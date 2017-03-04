عمر عبد الرحمن .. رحيل "الأزهري الثائر"

برحيل د. عمر عبد الرحمن في أحد السجون الأمريكية عن عمر ناهز الثمانين عاماً، تطوى صفحة واحد من أهم الشيوخ المنتسبين للأزهر.

فقد عارض حكام مصر المتعاقبين منذ عبد الناصر مروراً بالسادات وانتهاء بمبارك ، بعد حياة حافلة اختلطت فيها الحقائق بالأكاذيب ، والجدل بالتأييد ، ما يعكس لنا حجم المكانة التي تبوأها الرجل حياً ، والتي لم تفارقه حتى في لحظاته الأخيرة ، إذ كان مشهد الوداع مفاجأة كبيرة لأنصاره قبل أعدائه ، بسبب الحشود الجماهيرية الغفيرة التي حرصت على تشييعه ، رغم غيابه عن مصر منذ حوالي ربع قرن قضاها في سجن انفرادي بأمريكا ، في مشهد لا يمكن فصله عن شخص عمر عبد الرحمن نفسه ، ولا عن التحولات التي يشهدها المجتمع المصري منذ الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ ، والتي أدت إلى زعزعة كثير من المسلمات التي تمكن مبارك وأجهزته الإعلامية والدعائية من صنعها على مدار ثلاثين عاماً .

إرهابي رغم البراءة

تهمة الإرهاب والدعوة إلى العنف ، واحدة من أكبر المفارقات التي لازمت الشيخ "الأزهري " سنوات طويلة ، رغم عدم إدانته قضائياً من أي محكمة مصرية .

فرغم مثوله أمام محكمتين إحداهما عسكرية في قضيتين من أكبر القضايا التي شهدها القضاء المصري ، أولاهما: قضية اغتيال الرئيس الأسبق السادات، والثانية: التي عرفت بقضية الجهاد الكبرى ، التي وضعته النيابة العامة على رأسها وطالبت بإعدامه، فقد حصل على البراءة بعد مرافعة طويلة ضمنها في كتاب " كلمة حق" بعد ذلك.

فباعتراف محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب " الفريضة الغائبة والذي تم إعدامه في قضية اغتيال السادات ، ينفي علم " الشيخ " بواقعة الاغتيال ، حيث قال في التحقيقات: " بالنسبة للدكتور عمر عبد الرحمن فلم نبلغه بالخطة قبل تنفيذها.. لأنه كان في مكان لم نتبينه لأنه كان مطلوب التحفظ عليه، ولم نكن نعلم مكانه.. ولكن عرفت بعد كده أن عبود الزمر قابله بعد الاغتيال وأبلغه بالذي حصل ومعرفش كان رد الفعل عنده إيه"

مرافعة عبد الرحمن كانت في الأساس للرد على تقرير للأزهر ضمنته النيابة العامة في مرافعتها وهو ما فطن إليه لأن النيابة في رأيه "يجهلون أمر الشرع، لذا فإننا نطالب بحضور هؤلاء الذين كتبوا لها – مفترين على الله – ما قالته النيابة في مرافعتها"

وعبر سردية علمية رصينة تمكن من بيان موقف الإسلام من الحكام ، وأنه لم يقر حاكما على ظلمه أو طغيانه في آراء حملت روحاً ثورية مبكرة ، وقال عبارته الشهيرة "إنني مطالب أمام عقيدتي وأمام ضميري أن أدفع الظلم والجبروت وأرد الشبهات والضلالات وأكشف الزيغ والانحراف وأفضح الظالمين على أعين الناس، وإن كلفني ذلك حياتي وما أملك، فإذا كانت النيابة تطالب بإعدامي فإن هذا لا يروعني ولا أحزن له".

المفارقة الواضحة أيضاً في سيرته أنه رغم كثرة خطبه ولقاءاته الجماهيرية ، لم تستطع السلطة " المتربصة " به أن تحصل منه على عبارات تدينه بالتحريض على العنف أو القتل ، بل كثيراً ما صرح بعكس ذلك تماماً ، ففي لقاء له مشهور مع محطة CNN الإخبارية صرح بأنه ضد العنف أو إلحاق الأذى بالأفراد أو البنايات وأن مهمته الذي نذر لها نفسه هي فضح نظام مبارك وبيان ظلمه للشعب المصري.

أما عن اتهامه باعتناق أفكار تكفيرية فيقول في دفاعه الشهير: "إننا لا نكفر أحداً بالمعصية حتى لو أصر عليها ولم يتب منها.. وأما بدعة الخوارج وما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة فهي تكفيرهم مرتكب الكبيرة المصر عليها.. فأين وجه الشبه بيننا وبينهم"

الثائر تحت سقف الأزهر

مثلت معارضة د. عمر عبد الرحمن الشرسة لحكام مصر ، خروجاً عن سياق عام أريد من خلاله " تدجين " مؤسسة الأزهر بما تمثله من مركزية ووضعية بين عموم المصريين ، بل بين جمهور أهل السنة في العالم كله .

قصة التدجين يعرف الجميع تفاصيلها منذ الغارة العسكرية على الجامع الأزهر عقب الاستيلاء على الحكم عام ١٩٥٢ بزعم إصلاحه ، الذي كان يهدف إلى ضمان " شرعنة " الاستبداد والانفراد بالسلطة ، لكن خروجاً على هذا السياق مثل علامات مهمة في تاريخ الأزهر كان أشهرهم: الشيخ عبد الحميد كشك ، والشيخ صلاح أبو إسماعيل .. وغيرهما .

المنهجية التي خطها الشيخ عمر عبد الرحمن ، تجاوزت الدور التقليدي الذي تم رسمه بدقة " للمعممين " من حيث الاكتفاء بالدور الوعظي "الروتيني" ، أو المهمة الأكاديمية المنعزلة عن المجتمع .

فأمام المحكمة يقول "فجريمتي أنني نقدت الدولة وأظهرت ما في المجتمع من مفاسد ومعاداة لدين الله ، ووقفت في كل مكان أصدع بكلمة الحق التي هي من صميم ديني واعتقادي، إن منابر المساجد وقاعات المحاضرات وساحات الجامعات تشهد كلها أنني عن الشريعة أذود وأدافع وفي بيان دين الله أصول وأجول وفي سبيل الإسلام أقدم النفس والمال"

أما الحاكم في فكر الشيخ "الثائر" فليس إلهاً معبوداً ، ومن ثم لا يطاع طاعة مطلقة إنما "يطاع لطاعته لله ورسوله وإن الخلاف بين الراعي والرعية لا يقضي فيه إلا الكتاب والسنة وعلى هذا أجمع الفقهاء سلفاً وخلفاً، وليس بعد كلام الله كلام وليس بعد حديث الرسول حديث، وليس بعد إجماع العلماء حكم."

ورغم معارضة الشيخ الراحل لكل من عبد الناصر والسادات ، إلا أن معارضته لمبارك شكلت الجزء الأكبر من مجهوده ، وظل محافظاً على حيويتها حتى عندما غادر مصر في أوائل التسعينات ، إذ كان يعتبرها أحد أهم أولويات العمل الإسلامي، ففي حديث له لمجلة "المجتمع" الكويتية عام ١٩٨٨ لم ير إلا "وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر… ثم البيان الواضح للناس، أن ما هم فيه في بعض المواقع يقع تحت إطار حاكم يغتصب حق الله تعالى، حيث تحكم شريعة غير شريعة الله سبحانه… وحيث يعتدى على الشعب بأشكال و ألوان مختلفة"

ثورة عبد الرحمن لم تقتصر على الحكام – وإن كانت تمثل الجزء الأكبر من تراثه – بل امتدت إلى احترام العقل وتحريره ، فالإسلام في فكره "لا يعرف كهنوتاً، وليس حكراً على أحد فباب العلم والفهم مفتوح للجميع، ولا يحق لمخلوق أن يدعي لنفسه فهماً خاصاً للإسلام يحاول أن يفرضه على الناس، ويقهرهم عليه"

ورغم انتمائه إلى المؤسسة " العلمائية " إلا أنه نفى أن يوجد في الإسلام ما يعرف بـ "رجال الدين" ، وإنما يوجد "علماء دين يكونون أعمق فهماً، وأكثر علماً من غيرهم.. ولكنهم رغم ذلك لا يغلقون الباب، ولا يدَّعون أن الوصول إلى الله مقتصر عليهم، ولا يكون إلا عن طريقهم"

ورغم أن الثائر " الأزهري " لم يترك تراثاً علمياً كبيراً مقارنة بغيره ، إذ انصب اهتمامه على البيان والتوضيح ، وكشف نظام مبارك أمام الرأي العام ، كما أن سجنه لحوالي ربع قرن في السجون الأمريكية حرمه دونما شك من التدوين ، إلا أن الاطلاع على ما توفر من مصنفاته ، أو الاستماع إلى ما ترك من خطب ولقاءات قد يعيد تعريفه مرة أخرى ، خاصة بعد اكتشاف كثير من المصريين على وجه الخصوص ، أن الشيخ المعمم كان يمثل طليعة ثورة مبكرة ، قبل أن يقرروا الانضمام إليها بعد حوالي ثلاثين عاماً .

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه