ما يجب أن نعرفه عن علاج الفيروس سي

انتظرت أن يبدأ النقاش في مصر حول دواء الفيروس سي، لكن من دون جدوى!

بعد أن هدأ الصّخب الذي عاشَته مصر مؤخّرا بخصوص استقبال اللّاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في انطلاق حملة السّياحة الصّحيّة "تور آند كيور" لمعالجة حاملي الفيروس سي. توقّعت، كمشاهدة، نقاشات علميّة جادّة على قنوات الإعلام تطرح للجمهور أسرار هذا العلاج وتُنسيهم صراخ عمرو أديب و هذيانه اللذين طغيا على الحدث.

لكن للأسف وجدت ضالّتي في منتديات وصُحف إسبانيا التي لا يصل عدد المصابين فيها إلى 1.5% من المجتمع. في حين اقتصر إعلام مصر على الزّفة التي انطلقت بها الحملة متناسيا واجب التّناول الإعلامي الجادّ لتفاصيل صفقة دواء الفيروس الذي يصيب 15% من سكّانها. وحرص – كالعادة – على كتم كل الأصوات المحلّيّة النّاقدة للصّفقة.

جدير بنا، قبل الدّخول في تفاصيل الاتّفاقيّة التي تمّت بين الحكومة المصريّة و المختبر المنتج لدواء الفيروس سي، والمُتمثّل أساسا في أقراص الـSOVALDI ، أن نلقي نظرة على هويّة المخترع و المختبر الذي ينتجه و شروط بيعه في العالم.

التهاب الكبد الوبائي سي هو داء يسبّبه فيروس، كما هو مُتعارف على تسميته، ينتقل عبر الدّم و يتطوّر حتّى يتسبّب لصاحبه في التليّف الكبدي ورّبما سرطان الكبد إذا تمّ إهماله.

قبل اختراع الدّواء الأخير لم تتوصّل المجهودات الطّبيّة إلى إيجاد أدوية ناجعة نجاعةً تضع حدّا لتطوّره وتجلب الشّفاء النّهائي لمُصابيه. لذلك سجّل الدّواء الأخير ثورة في عالم الطّب لأنّه يُحفّز نجاعة باقي الأدوية المعمول بها مُجتمعة. فـ"Sofosbuvir" {اسمه التّجاري Sovaldi } دواء مضاد للفيروسات يمنع خلايا hepatitis C من التّكاثر في الجسم ويتمثّل في عُلبة تحتوي على 28 قرصا.

طِبّيا لا يمكن أن يُأتي هذا الدّواء أُكله بالمرّة إلّا إذا صاحبته مُضادّات فيروسيّة أخرى طِبقا لخطّة علاج دقيقة. وحسب درجات تطوّر المرض في الجسم، تتحدّد مُدّة تناوله وحجم الجُرعات المطلوبة منه والمصاحبة له من باقي الأدوية في أوقات مضبوطة بعناية يُحدّدها الطّاقم الطّبي المُشرف على حالة المريض لا تقلّ عن ثلاثة أشهر.

أبو السوفالدي

يُقدّم الدكنور الإسباني ، "ريمون شينازي" نفسه بـ"أبي السوفالدي" ويقول فخوراً في حوار أجرته معه جريدة الموندو في يناير/كانون الأول 2015، إنّه أسّس في 1998 مختبر "فارماسيت" لصناعة الأدوية و انتدب له ثُلّة من المتخصصين و نجح في الحصول على ثقة جملة من المُموّلين من أجل العمل على فكرته التي آمن بها.

وفي 2011 أعلن في مؤتمر طبّي في سان فرانسيسكو عن توصّل مختبره إلى تحقيق التّركيبة المطلوبة للدّواء المُعجزة " Sofosbuvir" واِستدلّ على نجاعته بِعشر حالات لمرضى خضعوا للتّجربة، تعافوا تماما في ظرف ثلاثة أشهر.

بعد أسبوعين فقط، نجحت مختبرات"جلعاد" في كاليفورنيا في شراء مختبر "فارماسيت" بأسره مقابل مبلغ 11.100 مليون دولار نال منه صاحبه د. شينازي لوحده 440 مليون دولار. وهي صفقة يعلم المتخصصون أنّها كانت بنيّة الاحتكار.

ورغم أنّ الصفقة الباهظة تسمح لمختبرات جلعاد للعلوم بحقّ ملكيّة التركيبة الأصليّة للدّواء، والتّصرّف في ترويجه و تحديد سعره على مدى خمس عشرة سنةٍ، فإن مبيعاته (التي انطلقت أواخر 2013) غطّت سعر الصفقة بكاملها بنهاية 2014. إذ تمّ تداوله في الصّيدليّات الأمريكية مثلا، بـثمن يعادل 832 مرّة سعر كُلفته، وفي فرنسا ما يقارب 500 مرّة. ورجّحت جامعة ليفربول في دراسة مُعمّقة بشأن سعر دواء سّوفالدي الخياليّ أنّ العلبة منه يُمكن أن تُباع بـ101 دولار فقط حتّى تحصل الفائدة للمريض والمُنتج معا، لكن سياسة الجَشَع التي تُمارسها لوبيّات الدّواء تحول دون ذلك.

اللعب على الوتر

وفقاً لأجندات براغماتيّة بحتة، وبعد أن ربطت مختبرات جلعاد للعلوم اسمها في العالم بأنجع دواء للفيروس سي، انطلقت في مرحلة اللّعب على وتر حُسن النّوايا. واستهلّت سلسلة مُفاوضات مع الحكومات لتمكين بعض الشّركات فيها من إنتاج و بَيع أدوية مُكافئة لـ"سّوفالدي" بسعر يختلف باختلاف الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرها من المعطيات المعمول بها بالتّنسيق مع منظمة الصحّة العالميّة في موضوع تسويق الأدوية في العالم وعلاقته بحقوق براءة الاختراع. والأدوية المُكافئة أو الجنيسة لمن لا يعلم هي الأدوية التي تحتوي على التركيبة البيولوجيّة للدواء الأصلي الأساسيّة، وتُرّخص لها الشّركة المالكة حقّ إنتاج الدّواء فقط من دون الاسم التّجاري الذي عُرف به، و يكون أرخص سعرا بالطّبع.

فشلت الدّول المُتقدّمة في التّفاوض مع هذه الشّركة العملاقة {بما في ذلك أمريكا، مقرّ الشّركة} من أجل الحصول على تخفيضات لشراء رُخصة إنتاج الدّواء المُكافئ باعتبار أنّ مؤشّراتها الاقتصادية العالية وعدد المُصابين القليل فيها بهذا الفيروس تُبقي على السّعر عاليا. في مقابل مُعطيات سلبيّة مثل ارتفاع نسبة الفقر واِعتبار هذا الدّاء وباء في حالة الهند و مصر، أهّلت هذين البلدين لاستيراد "سوفالدي" بسعر منخفض في حالة مصر. وضمنت لـسبع شركات دواء هنديّة حقّ إنتاج الدّواء المكافئ وحقّ تصديره لـ911 دولة بعد ذلك، بالشّكل الذي يجعله يغطّي حاجة مصابيها الـ18مليون و 30 مليون مُصاب صيني مّمن يرغبون فيه بثمنٍ أقلّ من ثمنه في مصر وباقي دُوَل القائمة.

