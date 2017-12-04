التدرج في قبول التبرج

كاتبة سورية، صدر لها عشر روايات، وأربع مجموعات قصصية.. حائزة على الجائزة الأولى لمسابقة سعاد الصباح عن مجموعة "جذور ميتة".. والجائزة الأولى لموقع لها أون لاين عن مجموعة "نساء بلا هديل".. والجائزة الأولى لمسابقة المزرعة عن رواية "الخروج إلى التيه". ودخلت رواية "عين الشمس" القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2010

في أصول الحكم والتحكم في الشعوب يتبع الطغاة دائماً سياسة (الخطوة خطوة) أو كما سماها المفكر الأمريكي تشومسكي استراتيجية التدرج ووضحها بقوله: (كي يتم قبول إجراء غير مقبول يكفي أن يتم تطبيقه بصفة تدريجية، مثل أطياف اللون الواحد من الفاتح إلى الغامق على فترة تدوم عشر سنوات). واختصرها بذكر "البطالة، المرونة، الهشاشة، التعاقد الخارجي". لكن تشومسكي لم يفطن وهو يعدد مراحلها إلى مرحلة التأسيس السّابقة على كلّ ما ذكر والتي يمكن تسميتها بمرحلة زراعة الخوف، ربما تكون هذه الإضافة من بنات أفكار حافظ الأسد حصراً إذ إنه سعى مع بداية الثمانينيات إلى القضاء على كلّ معارض وطني بحجة القضاء على الإخوان ثمّ اتجه إلى بقية المراحل بدءاً من نشر البطالة وانتهاءً بحشر المواطن في دوامة تأمين لقمة العيش ودفعه للبحث عنها خارج حدود الوطن.

انتشرت البطالة بداية الثمانينيات ووجد المواطن السوري نفسه في مأزق الموائمة بين التحصيل العلمي والعمل الحرّ الذي يستطيع من خلاله تأمين حياة كريمة فالتفت أبناء المدن للعمل في التجارة والصناعة والحرف ونشأت شركات مشبوهة ودخلت صناعات خفيفة استهلاكية وكثرت المنتزهات والمطاعم وتدفق أبناء الريف نحو المدن ليتبوأوا المناصب العسكرية ويستوطنوا العاصمة ويشوهوا الأماكن الأثرية القديمة بحجة التطوير والتحديث.

وقد ترافقت كلّ هذه الانزلاقات الاقتصادية بكثير من المواقف المرنة مع العدو الافتراضي الأوّل (الإمبريالية والصهيونية) فاتّبع مع الأمريكان سياسة الباب الموارب كما أسماها السياسي اللبناني كريم بقرادوني في أحد لقاءاته المتلفزة وشرحها بقوله: (لم يغلق الباب ولم يفتحه للآخر وكان يخلق المشكلة للأمريكان ويعرض عليهم حلها).

أما الجانب الاقتصادي فقد كان يخطط لأن تكون حكومته الخاصة هي المتحكم الأول في الخط البياني المالي للبلد وشيئاً فشيئاً وجد الكثير من التجاريين والصناعيين في سوريا أنفسهم خارج الغرفتين (التجارية والصناعية) ومن بقي منهم لم يكن أكثر من شريك لأحد قادة الفروع الأمنية.

أما المواطن البسيط فقد وجد نفسه خارج سوق العمل وفي كثير من الأحيان كان يشعر بأن شهادته الجامعية لا تنفع إلا لالتقاط صورة تذكارية.

احتاجت هذه الانهيارات قرابة عقد من الزمان فقط لتتحول خلاله سوريا إلى مملكة للخوف. ولو طُبِّقت دفعة واحدة لقامت الثورة على أثرها.. لكن تم تجريعها للمواطن على دفعات وقبلها على أنّها دواء مر لا بدّ من شربه لتستمر الحياة في سيرها. منذ بداية الثمانينيات وحتّى نهاية التسعينيات حيث لُمِّعت صورة الدولة بمكياج مصنوع في صالونات شقيقة النّظام السّوري إسرائيل.

وأصبح الجيش القوة المدافعة عن هيبة النّظام ووجوده.

استراتيجية مكافحة الإرهاب:

مالم يتحدّث عنه المفكّر الأمريكي استراتيجية العسكر في مكافحة الإرهاب، وهي باعتقادي الأخطر من بين تلك الاستراتيجيات السابقة.

