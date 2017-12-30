القدس.. و"الفيتو ".. وصفقة القرن

" ترمب تحدث إلى أهم الأصدقاء والحلفاء في العالم، قبل اتخاذ قرارته " هذا ما قاله " ديفيد ساترفيلد"، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، عبر الهاتف، مع الصحفيين العرب حول إعلان "ترمب " بشأن القدس.

لم يكذب المسؤول الأمريكي فالرئيس " دونالد ترمب " عشية إصداره القرار بشأن القدس تواصل تليفونيا مع بعض الحكام العرب، في مصر والسعودية والإمارات، لكي يبلغهم بالقرار. بل إن صحفا ووسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى موافقة هؤلاء الحكام على هذه الخطوة، طمعا في نيل الرضا السامي الأمريكي والصهيوني حتى يظلوا فوق كراسيهم ليحكموا شعوبهم بالحديد والنار.

ولأن القصة كلها تتلخص في الإسراع بتنفيذ صفقة القرن التي بدأ التمهيد لها مبكرا، وتواترت معلومات كثيرة وتفصيلية عنها لم ينكرها أي طرف، جاءت تصريحات " ساترفيلد " لتؤكد عليها، إذ أشار ضمن تصريحاته إلى أن مطلع العام الجديد سيشهد مبادرة سلام جديدة، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل بخصوصها، ولكن أيضا لم ينس أن يؤكد أن القدس " طالما كانت، وستكون عاصمة دولة إسرائيل " مخرجا لسانه لنا كعرب ومسلمين بأن هناك أوضاعا جديدة في الطريق يجب أن نتوقعها.

الهدف صفقة القرن

ولأن الاعداد لصفقة القرن بات سريعا، والهدف الأمريكي والصهيوني هو الانفراد بالفلسطينيين والضغط عليهم في التفاوض وإبعاد العرب حكاما ومحكومين عن العملية برمتها، قال أيضا ساترفيلد: "سأقر واقعا بسيطا، الطريق الوحيد لإحراز تقدم بعملية السلام هو من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية".

بل ظهرت الحقيقة عارية فيما نقلته وكالة رويترز من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس وجود خطة سلام قيد الإعداد عندما أبلغه نيته الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقول وزير الخارجية الروسي " سيرغي لافروف" من أن نظيره الأمريكي "ريكس تيلرسون" لمح له بوجود ما بات يعرف بـصفقة القرن حول التسوية في الشرق الأوسط، وأن من شأنها أن تحلَ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بضربة واحدة.

بدون لف أو دوران القصة برمتها هي "صفقة العار" أو ما يعرف بـ " صفقة القرن " والتي بدأت بتسليم الجزر المصرية للسعودية كمحلل لإسرائيل، تمهيدا لاقتطاع جزء من سيناء لتوطين أهالي غزة وفى المقابل تأخذ مصر مقابلها مساحة في صحراء النقب وعملية سلام ممولة متفق أن تنفق عليها السعودية والإمارات، وذلك لتمويل ما يريده " ترمب " في هذه الصفقة.

الفيتو الأمريكي رقم 43

لم تصدمني ردود أفعال الحكام العرب على القرار الأمريكي بشأن نقل سفارتها في إسرائيل للقدس، فهم دائما هكذا، تابعين وخانعين، أكثر خطوة من الممكن أن يقوموا بها هى الشجب والاستنكار، ولكن ما صدمني هو خفوت التحركات العربية من الشعوب التي لم تستمر طويلا وباتت تحركات شعبوية مستأنسة تخرج بموافقة الحكام ووفق نمط وترتيب محدد.

الغريب هو الموقف المصري في محاولته طرح مشروع في مجلس الأمن بوصف القاهرة عضوا في دورته الحالية عن قارة أفريقيا، وكأن مقدم المشروع لا يعرف أن ذلك يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء للمجلس من أصل 15 عضوا، مع عدم التصويت ضده من قبل أي دولة دائمة العضوية في المجلس، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"، فهل تصور مقدم المشروع أن أمريكا ستتراجع عن موقفها وتدين نفسها ولا تستخدم حق الفيتو؟

أم أن الهدف تسجيل موقف عنتري ليس له فائدة إلا تسجيل رقم جديد في عدد مرات استخدام أمريكيا لحق " الفيتو " في أي قرارات بشأن القضية الفلسطينية والقدس ، رغم أن أقرب قرار لاستخدام حق الفيتو الأمريكي حدث في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على مشروع قرار ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، وخاصة ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات ، وتم تبني هذا القرار بدعم 14 عضوا في المجلس، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت ، وهذا هو ما حدث في المشروع الذى تقدمت به مصر مؤخرا ليأتي الفيتو الأول في عهد " ترمب " ضد القضية الفلسطينية وفى القلب منها القدس ليصبح "الفيتو" رقم 43 الذى تستخدمه أمريكا لصالح إسرائيل وضد القضية الفلسطينية .

بطولات زائفة

المؤكد أن هناك تنسيقا كاملا بين النظام المصري والإدارة الأمريكية في مختلف القضايا، ولم يكن المشروع المصري الذي تم تقديمه مؤخرا لمجلس الأمن بعيدا عن هذا التنسيق، وذلك لإرضاء جميع الأطراف في نفس الوقت وخاصة الطرف الأمريكي، فلم يشر مشروع القانون لقرار " ترمب " الذي أصدره مؤخرا ومشروع القرار كان يتضمن إدانة قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الصهيوني من تل أبيب للقدس وبعدها قاموا بتعديله ليكون قرارا عاما بمطالبة الدول بعدم نقل سفارتها، لأنه وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٢٧ من ميثاق الأمم المتحدة والذي تحدد قواعد التصويت في مجلس الأمن فإنه يحظر على الدولة العضو التصويت إذا كان القرار يتعلق بإدانتهم، وهذا ما يفسِر السبب وراء التعديل الذي تم بالتواطؤ بين وفد الانقلاب المصري ووفد أبو مازن الفلسطيني لإعطاء فرصة لأمريكا لاستخدام حق الفيتو.

وخلاصة القول أَنَ الأمر كان مجرد تمثيلية لقيادة الحراك السياسي، ولقطع الطريق عن أطراف أخرى قد توجهه بما يضايق الكاوبوي الأمريكي، ومن ناحية أخرى لاستغلال ذلك إعلاميا للترويج عن دفاعهم عن القضية الفلسطينية.

كما أن التحرك المصري غير أنه قطع الحراك عن أي حراك دولي آخر لصالح القدس جاء لكى يصنع شيئا من البطولة الوهمية الكاذبة بناء على توصيات الجامعة العربية بالتحرك الدولي ، وباعتبار مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، كان لابد أن تقوم بهذا الدور حفظا لماء الوجه وفى نفس الوقت إرضاء جميع الشركاء ليخرج المشروع دون إشارة واحدة لقرار الرئيس الأمريكي ، وكأن الأمر متفق عليه ، لتستخدم أمريكيا " الفيتو " لكى ينضم القرار بجوار إخوته من عشرات القرارات التي لم تنفذ بشأن القضية الفلسطينية والقدس ، والأمر الخطير الذى يمهد له الحكام العرب في موضوع القدس هو تمسكهم بشرق القدس وحدها رغم أن الأمم المتحدة تقصد القدس كلها ، وهذا يعني التسليم بأن غرب القدس لإسرائيل ويمكن نقل السفارات اليها .

ولكن لأن الأمر مجرد تسجيل مواقف زائفة جاء الموضوع وفق نظرية الطبيب عندما يجرى عملية فاشلة تؤدى إلى وفاة الجنين والأم أثناء الولادة ليخرج يقول لأهلها " إحنا عملنا اللى علينا.. والباقي على ربنا “، وهكذا يعود الحكام العرب والمسلمين لمقاعدهم وهم مرتاحو الضمير والبال فقد فعلوا ما عليهم وللقدس رب يحميه، ولكنهم أضافوا للقدس "فيتو "جديد ليسجلوا موقفا لهم في سجلات الرفض الأمريكي.

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