حسب ما تداولته وسائل الإعلام الغربيّة، مثّلت صفقة الهند مع مختبرات جلعاد أفضل الاتفاقيات. لأنّ المُفاوضات حول الثّمن بين المُنتج والحكومات كانت مُعضلة لكلّ دول العالم، ولم تُفلح لا مُنظّمة الصّحة العالميّة ولا المنظمات الحقوقيّة في كسر شوكة لوبي الدّواء وبالتّحديد عملاق سّوفالدي. والعجيب أنّ هذا العملاق ركّع بعض الحكومات التي اِشترت سّوفالدي في السّنة الأولى بإلزامها بضرورة التّحفّظ على تفاصيل الاتّفاقيّات بينهما. ولئن وجدت أغلب هذه الحكومات حرجا في حجب التّفاصيل واستدركته لاحقا بالنّشر، فإن الحكومة المصريّة أقدمت على هذه الخطوة بكلّ أريحيّة

المُعضلة في الحالة المصريّة تتمثّل في أن توقيت توقيع توريد سوفالدي كان مُريبا فقد سبق إدراج مصر في قائمة الدّول الجديرة بأكبر تخفيض لكنها لم تستفد من ذلك، مّا رسّخ الشكوك عند أهل الاختصاص في مصر في أنّ اللّجنة التي كلّفتها الحكومة لعقد الصّفقة تشمل أعضاء يتبعون مهنيّا لمختبرات جلعاد، وهذا يقود قانونيّا لتهمة "تضارب المصالح" في أعراف الصّفقات. إضافة إلى أنّ الشّبهات تطال كثير المواضيع الجانبيّة للصفقة من ذلك عدم اجتهاد الحكومة في تحقيق اتفاقية بالامتيازات التي حصلت عليها الهند، رغم أن مصر كانت مؤهّلة لذلك. وهذا تفصيل يقود إلى احتمال إصرار الحكومة على حصر تسيير ملف الفيروس سي بينها و بين اللجنة لا غيرهما لحاجة في نفس يعقوب.

أمّا المضادات الفيروسية التي ترافق سوفالدي في خطة علاج هذا الدّاء فلم تسلم هي أيضا من الشّبهات. فأساسا اختارت مصر أن يرتبط سوفالدي بمضادّين آخرين حسب الخطة العلاجية المطروحة حاليا. أحدهما سجّل لغطا كبيرا في الأوساط المختصّة، وسأكتفي بالقول أنّ هذا المُضاد لا يُعتمد في الخطط العلاجية المُتّبعة في أوربا مع سوفالدي لأن مُضادا آخر أنجع، متوفّرٌ بسعرٍ أرخص. لكن مصر تُصرّ على اعتماد هذا المُضاد المُسمّى بِـ" الأوليسيو" رغم انتشار المعلومة المُتعلّقة بهويّة رئيس وفد شركة الأدوية المُنتجة له {محمد جمال عصمت} ابن نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبديّة جمال عصمت بمباركة من الحكومة. وهذا يؤدّي إلى اِستنتاج أنّ السيد نائب رئيس اللجنة يُحدّد سعر الأوليسو لابنه. أمّا بقيّة تفاصيل كلفة الاستعراض الذي أقيم لانطلاق حملة علاج فيروس سي و عدم تأمين شروط السلامة خلال تطبيق الخطة العلاجية والوعود الكاذبة لملايين المرضى بتعجيل إدراجهم على القائمات المُستعجلة فالمجال لا يسع للخوض فيها في مقال واحد.

ربّما يُوفّر المواطن المِصري على نفسه مجهود متابعة التّفاصيل المذكورة، تكاسُلا. وربما يكون ظانّا أصلا أنّ الزّفة التي حصلت الشّهر الماضي هي احتفال بـ"اختراع" مصر للدواء، وأنّ "قاهر الفيروسات" مصري أصيل. إلّا أنّ الحاصل سيحيله إلى استنتاج أنّه و إن اِجتهد وتعرّف على بعض تفاصيل الصّفقة، فسيقف لا محالة على حقيقة ثابتة: أنّ الحكومة التي بشّرته يوما ما باختراع عبد العاطي الفذّ لا تتوانى في الاتّجار بمرضه.

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