إذا سلّمنا بفكرة المؤامرة سيقودنا التّفكير إلى عدد من الأسئلة المهمة مثل:

كيف نجعل الشّعب العربي شعوباً؟ وكيف يمكن لنا أن نجزّئ هذا المُجزّأ؟ وكيف نلغي هذه الجيوش؟ ونفتت البنى الدّاخلية المكوِّنة لها؟

بدأت التّجربة في الجزائر حيث استمرت الحرب على الجماعات الإسلامية سنوات طويلة وبهذا الإطار تحضرني عبارة قالها الأديب الجزائري الكبير الطّاهر وطّار أثناء تواجده في الكويت في الدّورة السّادسة لمهرجان القرين حيث أكّد في جلسة خاصة أنّ كلّ العمليات الإرهابية والمجازر التي تحدث في الجزائر يقوم بها الجيش الجزائري وينسبها للجماعات الإسلامية، كاشفاً ولاء قادة هذا الجيش لفرنسا. وعندما يؤكّد الإعلام نسبة هذه المجازر للإرهابيين فكيف سيتفاعل المواطن البسيط مع الخبر؟

تكرّرت التّجربة في العراق فبعد سقوط صدام وفي الوقت الذي كانت فيه القاعدة محاصرة في جبال تورا بورا وقادتها في المخابئ الإيرانية صرّحت الولايات المتحدة الأمريكية بانتقال القاعدة إلى العراق وسارع بشار الأسد بتوريد الإرهابيين للعراق عبر سوريا وبدأت العمليات بتفجير المساجد واتّهام الشّيعة وكذلك تفجير المراقد والحسينيات واتّهام السّنة وتبلورت شخصية الزرقاوي وضاق المالكي ذرعاً بالسّيارات المفخخة المعدة من قبل المخابرات السّورية لدرجة أنّه كان سيشكوها في الأمم المتحدة قبل أن يكتشف فيما بعد وأثناء الثورة السّورية أنّ بشّار الأسد حليفٌ استراتيجي له وقد ردّ له الجميل فقد أخرج له بعملية مخابراتية _فيما بعد_ خمسمئة داعشي من سجن (أبو غريب) وأرسلهم إلى سوريا، وقد كانت النتيجة لهذه العمليات الإرهابية مبهرة في واقع الأمر وفاقت تصورات المتآمرين فقد تعزّز البعد الطّائفي بطريقة فعالة أسهمت وبشكلٍ كبير في تدمير البنية الوطنية في العراق ومن ثمّ في سوريا، بحيث أسهم هذا التّدرج في لعبة الإرهاب بتدمير بنية الجيش السّوري مع تدمير المدن والبلدات، إضافة إلى تدمير البنية المجتمعية وذلك بعد أن أخرج الإنسان أبشع ما فيه من عنف ودموية.

ولو فكّرنا قليلاً فيما جرى قبل فترة في مصر وتحديداً في الواحات حيث قتل ثمانية وخمسون شرطياً بعملية أجمع فيها غالبية النّاس حتى البسطاء منهم أنّهم أرسلوا كي يقتلوا، فيكفي أن تحصد الحكومة المصرية قناعة مفادها أنّ للإرهاب تواجدا منظّما داخل مصر وليس في سيناء وحسب، ومع تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاثة على أرض مصر ستعلو الأصوات مطالبة بمحاربة الإرهاب وسيغض الشّعب المصري الطرف عن أيّ تجاوز ولن ينتفض لمقتل مصريين لأنّهم في واقع الأمر إرهابيون! في هذه المرحلة ستبدأ مرحلة الصّدام الحقيقي مع الجيش المصري وتبدأ هذه البنية المجتمعية الممتدة لسبعة آلاف سنة مضت بالتّخلخل وسيصل مخطط التآمر إلى نهايته بتفتيت الجيش الأخير المتبقي في المنطقة وسط حالة رضا ربّما من قبل الشّعب الذي انقسم على نفسه ما بين إرهابي ومصري أصيل. لقد قاد الجيش الجزائري الحرب على الإرهاب بطريقته التي أملاها عليه سادته في فرنسا وقاد بشّار الأسد حربه على الإرهاب بطريقته الخاصة التي أملاها عليه سادته في أمريكا، وفي نهاية المطاف لا يتصرّف السّادة في فرنسا وأمريكا إلا بما تمليه عليهم سيدتهم إسرائيل التي ترغب بجوار يخلو من أيّ إمكانية ولو صغيرة لحدوث صراع مستقبلي ولو بعد مئة عام. أما عن الترياق المضاد لهذا النوع من السّم فللأسف ما يزال العرب أبعد ما يكونون عنه طالما أنّ جيوشهم لاهم لها سوى الدفاع عن مكياج عملاء الصالون الإسرائيلي.

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