" كان بان على عرقوبه"

من أكثر الأقطار التي شهدت أزمات اقتصادية وصلت إلى حد المجاعات، القطر المصري.

وقد أكد المؤرخون المصريون هذه الحقيقة، وفي مقدمتهم عبد الرحمن الجبرتي في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار"، والمقريزي في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة" وغيرهم من المؤرخين.

يروى المقريزي فى كتابه "أن مصر مرت بمجاعة في عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، عُرفت بالشدة المستنصرية، سببها الظاهري انخفاض مياه النيل لمدة سبع سنوات، إلا أنه كان يرى أسبابًا أخرى سنتعرض لها، ووصف المقريزى مظاهر هذه الشدة قائلاً: "وصل سعر الدينار إلى 34 درهما.. وبلغ القمح كل ويبة ( 25 كيلو غراما) أربعة دنانير والأرز كل ويبة بدينار، ولحم البقر رطل ونصف بدرهم ولحم الضأن رطل بدرهم، والبصل عشرة أرطال بدرهم، والجبن ثماني أواق بدرهم، وزيت الأكل ثماني أواق بدرهم.. والدقيق الرطل بدينار.. والخبز كل رطلين بدرهم وربع.. ولم يجد الفقراء والمساكين ما يطعمون به أولادهم سوى العسالج الخشنة من القنبيط التي ينزعها البقالون عن رؤوس الكرنب ويرمونها فيَقتات بها الفقراء مع القليل من كسب اللوز وكسب السمسم.. وغلت روايا الماء لتعذر علف الدواب وانعدام من يسقي عليها فبيعت رواية الجمل بثلاثة دراهم وراوية البغل بدرهمين، وتقاضى الطحانون أجرًا عن طحن القفة خمسة دراهم..

وكثرت حوادث النهب التي قام بها عبيد الدولة وبعض العربان وأُغلقت العديد من الحوانيت، وأُخليت بعض الدور، وانقضت السنة والناس في أشد أنواع البلاء، ثم انعدم الخبز وانعدمت الأقوات.. وهلكت الماشية.. وقام الخبثاء بتخزين الغلال وبيعها في السوق السوداء.. فعمت المجاعة وكثر الموت نتيجة سوء التغذية ومات خلق كثير من الجوع.. وخرج الخليفة في موكبه فتجمهر الناس عليه، وكادوا يفتكون به لولا حرسه الذين استطاعوا تهريبه إلى القصر والناس يهتفون: "الجوع..الجوع.. ما هكذا فعل بنا أبوك ولا جدك".

ويكشف المقريزى عن الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار ويلخصها فى ثلاث أسباب:

الأول: توصل الجهلاء والظالمين بالرشوة إلى تقلد أعلى مراتب الحكم في الدولة كالمناصب الدينية وولاية الخطط السلطانية من وزارة وقضاء ونيابة وغيره.

الثاني: ارتفاع إيجار الأطيان، وغلاء نفقات الحرث والبذر والحصاد، وارتفاع ثمن المحاصيل مما نتج عنه خراب كثير من القرى وتعطيل الأراضي الزراعية، ونقص فيما تخرجه الأرض من غلال لموت كثير من الفلاحين والزراع وتشردهم في البلاد.

الثالث: رواج الفلوس النحاسية التي أصبحت النقد الغالب، واحتفاء الدراهم والدنانير من التعامل لعدم ضربهما ولسبك ما بأيدي الناس منهما لاتخاذه حليا، وقد تفنن الأمراء والأتباع والأعوان في الترف والتأنق وتباهوا بفاخر الزي وجليل الحلي.

ما أشبه يومنا هذا ببارحة المقريزي والشدة المستنصرية، خاصة وأن مؤرخنا قد أورد ملحوظة يختص بها أهل مصر، وهى أن الخليفة المستنصر قد امتدت فترة حكمه لستين عاما، رغم هذه الأزمات، مؤكداً أن هناك علاقة بين طول مدة الحكام في مصر ونزول الشدائد بها!!!

