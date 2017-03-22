معركة الصحفيين المصريين مابين انتخابات 1981 و2017

أكدت الأحداث المحيطة بانتخابات نقابة الصحفيين عام 2017 أن الصراع الممتد منذ أكثر من 75 عاما بين دوائر الحكم وجماعة الرأى والإعلام مازال مستمرًا بقوة ولم ينته بعد.

هذا الصراع الذى بدا واضحا منذ إنشاء نقابة الصحفيين المصريين فى مارس 1941، فمنذ اللحظة الأولى حرصت حكومة الملك على حظر العمل السياسى على الصحفيين فى نقابتهم، وحاولت تمرير نص قانوني يحمل هذا الحظر، وهو ما تصدى له آنذاك النائب يوسف الجندى مستندا إلى أن طبيعة العمل الصحفى ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة، ونجح فى إقناع مجلس النواب الذى أقر قانونا للنقابة يحمل نصا مباشرا بعدم حظر الاشتغال بالسياسة فى نقابة الصحفيين، وظل الصراع قائما بين نقابة الصحفيين والأنظمة والحكومات المتعاقبة، بسبب رغبة الأنظمة في تقييد الدور السياسى لنقابة الصحفيين، والذى يمثل رقيبا مزعجا على أداء الدولة.

منع السياسة

وبعد 75 عاما من نضال الصحفيين من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، وما يتعلق به من توسيع مظلة الحماية النقابية على الصحفيين من أى اضطهاد بسبب آرائهم السياسية، يتربع على مقعد نقيب الصحفيين صحفى، المبدأ الرئيسى فى برنامجه الانتخابى حظر العمل السياسى فى نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذى يؤكد على تدخل النظام الحاكم ونجاحه فى الهيمنة على جزء من الجماعة الصحفية دفع بها مدعومة بإمكانيات الدولة غير المحدودة للسيطرة على نقابة الرأى، وتقويض حرية الرأى من خلال منع العمل السياسى، وتحويلها الى مؤسسة خدمية تابعة للدولة مبررة لكل سياساتها.

إلا أن أهم ملمح فى انتخابات 2017 أنها كانت معركة مباشرة بين جماعة الاستقلال النقابى والمهنى، والتى تتمسك بحق نقابة الصحفيين فى ممارسة العمل السياسى، وتقوية مظلة الحماية المهنية، وجماعة الصحفيين الرسميين وأصحاب المصالح الذين يؤكدون على أهمية تبعية النقابة للدولة لتوفير أفضل الامتيازات للجماعة الصحفية، حتى ولو على حساب تقييد حرية الرأى والتعبير فى مواجهة سياسات الدولة والانخفاض بمظلة الحماية النقابية وتقديم الامتيازات المادية على الحقوق المهنية.

الشاهد أنه رغم كل الصراع اللامتكافئ بين جماعة الاستقلال النقابى وجماعة التبعية للنظام السياسي المدعوم بكل إمكانيات النظام ورجال الأعمال، إلا أن الخط البيانى لجماعة الاستقلال النقابى شهد صعودا ملحوظا، أهم نتائجه حصول أحد أبرز ممثليه "يحي قلاش" على مقعد نقيب الصحفيين دورة 2015، وخوضه مواجهة كبيرة مع النظام الحاكم وصحف رجال الأعمال أدت إلى حشد النظام الحاكم ورجال الاعمال لكل قوتهم الرسمية والمادية للإطاحة بـ"قلاش" ومجلسه فى انتخابات 2017، والتى انتهت بصعود ممثلهم عبد المحسن سلامة إلى مقعد النقيب فى معركة غير متكافئة، إلا أن الأرقام بعد كل الجهد الذى بذلته الحكومة ورجال الأعمال تؤكد أن تيار الاستقلال النقابى فى حالة صعود وتنامٍ واضحة.

فرغم كل الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة بما فيها جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقاً) فى حشد كل من يحمل عضوية نقابة الصحفيين من كل فج عميق، خاصة وأن الفترة المباركية شهدت انضمام عناصر لنقابة الصحفيين من غير العاملين فعليا فى المهنة، ومازال الأمر مستمرًا بنسبة حتى الآن، ما علينا.. رغم كل هذه الجهود التى أدت إلى إقبال على العملية الانتخابية بحجم مبالغ فيه، فإن ممثل تيار الاستقلال النقابى حصل على أصوات أعلى من الأصوات التى حصل عليها في الدورة السابقة.

وزاد عنه منافسه بفارق 500 صوت فقط، وهوما لا يتناسب مع الجهود المبذولة والتكلفة التى تكبدتها الدولة لمساندة مرشحها الذى سيضمن لها القضاء على العمل السياسى فى نقابة الصحفيين، والانخفاض بمظلة الحماية النقابية لحساب مُلاك الصحف ورجال الأعمال شركاء نظام السيسى، وضمان تمرير كل سياسات النظام الحاكم ومنع الصحافة من التعبير عن السياسات المعارضة، وهو ما يفسر الانحياز الشديد لرجال الأعمال بكل إمكانياتهم لمرشح الحكومة.

