تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. معركة كل عام!!

معركة تدور رحاها كل عام، مهما نصحنا في الأعوام السابقة، أن يحتفظ كل صاحب رأي فقهي برأيه، وعند بيان حكم المسألة فليذكر القولين، ثم يعلن الرأي الذي يتبناه دون حرج على من تبنى الرأي الآخر، هذه هي أصول العلم كما يعلمها كل عالم ثبت دقيق، لكن الأزمة لم تعد في العلماء، بل أصبحت في كل صاحب أو صاحبة صفحة على الفيس بوك، وكل من تعلم يمسك بهاتفه ويقوم ببث حي، أو قرأ كتابا، أو جلس لأحد المشايخ يتلقى عنه دروسا، فإذ به يتصدَّر للعامة وكأنه رسول العناية الإلهية الذي لا يمتلك أحد الحقيقة غيره، حتى وإن كان جاهلا بالدين، وجاهلا بأسس العلم به، وقواعد فهمه.

وكنت قد تناولت الموضوع في العام الماضي، وبينت أن المسألة مختلف فيها قديما وحديثا، بين من يجيز، ومن يحرم، وبينت الأدلة الشرعية على جواز التهنئة لغير المسلم في أعياده، في مقال موجود على هذا الرابط على الجزيرة مباشر، تحت عنوان: تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

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وهناك إضافات مهمة للموضوع في هذا العام، بحكم تجدد النقاش فيه سنويا.

اللعان بين المسلم والمسيحية:

إن عمدة الذين يحرمون في هذا الزمان وغيره، أنهم يعتبرون أن هذه التهنئة هي رضا بعقيدة غير المسلم والتي تعد كفرا في الإسلام، وهو خلط ناتج عن وهم وعدم تمييز بين مساحة الاعتقاد والعبادة، المساحة الاجتماعية والتي تدخل التهنئة في بابها، وليس في أي باب آخر، والدليل على ذلك مسالة مهمة في باب (اللعان) واللعان هو اتهام الزوج لزوجته بالزنى، فلو اتهم مسلم زوجته بالزنى، فإنه يلاعنها، وناقش الفقهاء لو كانت الزوجة غير مسلمة، ولا بد لها من القسم، لأنها تشهد أربع شهادات بالله، ثم خامسة، كالرجل، فالمسلمة تشهد بالله وتقسم به، أما الزوجة غير المسلمة، فقد قال الإمام الشافعي: (وإن كان الزوج مسلما والزوجة مشركة التعن الزوج في المسجد، والزوجة في الكنيسة، وحيث تُعظم). [1] أي حيث المكان الذي تعظم القسم فيه ولا تكذب. وهو مكان عبادتها ودينها. ويقول الخلوتي: (ويحلف ذمي بموضع يعظمه). [2] وقال الجويني: (نحلفهم في البقاع التي يعظمونها كالكنائس والبِيَع فنأتيها ونحلفهم فيها). [3] وقاله غيرهم بنفس المضمون. [4]

وناقش الفقهاء هل دخل الحاكم، أو القاضي، أو المسلم لدور العبادة لتحليف غير المسلم في (اللعان)، مع وجود ما يتعارض مع دين المسلم في هذه الدور، ومع حكمه بكفر ذلك كله، هل في ذلك توقير لعقائدهم ينافي دينه؟ فنفوا ذلك، فقال الإمام العمراني الشافعي: (فإذا حضر الحاكم معهما في هذه المواضع (أي الكنيسة ودور العبادة).. فقد شاركهما بالمعصية في تعظيمها؟!

فالجواب: أن المعصية إنما تحصل بتعظيم هذه المواضع، والحاكم لا يعظمها، وإنما يدخلها ليلاعن بينهما، ولا معصية في دخولها). [5] وهو نفس الأمر المتوفر في قضية التهنئة، وأنها منفصلة تماما عن قضية الاعتقاد. وهذا رد وتعليل مهم من فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة.

المدرسة الوسطية وتهنئة غير المسلمين:

وقد تناول قضية التهنئة لغير المسلم في أعيادهم عدد غير قليل من علماء المدرسة الوسطية الفقهية المعاصرة وأجازوا التهنئة، وعلى رأس هؤلاء العلامة المجدد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله،[6] والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي في فتاواه، والمرحوم العلامة الشيخ فيصل مولوي، وكذلك العلامة الشيخ مصطفى الزرقا الذي كتب كلاما مهما يقول فيه: (إن تهنئة الشخص المسلم لمعارفه النصارى بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام هي في نظري من قَبيل المُجاملة لهم والمحاسَنة في معاشرتهم. وإن الإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسَنة لهم، ولا سيّما أنّ السيد المَسيح هو في عقيدتنا الإسلاميّة من رسل الله العِظام أولي العزم، فهو مُعظَّم عندنا أيضًا، لكنهم يُغالُون فيه فيعتقدونَه إلهًا، تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيرًا. ومن يتوهَّم أنّ هذه المُعايَدةَ لهم في يوم ميلاده ـ عليه السلام ـ حَرام؛ لأنّها ذات عَلاقة بعقيدتِهم في ألوهيّته فهو مُخطئ، فليس في هذه المجامَلة أي صِلة بتفاصيلِ عقيدتِهم فيه وغُلُوِّهم فيها. وقد نُقل إن نبيَّنا محمّدًا ـ صلّى الله عليه وسلم ـ مرّت به وهو بين أصحابه جنازة يهوديّ فقامَ لها فهذا القيامُ قد كان تعبيرًا عمّا للموت من هيبة وجلال، ولا عَلاقة له بعقيدة صاحب الجنازة.

