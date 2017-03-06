في أربعينية الشاعر الراحل "سيد حجاب"

كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

(اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر ياولاد حلوة الحلوات)..

هكذا يبدأ تتر مسلسل "بوابة الحلواني" الذي كتب أشعاره الشاعر الراحل سيد حجاب كما كتب أشعاراً لمعظم المسلسلات وأجملها على مدى سنوات طويلة من عمره.

لم تكن كلمات الأغاني التي كتبها سيد حجاب للمسلسلات خفيفة أو شعبية بل كانت تحمل هماً عاماً وفكراً رسّخ مفاهيمَ وقيماً أخلاقية في وجدان الشّعب العربي الذي شاهد تلك المسلسلات والتي كانت تذاع دائماً لأوّل مرّة في شهر رمضان المبارك.

تتميز أغاني "بوابة الحلواني" بتيمة التغني بأمجاد الماضي فالشاعر الذي تواجهه قسوة الحياة ويقف الموج العالي بينه وبين تحقيق حلمه يعود ليداري الأنين بالحنين للماضي وتمجيده.. وليس تمجيد الماضي هنا من باب ذم الحاضر بل ليكون نافذة تفتحها أيدي البسطاء وتستمد منها العون على مواصلة الحياة والكفاح من أجل أن تكون حياة حرّة وكريمة. وفي بوابة الحلواني تدق الأيادي في البداية والنهاية بوابة الحياة لتنفتح لأبنائها الطيبين.

المال والبنون: صراع الخير والشر

(قالوا زمان: دنيا دنيّة غرورة، قلنا واللي تغره يخسر مصيره، قالوا: الشيطان قادر وله ألف صورة. قلنا: ما يقدر على اللي خيره لغيره). يقدّم سيد حجاب العبرة المستخلصة من حلقات المسلسل وقصته في بداية الأغنية ليفهم المشاهد مباشرة أنّه أمام صراع بين قوتين عظيمتين ، الخير والشر الذي بدأ مع بداية الخلق واستمرّ إلى الآن، لكنّ الأغنية لا تكتفي بالتلخيص بل تؤكد على التّفاصيل، فلا معنى للدنيا إن باع الإنسان فطرته البريئة الرقيقة، فالمال تأتي به الريح وتأخذه الأهوال.. والأبناء سيتخلون عن آبائهم يوم الحساب.. وللمرء عبرة في مال قارون الذي صار إلى زوال مع كثرته وعظمته.. ويكون الحل للخلاص عمل الخير فقط فهو الذي يخلّص الإنسان من إثم المال وقذارته.. وأيضاً مواجهة الحقيقة وعدم التهرب منها. وفي تتر النّهاية يأتي الحلم، حلم سيد حجاب وحلم البشر الذين يعون إنسانيتهم، الحلم بأن تكون هناك جنّة للإنسانية يعيش فيها البشر بطيبة وصفاء نية.. ويخاطب الدنيا متحدياً إغراءاتها ويطلب منها أن تبتعد عنه وتحاول إغواء غيره فنفسه عفيفة وغنية على الرغم من الفقر ولن تستطيع إغراقه في مستنقعاتها.

الوسية: المساواة بين البشر

نظام الإقطاع واستعباد الناس والذي قامت ثورة "يوليو" للإطاحة به مع نظام الملكية، أعاده العسكر ثانية إلى الواجهة..

تتر مسلسل "الوسية" يؤكد على أنّ الله خلق البشر سواسية لا أسياد ولا عبيد جاء الناس للحياة مثل النبات أبرياء لم يرضعوا الكذب ولم يفطموا على الرياء.. يؤكد سيد حجاب هذه الحقيقة التي جاءت في مقولة مشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً". حين تسمع أغنية الوسية في تتر المسلسل تهتز أعماقك شجناً وحزناً..

(عش يا ابن آدم بكر زي الشجر موت وأنت واقف زيه في مطرحك ولا تنحني لمخلوق بشر أو حجر).

ليالي الحلمية: الرضا بالقضاء والقدر

تكريس مفهوم القدرية والتسليم بالقضاء والقدر جاء في تتر مقدمة مسلسل ليالي الحلمية وهو المسلسل الأشهر بين المسلسلات التي كتب أشعارها سيد حجاب وبقيت في وجدان الشعب العربي على مدى سنوات وتابعها الملايين وتأثروا بشخصياتها وأحداثها وجرت أغانيها على ألسنة الأطفال.. (ومنين بييجي الرضا من الإيمان بالقضا) عامة الشعب عندهم هذا الإحساس بالتسليم لقضاء الله وقدره وهذه الجملة يترنم بها الكبار والصغار لأنّها تلامس وجدانهم وتقترب من مفاهيمهم ومعتقداتهم.. وقد كان سيد حجاب شاعراً ذكياً بالإضافة إلى تمكنه من الصورة الشعرية الجميلة التي ارتفعت بالعامية إلى روح الشعر الفصيح.. وسأكون منصفة إن قلت إنّ سيد حجاب أكثر شاعرية من أحمد شوقي الذي كان يَخضع للقصيدة والوزن فيضع كلمات لا تخدم الجملة الشعرية ولا الصورة بينما يُخضع سيد حجاب الجملة لصورته الشعرية فيرتقي بها إلى مرتبة التصوف.

أرابيسك: الرقة واللحن الصوفي

تنقلك موسيقى أرابيسك وكلمات تتر المسلسل إلى عوالم سحرية فتشعر أنّك تحلّق عالياً مع كلمات فيها من الموسيقى ما يفوق اللحن!

(ويرفرف العمر الجميل الحنون ويفر ويفرفر برفة قانون وندور نلف ما بين حقيقة وظنون) الراء والنون حرفان يجعلان الكلمة أقرب للهمس وأكثر قدرة على التحليق ويعطيان الملحن فرصة كبيرة للتحكم بالجملة الموسيقية.

(إن درت ضهرك للزمن يتركك لكن سنابك مهرته تفركك وإن درت وشك للحياة تسبكك والخير يجيك بالكوم وهمك يهون) … وفي تتر المقدمة: (الشر شرق وغرب داخل في حوشنا حوشه لريح شاردة تقشقش عشوشنا)..

لا يوجد أغنية بين أغاني سيد حجاب يمكن أن نقول عنها إنها الأفضل أو الأجمل خاصة وأنّ الملحنين الذين تعاونوا في تلحين تلك الأشعار كانوا من كبار الملحنين في الربع الأخير من القرن العشرين.. فقد لحن له "بليغ حمدي" وكان النصيب الأكبر للملحن "عمّار الشريعي".

وقد كان الشاعر الراحل صاحب موقف سياسي وقضية ولم تكن أشعاره فقط تلخيصاً لفكرة المسلسل كما في (اللقاء الثاني، وشارع الموردي، وعم آدم). ويبدو ذلك في أوضح صورة في معارضته لقصيدة "سلوا قلبي" لأحمد شوقي.

وما نيل المطالب بالطيابا

دي مش دنيا يا شوقي.. دي غابة.

وتبقى مصر في أشعار سيد حجاب القوية العفية ويبقى أبناؤها الطيبون يقرعون بوّابة الحياة لتفتح لهم فيدخلوها آمنين.

سيد حجاب وداعاً..

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