قلب الأوضاع

الدعاية التى استخدمها مرشح الحكومة فى ترويج منع العمل السياسى فى النقابة، أن العمل السياسى فى النقابة أغضب النظام من الصحفيين، وخلق هوة عميقة بين النظام والصحفيين! والحقيقة أن المرشح الحكومى قلب الأوضاع المنطقية، فالصراع بين الدولة والصحافة باعتبارها رقيبة على السلطات هو الأمر الطبيعى، والتوافق بينهما هو الأمر غير الطبيعى الذى يضر بمصالح الشعب، ويساهم فى إخفاء الحقائق، كما أن مرشح الدولة فى دعايته خلط ما بين منع الحزبية والتحزب فى النقابة، وهو أمر مشروع، وبين منع العمل السياسى وهو أمر غير مشروع!

تشابه كبير بين الأحداث السياسية المحيطة بنقابة الصحفيين عام 2017 وبين الأحداث المحيطة بنقابة الصحفيين عام 1981، ففى انتخابات 2017 واضح جدا السلوك العقابى الذى انتهجه النظام تجاه الجماعة الصحفية ونقيب الصحفيين بسبب تمسكه بتفعيل مظلة الحماية النقابية على المعارضين للحكومة فى قضية بيع جزيرتى تيران وصنافير، فحشدت الحكومة الصحفيين والمنتفعين من رجالها للإطاحة بنقيب الصحفيين، واستبداله بنقيب تابع لها يستبدل مظلة الحماية النقابية على الصحفيين بمظلة حماية للمصالح الحكومية من الصحفيين، وكانت المعركة الشرسة اللامتكافئة، وهو نفس ماحدث عام 1981 عندما أراد أنوار السادات تأديب الصحفيين على موقفهم الرافض لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، فطلب من كامل الزهيرى نقيب الصحفيين آنذاك شطب الصحفيين المعارضين للاتفاقية من النقابة، فرفض نقيب الصحفيين، وواجه السادات بمبدأ العضوية كالجنسية لا تسقط، بل أصدر قرارًا من الجمعية العمومية للصحفيين بحظر التطبيع مع إسرئيل، وهو ما يعد قمة العمل السياسى فى النقابة، وهنا قال السادات كلمته المشهورة "الولد كامل واللى معاه لازم يمشوا"، واستدعى الصحفيين التابعين للدولة، وعلى رأسهم الصحفى الشاب آنذاك مكرم محمد أحمد، وقامت الدولة بترشيح الصحفى الأهرامى صلاح جلال مدعومًا بكل إمكانيات الدولة، وقاد مكرم المعركة بقادة أركان من الصحف القومية، كما حدث فى عام 2017، منهم سعيد سنبل وإبراهيم سعدة ورئيس وكالة أنباء الشرق الاوسط محمد عبد الجواد واثنين من الصحفيين وثيقى الصلة بالأمن، وهما محمود سامى وعبده مباشر ، وبنفس الطريقة مارست الحكومة ضغوطا شديدة، واستدعت الصحفيين من الأقاليم مع الضغط بسيف المعز وذهبه، وحمل الصحفى الشاب الحكومى مكرم محمد أحمد النقيب الحكومى على كتفه هاتفا بالاستقرار وحسن العلاقة مع الدولة ومنع السياسة فى النقابة، وهو نفس ما فعله عام 2017، وتم الإطاحة بكامل الزهيرى والصعود بصلاح جلال، ومثلما نجح عمرو بدر الصحفى المتهم فى قضية تيران وصنافير عام 2017 فى الحصول على عضوية المجلس نجح لطفى الخولى عام 1981 فى الحصول على عضوية مجلس نقابة الصحفيين على غير إرادة السادات والحكومة، وكان شوكة فى حلق المجلس.

ورغم مرور سنوات طويلة، احتفظ البعض خلالها بدوره فى القضاء على استقلال النقابة وتأكيد تبعيتها للنظام الحاكم واستبدال مبدأ العمل السياسى بالمنافع النقابية، ومنهم مكرم محمد احمد ومحمد عبد الجواد الذى حضر انتخابات 2017، وهو البالغ من العمر 95 عاما، ليستمر مع عدد من شيوخ المهنة التابعين للدولة للترويج لمرشح الحكومة، ما أشبه اليوم بالبارحة.

وبعد انتخابات نقابة الصحفيين عام 1981 ورغم سيطرة الدولة على مجلس النقابة الصحفيين لم تنجح فى منع الصحفيين من حقهم فى ممارسة العمل السياسى، فهل ستنجح عام 2017؟

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