وما يقال عن التهنئة بعيد الميلاد يقال عن رأس السنة المِيلادية بطريق الأولويّة، لأن رأس السنة الميلاديّة لا صلة لها بالعقيدةِ، وإنّما هو مجرّد بداية التاريخ). [7]

فتوى جماعية من مجلس الإفتاء الأوربي:

ومن النماذج التي تناولت موضوع تهنئة غير المسلم، وهو اجتهاد جماعي معتبر علميا، ما أفتى به مجلس الإفتاء الأوربي، وهو كيان معني بالشأن الأوربي وتكييف حياة المسلم في أوربا بما يمليه الشرع الحنيف، وقد فصل في هذه الفتوى، ورد على كل الشبهات التي تثار من ناحية العقيدة، وأن ذلك تعظيما لعقائد غير المسلمين، ومن بين علماء المجلس الذين صوتوا للفتوى: يوسف القرضاوي، فيصل مولوي، عبد الله بن بية، عبد الله الجديع، عبد المجيد النجار، علي القره داغي، عصام البشير، عبد الستار أبو غدة وغيرهم. [8]

المدرسة الوهابية التي حرمت التهنئة:

وأكبر مدرسة علمية حرمت التهنئة للمسيحيين بأعيادهم، هي المدرسة الوهابية، والمدرسة السلفية في مجملها، وكنت أتمنى أن يمد الله في أعمار من رحلوا من علمائها، حتى يروا التغيرات التي حدثت في بلاد الحرمين لنعرف ويعرف الناس رأيهم فيها، من مثل: إجازة سوق المرأة للسيارة، وكيف تم نقض كل ما ذكر من أدلة التحريم، لأن ولي الأمر أقر ذلك، لكن معظم علماء هذه المدارس الأحياء منهم والتي تحرم التهنئة اليوم، حرمت من قبل العمل السياسي في ظل حكم غير إسلامي، ثم بعد ذلك دخلت وبقوة، وكانت سببا في إفساد الثورة المصرية، واستخدمها الحكم المستبد، سواء في بلاد الخليج أو في مصر وغيرها، وحرموا التصوير وجعلوه مضاهاة لخلق الله، وشددوا فيه، ثم لما ظهرت الفضائيات رأيناهم أول من تسابق للظهور عليها، بل والبقاء عليها، رغم أن الفضائيات عبارة عن تلفزيون وصور، وحرموا قيادة المرأة للسيارة في الخليج، ولما أمر الحاكم بالإباحة، تسارعوا في تبرير أنه مباح، وفي هذه البلاد يرسل ولي الأمر برسائل التهنئة لهذه البلاد غير المسلمة، ولحكامها، ولا يوجد أي إنكار منهم. وهذا هو الفرق بين المدرسة الفقهية الوسطية المعاصرة وهذه المدارس، فهناك فرق في الزمن في فهم الواقع، وكذلك في فهم النص الشرعي.

معركة حول موقف ابن تيمية من التهنئة:

ثار وهاج البعض لنقل نقلته عن ابن تيمية رحمه الله، وأن رأيا علميا نقل عنه يفيد الجواز على مذهبه (الحنبلي)، فإذ ببعض من لا صلة لهم بالعلم الشرعي، ولا بضوابط البحث العلمي، يتطاولون وكأن النقل عن عالم ولو خطأ جريمة، بين من يجعل ذلك كبيرة من الكبائر، ومن يعتبره إثما يبيح له التطاول بغير عقل ولا رشد ولا خلق، رغم أن نقل الرأي العلمي عن فقيه ونسبة الرأي له بالخطأ، لا يعد كذبا ولا إثما، فإذا جاز شرعا أن تخطئ في الاستشهاد بآية، أو حديث، أو تقول حديثا موضوعا لا تعلم بوضعه، أو تفهم معنى خطأ من آية أو حديث، ليس عن عمد، هذا من حيث المبدأ. فكيف والنقل عن بشر لا قداسة له، لكن البعض للأسف يجعل من ابن تيمية نصا شرعيا، له ما للنص من قوة، وربما أكثر، وذلك دون أن يدري، وهذا بمنطق هذه المدرسة يعد من أخطر الأمور في العقيدة، فسبحان الله يقعون فيما يتربصون به الناس من اتهام في عقائدهم.

وبداية فإن النقول عن ابن تيمية في موضوع تهنئة غير المسلم بعيده وما يتعلق به، فيها اضطراب، وفيها تعارض يلمحه بوضوح من يجمع كل كلام ابن تيمية، فمن استشهد برأي منهما فلا ملام عليه، فللإمام الشافعي مذهبان: القديم والجديد، فإذا نقل أحد رأيه في القديم، وتبناه لأنه أقوى شرعا من وجهة نظره، فهل في ذلك من خطأ؟! لا.

فقد شكك البعض في النقل، وسارع البعض بالتكذيب قبل القراءة، وإليكم أهم النصوص عن ابن تيمية في المسألة نقلا عن تلامذته أولا ثم عنه: قال المرداوي الحنبلي تلميذ ابن تيمية: (وفى تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان. وأطلقهما فى (الهداية)، و(المذهب)، و(مسبوك الذهب)، و(المستوعب)، و(الخلاصة)، و(الكافى)، و(المغنى)، و(الشرح)، و(المحرر)، و(النظم)، و(شرح ابن منجى)؛ إحداهما، يحرم. وهو المذهب. صححه فى (التصحيح). وجزم به فى (الوجيز). وقدمه فى (الفروع). والرواية الثانية، لا يحرم، فيكره. وقدمه فى (الرعايتين)، و (الحاويين)، فى باب الجنائز، ولم يذكر رواية التحريم. وذكر فى (الرعايتين)، و(الحاويين) رواية بعدم الكراهة، فيباح. وجزم به ابن عبدوس فى (تذكرته). وعنه، يجوز لمصلحة راجحة، كرجاء إسلام. اختاره الشيخ تقى الدين). [9] ونقله غيره من الحنابلة عن ابن تيمية كذلك مثل الإمام ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، الذي يقول: (وتحرم العيادة، والتهنئة، والتعزية لهم، كالتصدير، والقيام، وكمبتدع يجب هجره، وعنه: يجوز (و هـ ش) وعنه: لمصلحة راجحة، كرجاء إسلام، اختاره شيخنا (أي ابن تيمية). [10]

وفي (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية) الذي جمعه علاء الدين البعلي الدمشقي من كتب ابن تيمية، يقول: (ويجوز عيادة أهل الذمة، وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام). [11]

وفي عبارة: (وعيادتهم) قال العلامة الحنبلي الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: والعيادة نظير المعايدة. [12]

وقال ابن تيمية: (لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا. واحتج بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) الفرقان: 72، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم). [13] فنرى كلام ابن تيمية هنا عن شهود الأعياد، ودخول الكنائس، فليركز من يقرأ جيدا كلام ابن تيمية. وفي مقام آخر يرفض ابن تيمية ذلك فيقول: (لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام، ولا لباس ولا اغتسال. ولا إيقاد نيران، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة، أو غير ذلك. ولا يحل فعل وليمة، ولا الإهداء، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك). [14] فمن الواضح أن ابن تيمية له مواضع تشدد فيها، ومواضع تسامح فيها، في نفس الموقف والرأي، وهو ما لا يستطيع أحد أن يجزم أي الموقفين ختم به حياته، أم كان موقفا موافقا لحالة من الحالات اعتمدت على معاملة غير المسلمين للمسلمين، فكلما توافرت حالة منهم تعامل بما يناسبها.

ستظل المسألة إذن موضع نقاش، ولا يضيرنا هذا النقاش، شريطة ألا يجزم طرف بصواب رأيه، وبطلان مخالفه، وألا ينكر صاحب رأي على الآخر، وهو من القواعد التي أصلها الفقهاء الكبار، بل ابن تيمية نفسه في أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. [15]

[1] انظر: الأم للشافعي (5/306). [2] انظر: حاشية الخلوتي على منتهي الإرادات (9/469). [3] انظر: نهاية المطلب للجويني (15/52). [4] انظر: البيان للعمراني (10/460) والمجموع للنووي وتكلمته للسبكي والمطيعي (17/444) وبحر المذهب للروياني (10/335) والتهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (6/207). [5] انظر: البيان للعمراني (10/460) والحاوي الكبير للماوردي (11/48-50) [6] انظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (1/81-83) و(1/128-129) و(3/1166-1168). [7] انظر: فتاوى مصطفى الزرقا طبعة دار القلم دمشق. [8] انظر: القرارات الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ص: 58-63. [9] انظر: الإنصاف للمرداوي (4/234) طبعة الشيخ محمد حامد الفقي. [10] انظر: الفروع لابن مفلح (10/334) طبعة الرسالة. [11] انظر: الاختيارات الفقهية ص: 410 طبعة دار ابن الجوزي. [12] انظر: الفتاوى للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ص: 551. [13] انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص: 201. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. [14] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/329). [15] انظر: مجموع الفتاوى (30/79 ،80 ).

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