قصة قضايا رفعت الأسد لدى القضاء الإسباني

في الحقيقة لم يكن الأمر ليُحرّك القضاء الإسباني بهذه الصّرامة إذا اٍلتزم رفعت الأسد باتّباع شروط أولي الأمر المتعارف عليها مقابل الإقامة بسلام

بعد الجلبة التي أثارتها أخبار تجميد أملاك رفعت الأسد وعائلته من طرف القضاء الإسباني، اِعتقد البعض أنّ بعض الحكومات الغربيّة تريد بطريقة ما القصاص من بشّار الأسد عبر مؤسساتها القضائيّة بالتّضييق على أملاكه في الخارج أو أملاك باقي عائلته مثل اِمبراطورية عمّه التي أقامها في إسبانيا منذ أكثر من عقد.

من يحسنون الظّن بعدُ بمواقف كهذه، ذهبوا إلى هذا الفهم لأنّهم يجهلون تماما أن هذا الخبر يصبّ في مصلحة بشّار الأسد نفسه. ففضائح رفعت الأسد الماليّة تتراكم مع تاريخه الدّموي لتُقلّص فرص أبنائه في طرح أسمائهم كبديل لمرحلة ما بعد بشّار. أمّا السّوريّون والسّياسيّون الغربيّون فلم يربطوا الأمرين معا لأنّهم أدرى بعلويّي سوريا وبخلافاتهم التّاريخية التي تتمحور أساسا حول ثروة سوريا و قيادتها.

تاريخ الأسد

أجمعت الأخبار و المقالات الصّادرة في صحف إسبانيا بشأن هذه الفضيحة الماليّة الكبرى على شحن الرّأي العام الإسباني بمقدّمة تُذكّر بتاريخ رفعت الأسد في سوريا و تُعرّفه بـ"جزّار حماة" و الغانم بـ300 مليون دولار من أخيه حافظ مقابل نفيه في أوربا على إثر محاولة الإنقلاب التي قيل أنّه خطّط لتنفيذها آنذاك في 1984. ديباجة مُركّزة تلتها تفاصيل تزيد قناعة القارئ بأنّ هذا العربي الطَاغية والهارب بمال أهل بلده لا يُريد بأرض الأندلس خيرا. فجرائم الماضي تتصدّر اِسمه، وإن تاب العمّ، فابن أخيه يضمن لكلّ العالم هذه السنوات بثّا حيّا لمشاهدة آخر ما تجود به مواهب عائلة "الأسد" في فنون القتل الوحشيّ على أرضه، فما بالنا بالعمّ على أرض الأندلس؟ تفاصيل تذهب بتفكير القارئ إلى أنّ الهوس بالسّلطة و المال، وراثيّ في هذه العائلة و يصل بهم حدود اقتراف الممنوع والمحظور حتّى خارج أراضيهم في سبيل نيْله والمحافظة عليه.

رفعت الأسد اختار فرنسا واستثمر فيها و تمدّدت أطماعه على بعض المدن الأوربية الأخرى على غرار هولندا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا. إلّا أنّ جنّة ماربيّا، في السّاحل الجنوبي الإسباني أغرته أكثر فتوجّه نحوها غازيا وركّز نشاطاته التجارية في العقارات السّياحية وتحديدا الفنادق والعلب اللّيليّة. وفي مشروع واحد التهم 3300 هكتار من بلديّة مرفأ بانوس، اقتناها شيئا فشيئا و بطرق ملتوية إلى أن جمع ملكيّتها لعائلته المتكونة من زوجتين و سبع أبناء وبعض زوجاتهنّ وإسبانيّ.

في الحقيقة لم يكن الأمر ليُحرّك القضاء الإسباني بهذه الصّرامة إذا التزم رفعت الأسد باتّباع شروط أولي الأمر المتعارف عليها مقابل الإقامة بسلام على الأراضي الأوربية عموما {مثلما هو حال حسين سالم مثلا وباقي أصحاب الثروات المشبوهة}. لكن الرّجل تفاقم نفوذه إلى درجة فتحت شهيّته على المنطقة أكثر من اللّازم وبالغ في التّحايل على الدّولة وفي شراء الذّمم، بما في ذلك السّلك القضائي. ثمّ إنّ الأمر لم يكن ليصل حدّ الحجر على ممتلكاته جميعا والتي تقدّر قيمتها في إسبانيا فقط بـ691 مليون يورو، بتهمة التّربّح وتبييض الأموال، لولا التّحقيقات التي فتحتها فرنسا بشأن ثروته هناك البالغة 90 مليون يورو و إجبار إسبانيا و بعض الدّول الأوربية الأخرى بالتّعاون معها قضائيّا. و قد استجابت إسبانيا لهذا الطّلب { بعد مماطلة} وتوّجت أبحاثها بتكليف الوحدة المركزية العمليّة للشرطة الإسبانية الخاصة بالبحث والتحرّي في القضايا الخطيرة المتعلقة بالجرائم المنظّمة الوطنية و الدولية، وتبييض الأموال و الخطف والمخدّرات بالتّحرك مؤخّرا لتجميد كلّ حسابات الأسد في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة.

ليست الأولى

لم يكن يتوقّع عاقل أن يتجرّأ رفعت الأسد، رغم تاريخه الدّامي في سوريا وخروجه المذلّ منها وثروته المشبوهة التي راكمها في أوربا، على الاقتراب من مجال السّياسة من جديد لولا دعم و تغاضي حكومات أوربية متتالية عن جرائمه الماليّة وبسط نفوذه على شخصيّات فاعلة في القرار السّياسي. هذا التّعاون الذي جمع الطّرفين أتاح لاسم الرّجل أن يطغى {وفق ماتمليه طبيعته} و أن يتجرّأ على الدّلو بدلوه في المشهد السّياسي السّوري بعد الثّورة من خلال تقديم اِبنه ريبال بشخصيّة السّياسي و الحقوقي القادر على الزّعامة واستدراك الجاه العلويّ الذي لم يحافظ عليه بشّار.

شابّ فتحت له القنوات الإعلاميّة الأجنبيّة الكبرى أبوابها لترميم صورة العلويّ الطاغية بـ "الحقوقي" المترعرع في المجتمعات الدّيمقراطية الغربيّة. و قدّمته شخصيّات سياسيّة {على غرار آثنار، رئيس إسباني سابق} للمشهد الإسباني إلى حدود ستّة أشهر مضت باِعتباره الشّاب المناضل الذي يقدّم قضيّة بلده و يقترح الحلول لها.

وفي الحقيقة، قد تكون هذه القضيّة مدوّية في نظر الرأي العام الأوربي لكنها لم تكن الأولى وليس من المضمون أن تكون الأخيرة لوضع حدّ لبلطجة هذه العائلة. فقد سبقتها قضايا في عديد الدّول خرج فيها الرّجل منتصرا على القضاء نفسه، بل و غرّم حتّى الصّحافة التي غطّت فضائحه، لعلّ أشهرها غرامة جريدة لوفيغارو الفرنسية الباهظة.

ومهما تكن مآلات القضيّة فإنّ الثّابت أنّ طغيان رفعت الأسد الذي مارسه في سوريا لم يكن وليد ظرف مكاني أو زماني محدّد، بل هو منهج حياة تتوارثه العائلة أينما حلّ ركبها، وإن كانت في المنفى.

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