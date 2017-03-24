ازدهار زراعة الشعر في تركيا

اﻷفكار البسيطة هي التي تأتي دوما بالمكاسب الضخمة شريطة أن تؤخذ علي محمل الجد .

هذه الحقيقة ﻻ تنطبق فقط علي حياة اﻷفراد بل تتعداها إلي حياة المجتمعات واقتصاديات الدول، وخير مثال علي ذلك تلك المكانة المتقدمة التي أحرزتها تركيا في مجال السياحة العلاجية عموما ( وهو مجال لم يكن مطروقا علي الإطلاق من قبل بها ) وفي مجال زراعة الشعر علي وجه الخصوص؛ حتي أصبحت تتبوأ حاليا مكانه متقدمة علي صعيد السياحة العلاجية في العالم ، مثلها في ذلك مثل بريطانيا وأمريكا وألمانيا

ورغم كونها تزخر بالكثير من مقومات السياحة التاريخية والترفيهية والتسويقية، فإن الحكومة التركية لم تركن لتلك المقومات في استقطاب السائحين وإنعاش موسمها السياحي ، بل سعت إلي تحويله من موسمي إلي دائم عن طريق استثمار فكرة بسيطة بدأتها بعض المراكز العلاجية التجميلية التي كانت تطمح في الانتشار وتحقيق أرباح مالية ومنافسة نظيراتها في كل من ألمانيا وأمريكا ، فبدأت بالترويج لنفسها عبر اﻷقارب واﻷصدقاء المقيمين في أوربا والدول العربية والوﻻيات المتحدة الأمريكية، الذين قاموا بحملة دعائية شفهية في نطاق المحيطين بهم من اﻷصدقاء وزملاء العمل للترويج للمراكز الطبية التجميلية في إسطنبول وللأطباء اﻷتراك الذين يقومون بإجراء عمليات زراعة الشعر بتقنية عالية الجودة تضمن للمريض تحقيق نتائج مبهرة وبأسعار زهيدة ( 2000 دوﻻر ) مقارنة بنظيراتها في دول مثل بريطانيا ( 12 ألف دولار ) وأمريكا ( 15 ألف دولار)

خير دعاية

ومع بدء توافد الراغبين في إجراء تلك الجراحة التي تستغرق في الغالب حوالي يومين فقط يعود بعدها المريض إلي بلده متابعا حالته مع طبيبه المعالج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ليكونوا هم أنفسهم خير دعاية وأوقع مثال علي مهارة اﻷطباء اﻷتراك .

ليزداد عدد الراغبين في السفر إلي تركيا وإجراء عملية زراعة الشعر بها ، ويتصاعد العدد ليتخطى الخمسة عشر ألف مريض خلال فترة زمنية وجيزة، جاءوا من إيطاليا وفرنسا واليونان والسعودية والكويت والامارات ولبنان خلال عام 2013 .

ووفقا لوزارة السياحة التركية فقد أوضحت الإحصائيات أن الرجال هم أكثر اهتماما بإجراء هذه العملية ، وأن اﻷمر يتعدى لديهم زراعة شعر الرأس إلي زرع اللحية والشارب ، خصوصا مع أنتشار ظاهرة عارضي اﻷزياء الرجال الذين يميلون إلي تربية لحاهم والتباهي بها علي ممرات عروض اﻷزياء العالمية، ما دفع الكثير من الشباب حول العالم لتقليدهم.

لتبدأ شركات السياحة التركية الإعلان عبر وكلائها في أوربا والدول العربية عن رحلات سياحة علاجية تجميلية لتركيا، للراغبين في الخضوع للعمليات التجميلية خصوصا زراعة الشعر وقضاء فترة النقاهة في التجول بين الأماكن السياحية والمناظر البحرية الخلابة للمدينة التاريخية ، والقيام بجولة ترفيهية وتسويقية في مراكزها التجارية، مستثمرة في ذلك الصورة الرائعة التى قدمتها الدراما التركية للمشاهدين في دول العالم عموما وفي المنطقة العربية علي وجه الخصوص عن سحر المدينة، وما تمتلكه من طبيعة خلابة وحضارة معمارية وقصص غرامية تاريخية

لتتلقي الحكومة التركية هذا الرافد الجديد من روافد الدخل القومي الذي بات يضمن لها تدفق السائحين علي مدار العام ، وتبدأ من خلال وزارتي الصحة والسياحة القيام بوضع عدد من القواعد والقوانين الصارمة لعمل المراكز العلاجية التجميلية لضمان مستوي الخدمة المقدمة وكفاءة القائمين عليها عبر استخراج تراخيص من وزارة الصحة لممارسة هذا النشاط ، والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة وإغلاق المراكز غير المرخصة، إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات في المجال الصحي والتكنولوجيا الطبية خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أدي إلي زيادة خيارات راغبي إجراء مختلف الجراحات التجميلية.

500 عملية في اليوم الواحد

هيئة السياحة العلاجية التركية رصدت من جانبها تنامي هذا القطاع بصورة مطردة خلال عام 2015 في آخر تقرير لها ، ذكرت فيه أن هناك 746 ألف أجنبي زاروا تركيا للعلاج التجميلي خلال العام المذكور أعلاه ، أجري منهم 100 ألف زائر عمليات زراعة الشعر ، وأن تركيا حققت مكاسب مالية تقدر ب 5.8 مليار دوﻻر من السياحة العلاجية منهم مليار دوﻻر جاءت من عمليات زراعة الشعر فقط

أما وزارة الصحة التركية فقد أعلنت أن أكثر من 200 عملية زرع شعر تتم يوميا داخل المراكز الطبية المرخصة، وأن معظم المرضي الذين يخضعون لهذه الجراحة هم من العرب ، وأنه في بعض اﻷحيان يصل الرقم إلي 500 عملية في اليوم الواحد ، وذلك خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية في الدول العربية.

لتزدحم فنادق تركيا ومشافيها ومراكزها التجارية ومناطقها السياحية بالزائرين علي مدار العام وتجني الدولة والقطاعات الطبية والسياحية والتسويقية أمواﻻ طائلة من الراغبين في إجراء العمليات التجميلية والمرافقين لهم.

ألم أقل لكم إن اﻷفكار البسيطة يمكنها ان تدر أرباحا هائلة شريطة أن تؤخذ بجدية.

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