أزمة جائزة البوكر العربية ولجان التحكيم

كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

على الرغم من كثرة الجوائز العربية الخاصة بالرواية وتفوق بعضها مادياً مثل جائزة الشيخ زايد إلاّ أنّ البوكر بنسختها العربية هي أكثر الجوائز شهرة وانتشاراً والأكثر إثارة للجدل.

وقد سجلت أكبر تنافس بين الروائيين العرب، فكان الإقبال على المشاركة فيها كبيراً كاسحاً ولم يسبق لأي جائزة أنّ سجلت هذا العدد الهائل من المتقدمين سنوياً إليها، لكن لابد من الإشارة إلى منافس جديد قد يتجاوز البوكر في الإقبال لكنّ حيثيات جائزته لا تختلف كثيراً وهي جائزة كتارا.

الجائزة وموضوع الرواية:

في دورتها الأولى وقبل أن تتبين ملامح جائزة البوكر حصد الروائي المصري بهاء طاهر الجائزة عن روايته "واحة الغروب".

ولأنّ الجائزة في سنتها الأولى حوت أسماء روائيين كبار في قائمتها الطويلة أثار عدم فوز تلك الأسماء بعض الضجة التي لم تخلّف غباراً كثيرا، لكنّ بعض الصحفيين قالوا إنّها أعطيت لبهاء طاهر تقديراً لتاريخه الروائي وسنه؛ وفي هذا غمز وإشارة واضحة إلا أنّ روايته لم تكن الأفضل بين الروايات الستة عشرة المتنافسة على الجائزة. وصرّح الشاعر والصحفي المصري أسامة الغزولي يومها أنّ قرار اللجنة ليس تبعاً للاستحقاق الأدبي بل إنّ اللجنة تقسم الاختيارات في القائمة القصيرة على أرجاء العالم العربي وهذا يجب أن ينتقد، كما قال إنّ "واحة الغروب" فازت بسبب موضوعها الذي تناول علاقات بين مثليات وشخص يتساءل عن حق مصر في السيطرة على "واحة سيوة" وهذا برأيه يلائم أذواق "ما بعد الحداثة" ويلقى صدًى كبيرًا في الخارج!

في الدورة الثانية فازت رواية عزازيل للمصري يوسف زيدان مما جعل النقاد يتساؤلون عن إمكانية فوز روائي مصري في الدورة الثالثة خاصة وأنّ ثلاثة روائيين مصريين وصلوا إلى القائمة القصيرة! لكنّ الجائزة وعلى غير المتوقع ذهبت لرواية "ترمي بشرر" للسعودي عبده خال.

تحديد الفائز قبل ظهور القائمة القصيرة:

علماً أنّ الناقد المصري جابر عصفور صرّح في الكواليس بأنّ الجائزة ستذهب للروائية اللبنانية علوية صبح عن روايتها "اسمه الغرام" وأعلنت هي ذلك في جلسة خاصة في مؤتمر العجيلي الذي أقيم في مدينة الرقة السورية قبل أن تظهر القائمة القصيرة التي أبعدت رواية علوية منها وانسحبت الناقدة وعضوة لجنة التحكيم الدكتورة "شيرين أبو النجا" على إثر ذلك من اللجنة! وعلى الرغم من أنّها صرّحت أنّ انسحابها ليس له علاقة باستبعاد رواية علوية صبح إلاّ أنّ الصحافة أصرّت على أنّه السبب الحقيقي لانسحابها خاصة بعد أن عُيّن الروائي الكويتي "طالب الرفاعي" رئيساً للجنة والذي قالت عنه شيرين أبو النجا إنّه لا يصلح لأن يكون كاتباً من الدرجة العاشرة!

نفوذ الكاتب وعلاقاته هل يلعبان دوراً في الحصول على الجائزة؟:

في دورتها الرابعة وعلى الرغم من وجود أسماء روائية هامة في القائمة الطويلة ومنها الروائي خيري شلبي إلاّ أنّ المعايير تغيّرت وذهبت الجائزة مناصفة للسعودية رجاء عالم عن روايتها "طوق الحمامة" التي تناولت فيها الحياة في مكة من جانب التشدد الديني وحياة العمال، والمغربي محمد الأشعري عن روايته "القوس والفراشة".. وأثيرت الزوابع حول فوز وزير الثقافة المغربي بجائزة البوكر وكانت الإشعاعات الأكثر حضوراً تغمز من قناة لجنة التحكيم المتورطة في منح الجائزة لمكانة الروائي الوظيفية بدل العمل الأدبي! وأيضاً منحها لموضوع الرواية المثير للجدل.