الشاهد أن كل كتب التاريخ قد أشارت صراحة إلى المجاعات والأزمات دون إغفال غضب الخلق، واعتراف الحاكم بالشدائد ومسئوليته، دون أي محاولة لإيجاد مبررات لهذه الأزمات أو أكاذيب عن رفاهية اقتصادية وهمية أو تعليق أسباب الأزمات على السلوكيات الشعبية، كما يحدث الآن.

وأنتقل من التاريخ بلغته الشيقة إلى الأمثال الشعبية بلغتها العامية المصرية، فأتذكر مثلاً شعبياً كانت تقوله أمي رحمها الله فى مواجهة من يسوق الأكاذيب، ويبالغ فى وصف فخامة حاله بالمخالفة للواقع الظاهر بوضوح: "أبو قردان غرقان فى الشكولاتة؟.. كان بان على عرقوبه"، والعرقوب هو مقدمة الساق فوق القدم، والغرض من المثل أن للحقائق ملامح تؤكدها، ولهذا دائما ما أتذكر هذا المثل عندما تخرج علينا الصحف المصرية الرسمية كل يوم بأخبار وأحاديث عن الاستقرار والنهوض الاقتصادي والإشادات الدولية بالتنمية الاقتصادية الصاعدة وقوة العملة المحلية في مواجهة العملات الدولية!!

فى حين أن الواقع الذى يؤكده عرقوب الشعب المصرى معاكسٌ تماما لما تسوقه الصحف الرسمية وغير الرسمية المصرية

فالمنهج الثابت الذى رسخه المؤرخون فى تأكيد حال فترة زمنية، وكشف واقعها هو الوصف الواقعي لحال الشعوب فى هذه الفترة، كما كشف المقريزى فى كتابه عن "الشدة المستنصرية" التى تتشابه نتائجها مع ما نعيشه الآن من انهيار اقتصادى وتدهور وصل إلى حد المجاعات وفقدان الأمن، والفرق بين المرحلتين أنه فى الماضي لم يكن هناك مؤرخون يتملقون الحاكم، ويزوِّرُون التاريخ ويخفون الحقائق، ويهتفون بحياته، فجاءت روايات التاريخ صادقة معبرة عن الأسباب الحقيقية للأزمات.

صحيفة مصرية وصفت الاقتصاد المصري بأنه فى حالة يقظة دائمة ونمو أدهش كل العالم، فى حين أنه فى نفس الفترة شهد عددٌ من المصالح الحكومية اعتصامات لعدم قدرة الحكومة على صرف رواتب ومستحقات موظفي الدواوين كاملة.

صحيفة أخرى تتحدث عن صعود فى سعر العملة المحلية، فى حين أن الانهيار الذى حققته هذه العملة فى شهر واحد، فاق أي انهيار حدث للعملة خلال عشرات السنوات الماضية.

يتحدثون عن الأمن ومئات المرضى يسيرون فى استسلام إلى المقابر نتيجة انهيار المنظومة الصحية ونقصان الأدوية.

يتحدثون عن انخفاض أسعار السلع الأساسية، بينما اختصرت أسر كثيرة الوجبات الثلاثة اليومية إلى وجبة واحدة لعدم القدرة على شراء الغذاء. مشاهد الفقراء الذين يلتقطون الغذاء من صناديق القمامة أصبحت معتادة. انخفض مستوى الخدمات وارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى أن أسعار الكهرباء ارتفعت فى أقل من عام مرتين، فى مقابل ثبات الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية وانهيار قدرتها الشرائية.

المشترك المتطابق بين أسباب الشدة المستنصرية والشدة السيساوية ما أوردة المقريزى كسبب أول وهو "توصل الجهلاء والظالمين بالرشوة إلى تقلد أعلى مراتب الحكم في الدولة كالمناصب الدينية وولاية الخطط السلطانية من وزارة وقضاء ونيابة وغيره".

رحم الله المقريزى لوعاش زماننا لكان أمامه اختيار من اختيارين لا ثالث لهما، إما يكون مؤرخا أو كاتب دولة كبير يسبح بحمد سيده في الفضائيات، أو ثائرا يحمل قلمه وكفنه ليقول كلمة حق في وجه حاكم ظالم.

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