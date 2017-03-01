الحنين للماضى مابين نار مبارك وجحيم السيسي

أثناء مداخلتى فى برنامج قناة فضائية قال ضيف البرنامج إن مساحة الحرية فى عصر مبارك تفوق مساحة الحرية في عهد السيسي!!

هذا الرأي يتفق مع اتجاه سائد يقارن بين الماضي المباركي والحاضر السيساوي. وقد ألتمس العذر لأبناء الشعب المقارنين بين لهيب نيران يعيشونها بالفعل وذكريات لهيب نيران مضت، وأصبحت ذكريات حتى لو كانت أشد، إلا أنني لا ألتمس العذر للسياسيين والإعلامين والمثقفيين الذين من المفترض أنهم يبنون مواقفهم وتحليلاتهم وخطابهم على أساس علمي ومعلوماتي، وليس على أساس المشاعر والأحاسيس والمظاهر الخارجية.

أعترف أن قسوة الواقع وظواهر العنف والفوضى والتوتر التى تحيط بعمليات التغيير قد تدفع حتى بعض أصحاب العقول المفكرة إلى الفرار إلى الماضي، بل وأحيانا إلى النكوص والإقرار بسلبيات تمت الثورة عليها، كما حدث فى أوربا من عودة بعض فلاسفة القرن السادس عشر للإقرار بسلطة الدولة العليا غير محدودة الصلاحيات فى مواجهة الاضطرابات والفوضى الناجمة عن الثورات على السلطات المستبدة غير محدودة الصلاحيات، وهى العبارة المشهورة والممتدة لدى كل ديكتاتور "إما أنا أو الفوضى".

الحنين للماضي

الإنسان يحن للماضي ليهرب من واقع مؤلم يحيط به ولا يستطيع مواجهته فيدفعه ضعفه إلى التحصن بالماضى، وتطهيره من كل المشاهد السلبية، ليبدو وكأن زمنًا مثاليًا ضاع، وحل محله زمنٌ أكثر قسوة، ويتناسى الإنسان صاحب الحنين للماضي هنا عن عمد كل ما يحيط هذا الماضي من ظواهر سلبية وتدهور وانحطاط حتى لو كان السبب الرئيسي للواقع الذى يعيشه، فيتحول الماضى إلى صورة ذهنية غير واقعية، لا يكسرها ولا يكشف زيفها سوى التحليل السياسي والعلمي الذى يتبناه الساسة والمفكرون والمثقفون.

من يرى أن نظام مبارك كان أكثر ديمقراطية من نظام السيسي هو مزيف للواقع عن عمد أو غير عمد، وهنا يجب ألا يؤخذ كلامي على أننى أقلل من بشاعة الحاضر الذى نعيشه مقارنة بالماضى، بل إننى أعتبر أن هذا الواقع المتردي جزء من الماضى المباركي، ونتيجة له، وقادته تلاميذ نجباء فى المدرسة المباركية يسيرون على نفس النهج ويصونون العهد، وأقوى دليل على ذلك هو تبرئة كل رموز النظام المباركي من التهم التى وجهتها الثورة لهم، وإدانة الثوار وزجهم فى السجون عقابًا لهم على محاولتهم الثورة والتغيير.

وإلى هؤلاء المتناسين لجرائم الحقبة المباركية، والذين يحاولون تجميل صورة هذه الحقبة عمدًا أو بغير عمد، أضع أمامكم عناوين عامة لفساد الحقبة المباركية لعلكم تتذكرون آلامكم ومآسيكم وضحاياكم أذكركم بالعبّارة.. أذكركم بحوادث القطارات الناجمة عن الفساد.. أذكركم بضحايا التعذيب فى السجون والأقسام.. أذكركم بالمختطفين فى الشوارع.. أذكركم بالجوعى والمهاجرين غير النظاميين الذين فقدوا حياتهم فى رحلات الفرار للموت.

الأهم ما تناوله الباحث عبد الخالق فاروق في دراسته "دور التشريع في بناء دولة الفساد في مصر"، والذى أكد فيها أن فساد الحقبة المباركية لم يكن فسادًا قشرياً ظاهريًا بقدر ما كان تجذيرًا للفساد والانهيار فى المجتمع المصري وترسيخا لجذور الفاسدين وقيادات الدولة العميقة، هذا التجذير والانهيار كان العقبة الرئيسية أمام المد الثوري فى عام 2011 والسند القوي لاستمرار النظام الفاسد وتدمير المرحلة الأولى من الثورة وحماية النظام.

دفع المجتمع إلى الفساد

الدراسة التى تتشكل من 24 صفحة تعد دليل اتهام مكتمل الأركان ضد حسني مبارك ورجاله فتحي سرور وصفوت الشريف وجمال مبارك وعاطف عبيد وكل نواب الحزب الوطني في البرلمان طوال الثلاثين عاماً الأخيرة، وهم الذين برأهم نظام السيسي من كل التهم الموجهة إليهم، بل وفى مناورة خبيثة كفل لهم المجلس العسكرى الحماية من بطش الشباب الثائر بدعوى الاستجابة للثورة وإيداعهم فى السجون، والتى كانت فى الحقيقة قلاعا مجهزة بأفخر التجهيزات لحمايتهم.

يستند الباحث عبد الخالق فاروق على أن النظام المباركى استهدف دفع المجتمع كله إلى الفساد، وذلك بهدف كسر القيم الإيجابية وتحويل المجتمع إلى فاسدين صغار منهوبين لا يستطيعون مواجهة الفاسدين الكبار نتيجة انخراطهم فى منظومة الفساد، بمعنى حماية كبار الفاسدين بإفساد المجتمع كله، كما نصت الدراسة "الفساد تحول في عصر «مبارك» من انحرافات معزولة إلى ممارسة مجتمعية شاملة.. فالكبار شكلوا شبكات مصالح تتنازع فيما بينها حينا وتتناغم في توزيع المزايا والغنائم أحياناً أخرى.. أما الصغار فقد تسربت إليهم ممارسات الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية بسبب سياسات الإفقار واتساع الفجوة في الدخول والارتفاع المستمر للأسعار وغياب القدوة في هرم السلطة وتآكل دور أجهزة الرقابة".

ومازاد الفساد انتشاراً وتوحشاً هو أن المفسدين والفاسدين هم الذين يصيغون القواعد القانونية عبر سيطرتهم المباشرة على أجهزة التشريع والتنفيذ وأحياناً بعض أفرع الهيئات القضائية".

إفساد الصحافة والصحفيين

واخطر ما ورد فى الدراسة ما جاء عن منظمة الشفافية الدولية، والتى حددت مجالات الفساد فى الدول بـ 5 مجالات، فى حين وصلت فى مصر إلى 17 مجالا تضمنت قطاع المقاولات، وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة، والطرق والكباري، والبنية الأساسية، وعمولات التسليح ووسائل نقلها، وقطاع الاتصالات والهواتف المحمولة والثابتة، وخصخصة وبيع الشركات العامة، ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات، والبنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية، وشركات توظيف الأموال وما جري فيها، وتجارة المخدرات واختراق قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية وتجارة العملات الأجنبية، والمضاربة على سعر صرف الجنيه، وتجارة الدعارة وشبكات البغاء ذات الصلة أحياناً بكبار رجال الدولة وأجهزتها ونظم الاستيراد وأذون الاستيراد وبرامج الاستيراد السلعي وطرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية.

ومن أهم ماجاء فى تقرير منظمة الشفافية العالمية ما يخص الصحافة ومؤسساتها وإفساد الصحفيين عبر وسائل شتى، والإعفاء غير القانوني للمؤسسات الصحفية القومية من أداء الضرائب العامة وتسهيل سبل الارتزاق السري وغير القانوني لبعض الصحفيين.

وتتضمن مجالات الفساد أيضا ما يسمى "علاوة الولاء" التي تمنح بصورة سرية وبالمخالفة لقواعد المشروعية المالية لكبار قيادات الجيش والأمن، وإفساد النظام التعليمي الرسمي والصمت علي جريمة الدروس الخصوصية وخلق الظروف الملائمة لتفشيها والإبقاء علي فساد النظام الصحي الحكومي من أجل إتاحة الفرص لتوسع المستشفيات الاستثمارية وإنشاء حسابات خاصة أو سرية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وحساباتها القومية.

ويذكر التقرير أن نظام مبارك أفسد المدرسين بأن أبقى على نظام تعليمي حكومي غير فعال، فظهرت سوق تعليمية سوداء، انعكست في انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التي التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة، وارتفع المبلغ إلى 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلى سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة!

كما ذكر التقرير فإنه بسبب عدم فاعلية نظام الأمن ظهر نظام أمن غير رسمي.. حيث لا تحرر أقسام الشرطة محاضر للمواطنين إلا بالواسطة ولا تجري عمليات التحري لكشف السرقات وضبط المتهمين إلا من خلال المحسوبية والرشاوي والإكراميات.. وتقول الدراسة إن كل ذلك كان يتم على مرأى ومسمع من الجميع وداخل كل إدارات ومديريات الأمن.

لهذا فإن من يفصل بين النظام الحالى فى مصر ونظام مبارك كأنه يفصل الحياة والهواء.. فكلاهما نظام واحد فاسد ديكتاتور غير شرعى .

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