وقد صرّح أسعد أبو خليل وهو أستاذ "لبناني" للسياسة في جامعة كاليفورنيا قائلاً: "هذه الجائزة مؤشر آخر على فساد الحياة الثقافية العربية".

في دورتها الخامسة ومع حصول الروائي اللبناني ربيع جابر على الجائزة عن روايته "دروز بلغراد" تغيّرت بوصلة الاتهامات والضجيج المثار حول لجان التحكيم ولم يهدأ الغبار طويلاً.

دور الأدباء الشباب:

بعد حصول سعود السنعوسي الروائي الكويتي الشاب على الجائزة في دورتها السادسة صارت الجائزة تحوي أسماء روائيين شباب وتراجع حظ الكبار سناً والأسماء المهمة في عالم الرواية.. لا أقلل من شأن رواية السنعوسي فقد كتبت عنها دراسة نقدية نشرت في مجلة العربي قبل فوز السنعوسي بأيام وتنبأت لسعود بمستقبل مبهر في عالم الرواية لكنّي لم أتوقع حصوله على البوكر بهذه السرعة.

طالب الرفاعي من رئيس للجنة التحكيم في دورتها الثالثة إلى مشارك في التاسعة:

الدورة التاسعة أثيرت زوبعة حول رواية طالب الرفاعي "في الهنا" التي استبعدت من القائمة الطويلة بعد اتهام الكاتب بأنّه غيّر تاريخ الطباعة فمن شروط الجائزة أن تكون الرواية مطبوعة في العام نفسه الذي تتقدم فيها للجائزة، وقد قام الكاتب الكويتي طالب الرفاعي بإعادة طبع رواية "في الهنا" بنسخ محدودة وتقدم بها للجائزة وبعد وصولها إلى القائمة الطويلة اكتشف الأمر! لكنّ الزوبعة لم تكن هنا بل قبل ذلك حين استقالت الروائية اللبنانية هدى بركات من لجنة التحكيم وصرّحت بأنّ رواية الرفاعي لا ترقى للوصول إلى القائمة الطويلة مما اضطر أمانة الجائزة لتغيير اللجنة بكاملها!

الأعداد الهائلة من الروايات ومصداقية القراءة:

عندما سئلت عضوة لجنة التحكيم بروين حبيب عن إمكانية قراءة هذا العدد الهائل من الروايات في سنة وتقييمها قالت إنّها كانت تقرأ في كل مكان وفي معظم الوقت وإنّ الروايات تفصح عن نفسها من الصفحات الأولى فهي إما تعطيك مؤشراً لإكمالها أو استبعادها! وهذا أيضاً رأي الدكتورة سحر خليفة في هذه الدورة! وقد صرّحت بأنّ بعض روايات هذه السنة لا تستحق الورق الذي كتبت عليه. كما قامت ببادرة لم يسبقها أحد إليها وهي إعلان القائمة القصيرة على صفحتها في الفيس بوك قبل الإعلان الرسمي عن الأسماء وذكر البعض أنّها خافت من الضغوطات وحاولت تبرئة ذمتها بنشر الأسماء قبل الموعد.

على ماذا يعتمد المحكمون في منح الجائزة؟:

من يفوز بالجائزة ليس الأجود بل تلعب السياسة دوراً كبيراً والحظ أيضاً فرواية الطلياني للمبخوت مثلاً ذهبت لتونس وليس للعمل الإبداعي والرواية هي الأولى للكاتب، رواية مليئة بالطروحات المفتعلة التي لا تقنع القارئ لكنّ لجنة التحكيم أرادت منحها لتونس بشخص المبخوت. وإذا كان نظام الجائزة نظام محاصصة فلماذا استبعدت سوريا من تلك المحاصصة؟

طيلة عشر دورات من عمر الجائزة لم تمنح لسوري على الرغم من التصريحات التي تقول بأنها تقسّم على أرجاء الوطن العربي، وقد وصل عدد من الروائيين للقائمة القصيرة منهم فواز حداد وخالد خليفة.. لكن المثير للاستغراب أنّ لجنة التحكيم لهذه السنة (وفيها المترجم الفلسطيني السوري صالح علماني المعروف بتأييده لنظام بشّار الأسد) قد استبعدت ست روايات عن الثورة السورية من المنافسة بين هذه الروايات رواية لكاتب مصري! وهذا دعا الكثيرين للتساؤل حول مصداقية لجنة التحكيم وقدرتها على التحكيم بموضوعية بعيداً عن التوجهات السياسية والإملاءات الخارجية التي تريد على ما يبدو طمس مصطلح ثورة من التداول كي تبقى الحرب على الإرهاب "المصنع" مستمرة.

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