم لخدمة الأزهر والإسلام. وبلغ الأمر أن هاجم الدكتور محمد البهي – أحد الموالين لعبد الناصر داخل الأزهر – في جلسات البرلمان عام 1961م، ما وصفه بجو العداوة والجمود الذي يسود الأزهر وقال: "إن الثورة أعطت الإصلاح للأزهر لأن الشيوخ لم يريدوه".

ألا يذكرنا هذا بما يحدث اليوم من هجوم على الأزهر من إعلام ما يسمى بثورة 30 يونيو وتكرار الهجوم نفسه على المؤسسة الإسلامية العريقة بقصد إجبارها على تقديم تنازلات دينية خطيرة، وليس كما يزعمون أن الأزهر يحض على التطرف والإرهاب، فوسطيه الأزهر معروفة، وغالبية مرتكبي أعمال العنف ليسوا أزهريين، وكأن الأنظمة العسكرية لا تجد سوى الأزهر لكى تتخذه مطية لأفعالها؟

معاول يوليو التي هدمت الأزهر

نعم كان الأزهر قويا برجاله حتى سيطر عليه عبد الناصر ونظامه، استمرارا للنهج الثابت الذي بدأ الحكام في مصر ينهجونه منذ نابليون بونابرت وحتى الآن، وهو نهج الاحتواء والسيطرة تحت ستار التطوير والتجديد. كما فعل محمد علي ومن بعده خلفاؤه، وذلك النهج تلخصه كلمة الخديوي عباس حلمي التي قال فيها محددًا دور الأزهر: "أول شيء أطلبه أنا وحكومتي أن يكون الهدوء سائدًا في الأزهر والشغب بعيدًا عنه، فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الأفكار، لأنه مدرسة دينية قبل كل شيء، إن كل ما يهم الحكومة من الأزهر استتباب الأمن فيه، وأطلب منكم أيها العلماء أن تكونوا دائمًا بعيدين عن الشغب، وأن تحثوا إخوانكم العلماء وكذلك الطلبة على ذلك. ومن يحاول بث الشغب بالأقوال أو بواسطة الجرائد والأخذ والرد فيها فيكون بعيدًا عن الأزهر" .

حرص الحكام على توظيف الإسلام وعلماء الإسلام لتحقيق أهدافهم السياسية كلما أمكن ذلك ، ولم يشذ جمال عبد الناصر عن ذلك النهج فاتخذ العديد من الخطوات للسيطرة على الأزهر وتوظيفه لصالح أهداف نظام ثورة يوليو 1952م ، حيث حدد دور العلماء في "إرشاد المواطنين إلى حقيقة وأهداف الثورة " واعتبر أن الجهد الذي يبذله علماء المسلمين في العالم الإسلامي أو الأمة العربية في مجال مواجهة "إسرائيل" مازال جهدًا متواضعًا" .

سرقة موارد الأزهر

ثم جاء التدخل الأكبر مع القانون رقم 180 لعام 1952م ، بإلغاء الوقف الأهلي، وسيطرت الحكومة من خلال وزارة الأوقاف على أراضي الوقف الخيرى وسلمتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعجزت وزارة الأوقاف عن تأدية رسالتها لأن هذه الأراضي كانت تدر على الأزهر في السنة الواحدة 8 ملايين جنيه، وبتطبيق هذه القوانين انخفضت الإيرادات إلى 800 ألف جنيه، فضلاً عن امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سداد الريع المستحق، وبهذا ضربت ثورة 23 يوليو الركيزة الاقتصادية لعلماء الأزهر، تلك الركيزة التي كانت تجعلهم في غنى عن أموال الحكومة، الأمر الذي كان يكفل لهم الاستقلال عنها ويتيح لهم معارضتها من دون خوف من قطع مرتباتهم أو تشريد أسرهم من بعدهم، وفى الوقت نفسه استثنيت أوقاف غير المسلمين من أحكام هذه القوانين حيث وضعت لها قوانين خاصة.

ثم كان إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لعام 1955م ، لتقليص دور الأزهر في الحياة العملية للمصريين خارج توجيه الحكومة، وبذلك بدأت هيمنة ثورة 23 يوليو على القوة الإسلامية الأكبر في مصر وفي العالم الإسلامي وهي الأزهر الشريف وعلماؤه، حيث شكل إلغاء المحاكم الشرعية تحديًا لنظام الشريعة الإسلامية نفسه في دولة إسلامية يعلن دستورها أن دينها الرسمي هو الإسلام.

وبإلغاء المحاكم الشرعية وبالهيمنة على إدارة الأوقاف نجح الرئيس جمال عبد الناصر فيما فشل فيه الاحتلال الغربي من الهيمنة على أبرز مؤسسة لعلماء الإسلام في العالم كله.

قانون تكبيل المؤسسة

وبعد أن هيمن عبدالناصر على الأزهر وموارده الاقتصادية كان عليه أن يكرس هذه الهيمنة بقانون رسمي محدد المعالم، فتم إصدار قانون تنظيم الأزهر " 103 لسنة 1961م" ، وهذا القانون وإن كان أعاد تنظيم الأزهر فعلاً وقسمه إلى هيكل تنظيمي جديد، لكنه ربط هذا التنظيم كله بجهاز الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، فشيخ الأزهر ووكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، وغيرهم من القيادات يعينهم رئيس الجمهورية، وبصفة عامة فالهيكل العام الإداري والمالي للأزهر أصبح وفقًا لقانون تنظيم الأزهر جزءًا من الهيكل المالي والإداري للحكومة

النتيجة أن الأزهر لم تصدر من داخله أي مواقف أو تصريحات تعارض النظام الحاكم لا من قريب ولا بعيد، بل بالعكس وقف إلى جانب جمال عبد الناصر في كل مواقفه.

وما يحدث الآن هو جزء من مهمة ضرب الأزهر بهدف المزيد من الإخضاع والتبعية.

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