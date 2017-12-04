عن فريق شفيق والفئران.. مثلاً

(1)

أنت مهزوم، وهذا المقال لن يجلب لك النصر، كل الحكاية أنه سيشرح لك بكثير من الكلام "معنى الهزيمة"، لكن إياك أن تقلل من هذا، إياك أن تحزن أو تسخر، إياك أن تستسلم أو ترقد في خيمة الإحباط، فالكلام ليس بالشيء الهين، جرب مثلا أن تتكلم مع صاحبك عن الحزن.. ربما لا تحصل على السعادة، لكن الكلام عن الحزن سيصرفك إلى حد كبير عن التعاسة، وقد يسري عنك أكثر من أي فعل آخر يستهدف صنع السعادة ذاتها بشكل مباشر.

(2)

إذن تعالى نتكلم عن الهزيمة والخيبة والإحباط.. كأن نتكلم عن الفريق شفيق (مثلاً)، أو نتكلم (مثلاً) عن المتاهة المظلمة التي تنتهي عادة بممرات مسدودة.. كأن نتكلم عن الرغبة في الخروج مما نحن فيه (مثلاً)، أو نتحرك نحو بوابات التغيير (مثلاً)، أو نظل نبحث عن ثمرة الثورة (مثلاً)، بينما نجلس جميعا على ساق شجرتها المقطوعة تحتنا، وربما بفؤوس بعضنا ممن ينتظرون الثمرة بلا شجرة.

(3)

يقولون: وعيك بأن الشجرة مقطوعة، لا يكفي لإثمارها.. ثمة شيء آخر يجب أن يرافق الوعي كي تثمر الشجرة.

(4)

لست مصابا بالإحباط مثل فأر دولارد وميللر، أنا مصاب بالفلسفة.. مصاب بالتأمل في جدارية الهزيمة التي أتطلع إليها كل يوم بلا ملل.. مصاب بنوع من الهوس المرضي بإعادة هندسة العالم.. مصاب بالإفراط في افراز هرمون الأمنيات.. مصاب بالأمل.

(5)

هذا المقال، كما كتب بودلير في مقدمة "كآبة باريس": لا رأس له ولا ذيل، مقال بلا حبكة، بلا بداية أو ختام، يمكنك أن تقرأه من أي فقرة، وبأي ترتيب تختاره، ويمكنك أن تكتفي بفقرة واحدة، أو اي عدد من الفقرات، لا يهمني الوضوح، ولا أحب التعليمات والوصايا القاطعة، أحب السحب.. تلك التي تمضي هناك تحت سماء من الضجر في وطن بعيد، أنا مستاءٌ من الجميع وغير راضٍ عن نفسي، واسأل الإله أن يرحمني.. ربما أستطيع أن اكتب بعض الكلمات الطيبة التي تثبت لي أنني لست آخر البشر، ولست أقل من أولئك الحمقى الذين لا أطيقهم.

(6ٍ)

في منتصف القرن الماضي أجرى العالم الأنثربولوجي "جون دولارد" بمشاركة عالم النفس "نيل ميللر" تجربة على عدد من الفئران ضمن مشروعهما عن "نظرية التعلم" ومدى قدرة الكائنات على تغيير العادات التي تربوا عليها، وتعلم عادات وأساليب جديدة تحقق لهم حياة أفضل، وكمعظم تجارب الفئران (التي يتعذبون فيها عبثا لخدمة بشر لا يستفيدون)، كان هناك تجويع وصدمات كهربائية، مثيرات واستجابة، دوافع ونتائج، ويمكن للمهتمين مشاهدة إحدى هذه التجارب في هذا الفيديو:https://youtu.be/L-DgV2vixSo

(7)

مثل حكايات كثيرة في تاريخ البشرية تحكي لنا تجارب دولارد وميللر عن "فأر جائع"، و"فأر متخم"، كل منهما حبيس في قفص، وعلى كل منهما تغيير عاداته القديمة، واكتساب التعلم للحصول على الطعام، وفي تجربة أخرى كان يتم تقديم طعام شهي في موعد محدد حتى تعود عليه الفئران، وظل العالمان يراقبان تطور سلوك الفئران بين فترات الطعام وأثناء تحقيق الوعد بتقديمه، ولاحظ دولارد وميللر أن الفئران كانت تبلغ قمة الحركة والنشاط مع اقتراب موعد الطعام، فقاما بتوصيل عصا تؤدي إلى صدمة كهربائية في مكان وضع الطعام، فتحول النشاط والحركة إلى حالة من الهياج والتوتر، بسبب تزامن وعد الطعام بالصدمة الكهربائية، وسرعان ما تحول الهياج والتوتر والحركة الزائدة إلى حالة من الإحباط والشلل الفكري والحركي، حيث توقفت الفئران عن تكرار المحاولة لطلب الطعام، وتغيرت العادة بسبب الألم، وهكذا تتحول الدوافع إلى إحباطات، ويتحول الأمل إلى يأس، ويتحول موعد المكافأة إلى حكم بالعقاب، لأن الخوف والألم يجهضان كل تجارب التعلم السابقة، لأنها أيا كانت لذة الطعام إلا أن اقترانه بالصدمة الكهربائية، يجعله مستبعدا ومنفراً وغير مرغوب فيه، وهو ما حدث مع ثورة يناير من اقترانها بالفوضى والسجون والقتل والأزمات، وما يحدث مع التظاهر، وما يحدث اليوم مع الانتخابات الرئاسية، وما حدث مع شفيق الذي يعاني الآن من لسعة الصدمة الكهربائية، التي جعلته يتردد في الإقدام على تناول وجبة الانتخابات.

(8)

يقول خبراء الاستراتيجية إن أفضل هدية تقدمها لعدوك، هي تكرارك لنفس خططك القديمة، لأنها تتحول بعد ممارستها أول مرة، إلى خطط انتحارية مكشوفة، إذ لا يمكن لأي جنرال أن يكسب معركة جديدة بنفس تكتيكات الحروب التي خاضها من قبل، وقديما قال العرب أن الغبي وحده هو الذي يُلدغ من نفس الجحر مرتين.

(9)

منذ زمن طويل قال هيراقليطس إن "الإنسان" لا ينزل "النهر" مرتين، لكن "النهر" صار غائضا وراكدا وفي طريقه للغياب، كما غاب من قبله ذلك الكائن المسمى بـ"الإنسان"، فليس هناك في قصور ودواوين المدينة القذرة إلا "الفئران"، كما تنبأ رشيد بو جدرة في "الحلزون العنيد"، ولا فرق إن كانت الفئران تقود المدينة وتتحكم في مخازن طعامها، أو كانت منهزمة محبطة، تنكمش في مكانها خشية الصعق الكهربائي.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه