تهويد القدس من بلفور إلى ترمب

وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق، حاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب من كلية الدعوة جامعة الأزهر، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

سمعنا تعليق السيد محمود عباس الذي جاء أشبه بخطاب رثاء

في خيمة عزاء

نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة بقرار من ترمب، ليس وفاء بوعده الانتخابي وحسب وإنما هو تتمة الوعد المشؤوم الذي مر علية مئة عام، وتعتبره بريطانيا من إنجازات بلفور. والأخطر فيما أقدم عليه ترمب أنه لم يعلن عن قرار سياسي ولا تغيير دبلوماسي، وإنما أعلن تهويد القدس بخطاب ديني بامتياز، واستدعى أساطير تاريخية في التدليل على ذلك، في الوقت الذي جند فيه رؤساء العرب وملوكهم طاقاتهم وثرواتهم لإخراج الدين من المعادلة تحت مسمى الحرب على الإسلام السياسي، لذا سمعنا تعليق السيد محمود عباس الذي جاء أشبه بخطاب رثاء في خيمة عزاء.

الحروب الدينية

محمود عباس حذر من أن هذه القرارات قد تجر المنطقة إلى حروب دينية متناسيا أنهم يسمونها أرض الميعاد أي التي وعدهم بها الرب وأطلقوا عليها (إسرائيل) اسم نبي من الأنبياء.

وكأن الخلاف بينه وبين نتنياهو على أسهم في البورصة! ولم تختلف كثيرا ردود إخوانه وأقرانه التي تراوحت بين الشجب المتأدب، أو التلطف في الدعوة لإعادة النظر، لأنه ليس ثمة مفاجأة في الأمر حيث كان معلنا خلال حملة ترمب الانتخابية التي دعمها بعضهم بالمال الذي يكاد به الإسلام في كل مكان، أو باللقاء المباشر كما حدث مع السيسي، لأن هؤلاء وأولئك يعلمون أن بقاءهم في الرئاسة أو مباركة تسلمهم للعرش مرهون برضا أمريكا التي مفتاح قلبها مستقر في إسرائيل، فعلى الشعوب العربية ألا ترهن قرارها أو تربط فعالها بحكام وظيفيين هم وكلاء المحتل في إدارة الاستبداد والاستعباد، فإن الذي يعتقل العلماء والمصلحين أو من يستبيح دماء المسلمين لا ينتظر منه دفاعا عن القدس أو إغاثة لفلسطين

بدأت حملة التمهيد مبكرا من العواصم العربية الكبرى التي فتحت نوافذ الإعلام لمن يقول إن المسجد الأقصى في الطائف وليس في فلسطين أو من يكرر أن عدونا إيران لأنها أخطر من اليهود، في عملية تخدير واضحة للشعوب.

أين اتحاد الجيوش الإسلامية الذي ضم أكثر من خمسين دولة؟ على أي شيء اتحدوا أم أن المقدسات ليست في دائرة اهتمامهم؟

إن الذي لا يهب لنجدة الأقصى لا ينتظر منه غضبة لغيره من المقدسات.

الحقيقة المرة؛ أن الذين احتشدوا للقاء ترمب لا يملكوا الاعتراض على فرمانه، ولكن ستبقى القدس قضية الأمة الكبرى، لأنها عقيدة وليست مدينة هي قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أم فيها الأنبياء والمرسلين وتسلم أمانتها التي لا يفرط فيها إلا خائن؛ وقد أسدى إلينا ترمب معروفا من ناحيتين:

الأولى: أن هذه الأحداث هي الفاضحة التي ستعري سوأة الصهاينة العرب الذي باتوا تحت لحاف إسرائيل.

الثانية: قضت على أوهام الحالمين اللاهثين حول موائد السلام التي لم يحصلوا منها إلا السخام.

وأصبح واضحا للعيان أن ما أخذ بالدبابات لا يسترد بالمفاوضات، فعلى حداة الأمة وهداتها أن يرفعوا أصواتهم وينبهوا الغافلين من سباتهم.

الطريق من هنا: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم).

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