جبهة النصرة ونساء إدلب

كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

إدلب المحافظة المنسية، كما أراد نظام حافظ الأسد أن يجعلها طيلة عقود من حكمه.

وكان قرار الأسد عقاباً لها على الديمقراطية وحس الحريّة العالي الذي يتمتع به أبناؤها الذين خرجوا رافضين ترشحه للرئاسة معبرين عن ذلك بما تبقى لهم من حس ديمقراطي عاشوه في خمسينات القرن الماضي، وكان أن مارسوا أعنف سلوك سلمي تجاهه عن طريق قذفه بأول حذاء سياسي في العصر الحديث وضربه ببقايا الخضار الفاسدة التي تواجدت في حينه على عربات الباعة الجوالين وكانت العقوبة التي طالتهم أن أضحت المدينة سيدة المدن المنسية والمهمشة.

ومن سخريات القدر أن تغدو هذه المدينة اليوم مقراً لمعظم التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تقدم كل عون ممكن لمجرم العصر بحجة مساندة الثورة.

وإدلب لمن لا يعرفها أقدم المدن السورية. في ربوع جبالها تنام المقابر الرمانية والنواويس وترقد أجساد من صنعوا ثورة الشّمال بدمائهم ضدّ المستعمر الفرنسي.

ونساء الأرياف في الجبل منذ الاحتلال وحتّى الآن يقفن لحل المشاكل الصّغيرة ويبقى الرجال أمام البيوت يدخنون ويتحدثون ولا يغمسون أيديهم في مسائل تافهة.. أذكر منذ سنوات عشر تقريباً قبل الثورة بكثير.. اعتدى أحدهم على ولد صغير يبيع البطيخ في سوق سراقب بالسب لأنّه باعه بطيخة بيضاء.. لم يمضِ على ذهاب الولد إلى قريته "كفر بطيخ" سوى ربع ساعة حتّى اقتحمت السّوق نساء القرية بسيارة "بيك آب" ونزلن منها يحملن الأسلحة الخفيفة والرشاشات، وقمن بمعاقبة الرجل بالضرب، وركبن السّيارة وغادرن إلى قريتهن.

إدلب التي فكّرت أسماء الأسد باقتحام عرينها قبل الثورة وراهنت على طيبة شعبها ونالت درجة الدكتوراه لاهتمامها بأقدم مدن التاريخ "إيبلا" وحضارتها الواقعة في تل مرديخ.. إدلب الآن في يد جبهة النصرة التي يحرّك شيخها الجولاني وبقية الفصائل المسلحة في المحافظة كأحجار على رقعة شطرنج.. وإلى الآن الجنود دائخون ولا يدركون من سيصرخ "مات الملك"!

الفصائل المسلحة في المحافظة قرّرت أخيراً أن تندمج لتواجه المد الروسي الإيراني الأسدي، وشكّلت هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة التي غدا اسمها جيش الفتح ثم ذاب الاسم من جديد في هيئة تحرير الشام ضمن اندماج أقل ما يقال فيه إنه قسري.

وتشكّلت الهيئة من فصائل هي: "نور الدين الزنكي" وما تبقى من "جيش السنة" و "جبهة فتح الشام /النصرة" و "لواء الحق" و "جبهة أنصار الدين" والقائد العسكري السابق لأحرار الشّام، والأمير السابق/أبو جابر الشيخ وصالح طحان/ .

الفصائل التي شكّلت الهيئة لم تفعل ذلك فجأة بل فعلت ذلك ضمن خطة مدروسة والشاهد على ذلك تسارع الأحداث من إعلان الاندماج لرفع الرايات والشّعار الجديد لانضمام الشرعيين وبعض قيادات الحركة ومواكبة ذلك إعلامياً وتزامنه مع تحرّك على الأرض وصل إلى قيام الهيئة بإرسال من يزور مقرات لكثير من الفصائل لدعوتها للانضمام للهيئة. وحتّى تتكلل مساعي الهيئة بالنّجاح كان لا بد من عمل عسكري ضخم ضدّ النظام.

لكن.. مالم يكن في الحسبان تحرّك "لواء الأقصى" باتجاه جنوب إدلب ليصبح الطريق لقتال النّظام مغلقاً بوجه الفصائل! وهذه التغييرات فتحت للهيئة خياراً جديداً لتوسيع قاعدتها الشعبية لكسب قلوب الناس.

المعروف لدى الجميع في المنطقة أنّ قتال "لواء الأقصى" ينفي عن الهيئة تهمة "الخوارج" أو "الغلاة" التي أطلقها عليهم الكثير من الناس والفصائل المعادية!

الصورة الآن كما ينظر إليها غالبية الناس: أنّ "الجبهة" أفشلت مشروع "أستانا" والذي سمّته "مشروع الاستسلام للنّظام".

إذن اندمجت الجبهة وشكّل المندمجون الهيئة، في حين لم تندمج الفصائل التي ما زالت تجترّ حديث الاندماج منذ مأساة حلب.

وأقدمت الهيئة على إنهاء "لواء الأقصى" في عقر داره، بينما "أحرار الشام" اكتفوا بطرده من الشّمال! فهرب بعضهم إلى الريف الجنوبي وبايع البعض الآخر "الجبهة" ومن بقي اليوم يقاتل من هرب بالأمس! وهذا يدين حركة "أحرار الشام" لأنّها فشلت في القضاء على الخوارج في مناطق الثوّار المحرّرة! المقلق في الوضع أنّ الناس لم تعد خائفة من أن تستيقظ يوماً وترى رايات "تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)" مرفوعة في مدنها، أيّ أنّها لم تعد خائفة أن تتصالح "الهيئة" و"الدولة" أو أن تندمجا معاً!

الناس في الشّارع ونتيجة تشظي الواقع وإصرار الفصائل على عدم التوحد أصبحت تقول بكلّ بساطة: "هذه الفصائل كانت تريد ذلك من زمان".. المفجع في الوضع أنّ الناس اقتنعت أنّ ما تفعله "جبهة النصرة" صحيح وازدادت قناعة العناصر وتمسكهم بالهيئة.

المشكلة أن الوضع يسير باتجاه السيطرة الكاملة للهيئة في المرحلة القادمة وستكون اللاعب الأقوى في الساحة وستضطر باقي الكتائب والألوية والمقرات للانضمام إليها وهذا سيبرر لها أي عمل على أيّ فصيل صغير..

لكن هل سيبرر النّاس ما فعلته إحدى فصائل التشدد (جند الأقصى) في الرابع عشر من فبراير/شباط عندما أعدمت ذبحاً جميع من كان في سجونها من شباب الجيش الحرّ في المحافظة؟

لنسأل نساء "المعرة" سليلات المعري الذي لم يتزوج كي لا يجني على أحد كما فعل أبوه حين أتى به إلى الدنيا، نساء المعرة اللواتي هجمن من دون أسلحة على عناصر من جبهة النصرة الذين يسيطرون على المستشفى في المدينة وطردوهم خارجاً..

النساء اللواتي خرجن في مظاهرات ضدّ الجبهة منذ سنوات وصرخن: "سوريا حرّة حرّة والنصرة تطلع برّا".. النساء اللواتي اعتصمن في المقابر يطالبن برجالهن الذين اعتقلتهم الجبهة..

قلن "لا" للأسد "لا" للنّظام.. "لا" للجبهة.. "لا" لكلّ ظالم مستبد..

ولن تبقى إدلب بوجودهن من المدن المنسية.. ولن يستطيع مستبد أن يهمّشها بعد الآن.

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