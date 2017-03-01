عبد المنعم تليمة.. رحيل إنسان

أهم ما يلفت نظر من يتعامل مع المرحوم الدكتور عبد المنعم تليمة، هو الجانب الإنساني الذي لا تخطئه العين.

فقد كان إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في رقي تعامله مع المخالف له قبل الموافق. لم أجد أحدا م من لقيت من المخالفين لفكر عبد المنعم تليمة ممن لهم به علاقة تعامل أو علاقة فكرية وعلمية إلا وكان موضع الإجماع عليه في هذا الأمر من احترام المخالف، وتعامله معه بكل ود وتقدير، يبحث عن المشترك الإنساني والفكري، ولا يبحث عن مواطن الشقاق والنزاع.

ومن أهم سلوكه الإنساني الكبير عنايته بتلامذته ووقوفه إلى جانبهم، ومد يد العون لهم بكل ما يستطيع، رفعة لشأن العلم وطلبه، والتشجيع الدائم له، وقد غرس فيه هذا السلوك طبيعته الشخصية الحانية، وأستاذته الدكتورة سهير القلماوي رحمها الله. فقد حكى لي أنه عندما كان معيدا في كلية الآداب جامعة القاهرة، أن إحدى الجامعات الأمريكية في مطلع الستينيات من القرن الماضي، جاءت لعقد دورة عن الأدب العربي في كلية الآداب، وطلبت من الدكتورة سهير الإشراف عليها وإعدادها، واستعانت الدكتوره سهير بالدكتور تليمة، وكان وقتها معيدا في كلية الآداب، وهي رئيسة قسم اللغة العربية، ولما انتهت الدورة حددت الجهة العلمية الأمريكية ثمانين جنيها لكل دكتور أو محاضر شارك في الدورة، ثم رصدت مكافأة أربعة آلاف جنيه للدكتورة سهير القلماوي مقابل إعدادها وإشرافها الكامل على الدورة، ففوجئوا بها تقول لهم: لقد شاركني في الإعداد والعمل وقام بنفس الدور الذي قمت به وأكثر هو تلميذي ومعيد عندي، وهو: عبد المنعم تليمة، وأطالب بنفس المبلغ له، أو أن يشاركني فيه قسمة عادلة بيني وبينه، فقالوا لها: ولكنه معيد وأنت رئيسة قسم، فاشترطت ذلك، إما أن يعطى نفس القيمة، أو تقتسم معه مكافأتها، فأذعنوا لطلبها وأعطوه نفس مكافأتها أربعة آلاف جنيه، كانت وقتها تمثل قيمة كبرى لشاب حديث التخرج. وهو ما فصلته في مقال منفصل عن أستاذة عمي الدكتور عبد المنعم بعنوان: سهير القلماوي ودروس للإسلاميين.

دكتوراه جيهان السادات

وعندما ضُغط عليها وعلى الدكتور عبد المنعم تليمة للإشراف على رسالة دكتوراه للسيدة جيهان السادات، ورفض عبد المنعم تليمة إعطاءها الدرجة ورد رسالتها، لأن ما تم كان مجاملة للرئيس السادات، أيدته في موقفه، ووقفت إلى جانبه، رغم أن الموقف كان مغريا لكل صاحب طموح في رضا السلطة عنه. وهو سلوك رأيناه متوافرا عند غير الإسلاميين مع تلامذتهم أكثر من الإسلاميين، من الوقوف بجانب تلامذتهم، والأخذ بأيديهم وتشجيعهم على المواقف القوية.

لقد كان عبد المنعم تليمة يراعي الجانب الإنساني مع الناس، بشكل يتضح لكل من يتعامل معه، ولكن دون تجاوز الحق العلمي، فرغم صداقته وتعاطفه مع المرحوم نصر حامد أبو زيد في قضيته، وقد كان وقتها رئيسا لقسم اللغة العربية، وقد تقدم أبو زيد للترقية ببحث، وحكّمه المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين، ورد البحث، فلم تكن الصداقة والود مع صديقه سببا في تخطيه العلم، فحجب الترقية عن صديقه عملا بتقرير شاهين، وقد لقيني بعدها بمدة الدكتور محمد السيد الجليند أستاذ العقيدة في كلية دار العلوم، وعندما عرفه أحد الحاضرين بي، فسألني: ما صلتك بالدكتور عبد المنعم تليمة؟ قلت له: عمي، فقال لي: عمك رجل صاحب موقف، ويحترم العلم، ودلل على ذلك بموقفه من نصر حامد، وعمله بالتقرير المقدم في البحث، والقاضي برده، وحجب الترقية وقتها، دون مجاملة.

كان يحترم المعاني الإنسانية ويزكيها بين تلامذته ومن حوله، ويمقت أي احتقار لإنسانية الناس، ولذا كان من أوائل المفكرين العرب الذين تنبأوا بسقوط الشيوعية قبل أن تسقط بعشرين عاما، رغم انتمائه لها فترة، ولما سألته عن ذلك، قال لي: إن أي كيان أو فكرة يخلو جوهرها من الحرية وعدم تقدير كرامة الإنسان يقينا يسقط، وقد كانت الشيوعية خالية من الحرية الفردية للإنسان، ولذا تنبأت بسقوطها وقد سقطت.

في الخارج

كنت كلما زرت دولة ولقيني أحد يعرفه رحمه الله، ويسأل عن الصلة بيننا، يذكر لي فضله عليه، وكيف ساعده، زرت سنة 2007 النرويج وكنت ألقي خطبة الجمعة في المركز الإسلامي في أوسلو، وقد قدمني قبل الخطبة المترجم وذكر الاسم، وبعد انتهائي من خطبة الجمعة والصلاة، فوجئت بمن يتخطى الصفوف يصافحني بحرارة ويعرفني بنفسه قائلا: أنا دكتور أحمد أبو مطر نرويجي من أصل فلسطيني وعمك كان مشرفا علي في الماجستير، وصاحب فضل كبير علي، أنا هنا أخ لك لو احتاجت شيئا لأرد بعض حقوق عمك عليّ، وكان دكتور أبو مطر رحمه الله رحمة واسعة دائم التواصل برا بأستاذه وعمي الدكتور عبد المنعم، ودائم السؤال عنه، وكذلك أستاذه، لأنه ساعده ووقف بجانبه في الوقت الذي كان يبحث المشرفون على رسائل طلبة الخليج أو الأثرياء ليعود ذلك عليهم بخير على أنفسهم، ووقتها كان فلسطينيا لاجئا، وبعد أن أنهى الماجستير، شد من عزمه ليقدم على الدكتوراه، ولما اختار موضوعا ليس من اختصاصه قال له: يا أحمد لن أستطيع أن أساعدك في الموضوع، لكن سأساعدك في المنهج، وسأكون معك يا بني حتى تنهي رسالتك وتناقش.

وهو ما ذكره أحد الباحثين مترحما عليه بعد خبر وفاته، أنه كان يحضر الماجستير، وقبل المناقشة بشهور، تخلى عنه مشرفه، وهو دكتور جابر عصفور، والباحث مهدد بانتهاء المدة دون إنهاء الرسالة، ومن يجرؤ على الإشراف على رسالة تخلى عنها جابر عصفور، كان الذي جرؤ على ذلك هو عبد المنعم تليمة، وأشرف على الرسالة، وشد من عزم الباحث، وقال له: يا بني سنتعب معا شوية، لكن شد حيلك، وكان معه لحظة بلحظة حتى أنهى رسالته ونال الدرجة العلمية.

لعبد المنعم تليمة جوانب فكرية وأدبية يحسن الحديث عنها أكثر مني المختصون، ولكني تناولت الجانب الذي رأيته، وعشته، وخبرته فيه، ومواقفه فيه كثيرة، وقفت هنا على بعضها، فرحمه الله رحمة واسعة، وغفر له.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه