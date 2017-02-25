كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

"بيروت ست الدنيا" هكذا تغنّى بها نزار قبّاني

وقال عنها محمود درويش: بيروت نجمتنا.. ما قيل عن بيروت يكفي لجعلها أسطورة حيّة تنتقل عبر الأجيال ويضيف إليها كلّ من أراد اجتراح الشّعر بيتاً فيزيدون القصيد اشتعالاً.. لكنّ بيروت الأكثر تألقاً وحضوراً كانت في أصوات العمالقة من مطربيها وأكثرهم ارتباطاً باسمها هي فيروز وإن كانت صباح لا تقلّ شأناً عنها في هذا المجال ووديع الصافي أيضاً ونصري شمس الدين.

الملفت للنظر أنّ كلّ الذين تغنوا ببيروت شعراء جاؤوا إليها هرباً من ديكتاتوريات بلادهم أو لجوءاً من الحرب الطاحنة أو كانوا منفيين بلا وطن. أمّا شعراؤها وأشهرهم "الأخطل الصغير" بشارة الخوري، وسعيد عقل، والأخوان رحباني فقد تغنوا بحبّ دمشق! وغنّت قصائدهم فيروز في أروع ما قيل في حبّ دمشق.

بيروت ليست مدينتي:

عبارة كتبتها الروائية الشاعرة رفيف فتّوح على صفحتها في الفيسبوك .. لكنّ أحداً لم يشن عليها حملة تخوين ولا طالب متشددون بهدر دمها ذلك لأنّها ابنة بيروت وابنة الشاعر الراحل محمّد فتوح، الذي كتب أجمل أغاني المطربة الكبيرة سعاد محمد، "رفيف" التي تحمل من اسمها الكثير مقتنعة تماماً أنّ المدن بسكّانها، وأنّ بيروت لم تعد بيروت التي تعرفها بعد أن سيطرت عليها أشباح الحقد الطائفي وشوّهت وجهها الجميل السياسة القذرة للمليشيات.

لم تكن العبارة التي كتبتها رفيف مفتاح الجرح الذي غاص في قلبي عميقاً، فقبل ذلك بأيام كنت في بيروت وربّما تكون تلك زيارتي الأخيرة لها في ظلّ سيطرة حزب الله على مطارها ومقاليد الأمور فيها على الرغم من وجود رئيس لها بعد مرور سنوات من بقاء البلد في حالة اضطراب سياسي وفوضى.. بيروت لم تعد مدينتي أيضاً فأنا ممنوعة من دخولها بدءًا من تاريخ مغادرتي لها.

من ذاكرتي:

عشقت بيروت تماماً كما عشقها محمود درويش ونزار قباني، وكتبت رواية "ذاكرة الرماد" بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لأخلّد ذلك العشق، ربّما لم يتح لي أن أعيش فيها في الستينات المرحلة الذهبية التي تألقت فيها بيروت واشتهرت بلقب باريس الشرق، وصارت مأوى للمفكرين والشعراء والكتّاب بسبب الحريّة المطلقة للصحافة فيها، لكنّي زرتها في تلك الفترة وما زالت ذاكرتي الطفلة تحفظ كلّ التّفاصيل الجميلة لتلك المرحلة.. وقد وصفتها بمخيلة طفلة بأنّها "نهر من السيارات" كانت السيارات الملونة المكشوفة والازدحام الشديد وقت الظهيرة وانعكاس الشمس على زجاج المحلات في الطريق النازل إلى البحر أكثر روعة من حبسه بكلمات.

الصحافة الحرّة:

عرفت بيروت بأنّها المنارة التي أضاءت للعالم العربي شعلة حريّة التّفكير والتّعبير وهو ما يحتاجه كلّ مبدع لينتج عملاً فنياً خارج حدود الرقابة.

الصحافة في بيروت أيام العمالقة ودور النشر التي احتضنت وأخرجت للعالم صحفيين مشهورين سواء كانت الصحافة الفنية التي تبنتها "دار الصّياد" أو الأدبية التي كان سهيل إدريس أشهر أعلامها فهو المؤسس لـ"دار الآداب" الدار الأكثر شهرة بين دور النشر، وأصدر مجلة "الآداب" التي انتشر من خلالها أكثر نجوم الشّعر والأدب والنّقد تألقاً في تلك المرحلة.

الصحافة اليوم:

في طريق عودتي من بيروت الهرمة أخذت جريدة المستقبل من المضيف في الطائرة وتصفحتها.. كانت المرة الأولى التي أمسك فيها بين يدي جريدة ورقية منذ سنوات، بالتحديد جريدة لبنانية بعد اندثار المجلات التي تابعتها منذ سبعينات القرن الماضي وأولها "الأسبوع العربي".. وكانت جريدة "المستقبل" بالذات الأكثر مبيعاً في الماضي خاصة يوم الأحد عندما يصدر الملحق الثقافي معها.

فوجئت بالمستوى البدائي في التّحرير، ولفت انتباهي الأسماء الغامضة، فمراسل بغداد مثلاً اسمه "علي البغدادي" وبجانب الخبر المنقول من بغداد عنوان آخر "تقارير عن إصابة البغدادي" وذلك في الصفحة الأولى! والبغدادي رئيس تنظيم "داعش" النجم المفضل لدى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي والأنباء عن إصابته المتكررة في غارات تستهدفه لا تخرج عن كونها دعاية إعلامية تستدعي إلى الذهن أبطال مسلسلات الكرتون التي يتم تصنيعها بشكل يرضي الأطفال.

الغريب أنّ أرتال البغدادي تتحرّك بالعشرات وبأماكن مكشوفة في سوريا ولا تراها الأقمار الاصطناعية بينما تستطيع استهداف قائداً ميدانياً يعيش وسط مئات المدنيين العزّل.

الخبر الأكثر لفتاً للانتباه جاء في الصفحة 11 بعنوان "جوائز لأفلام عربية في مهرجان صندانس السينمائي" جاء في الخبر (بينما كانت الجائزة الثانية من نصيب المخرج السوري فراس فيّاض عن فيلم "آخر الرجال في حلب" ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية). وبعد عرض كتبه المحرر عن فيلم "حادثة النيل هيلتون" عاد للحديث عن فيلم فراس قائلاً: (من جهة أخرى فاز الفيلم الوثائقي السوري "آخر رجل في حلب" بالجائزة الثانية في مسابقة الفيلم التسجيلي أو الوثائقي)

المحرر بالإضافة إلى كتابة اسم الفيلم بشكل خاطئ غيّر معنى الجملة، لا يتمتع بأدنى درجات المهنية بل يبدو وكأنه قرأ الخبر في مكان ما ولا يذكر التّفاصيل وكتبه كيفما اتفق مراهناً على أنّه لم يعد هناك أحد يقرأ وأنّ الناس ربّما لا تستخدم الجرائد هذه الأيام سوى لمسح الزجاج!

فقد ارتكب خطأين قاتلين في أسطر قليلة، اسم الفيلم، والجائزة. الفيلم فاز بالجائزة الكبرى واسمه "آخر الرجال في حلب".. والمخرج الشاب فرّاس فيّاض معتقلٌ سابق لدى النّظام السّوري بسبب فيلم أخرجه عام 2011 عن الديكتاتور بشّار الأسد في بداية الثورة السّورية.

بيروت المدينة:

عندما كانت بيروت مدينة بالمعنى الحديث لكلمة مدنية استطاعت أن تستقطب وتنتج وتبهر وعندما سقطت بيروت المدينة بداية بالاجتياح الإسرائيلي وانتهاءً بهيمنة حزب الله التابع كلياً للمشروع الإيراني، كفّت عن الإنتاج والاستقطاب والإبهار ورضيت بأن تنكفئ لتماثل شقيقاتها في كثير من البلدان العربية التي ماتزال مدنها مدناً بالاسم فقط، لكن من حيث العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية هي مجرد مدن تابعة لفئات محددة لا يعنيها الحس المدني من قريب أو بعيد. لقد عادت بيروت إلى الحظيرة.. ولم تعد ست الدنيا كما كانت في ستينات القرن الماضي.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه