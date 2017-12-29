اليمن ومعركة الألف يوم!

وبعد الحصار السعودي الكامل، تفشت أمراض كانت قد انتهت من العالم تقريباً.

ألف يوم مرت على الحرب في اليمن ولا يبدو أن هناك ثمة إشارة على قرب نهاية الحرب التي بدأت أهلية بين فرقاء سياسيين انتهي بها الحال إلى حرب بالوكالة، تقودها السعودية بالتعاون مع الإمارات ضمن ما يطلق عليه (التحالف العربي) بينما تدعم إيران ميلشيات الحوثي الزيدية الأقرب إلى المذهب السني.

عصفت الحرب كما هو واضح بثورة الشباب اليمني التي كانت ضمن موجة ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، لم يصمد الشباب أمام القوى الأكثر تنظيماً كما هو الحال في كل بلدان الربيع العربي، وتقطعت أوصال البلاد بعد المبادرة الخليجية التي سمحت لعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر بالإفلات من المحاسبة، بل ولعب دورا سياسيا في اليمن وظهر الحوثي بمظهر الزعيم الوطني (في البداية) مكتسباً شعبية سببها ظهور من قامت عليهم الثورة في المشهد، وبسبب سوء إدارة من أجلسته المبادرة الخليجية على رأس السلطة -عبد ربه منصور هادي- لم تفلح المبادرة الخليجية لا في وأد الثورة كما أراد السعوديون في كل بلاد الثورة ولا في إبقاء اليمن -الفناء الخلفي للسعودية- كما هو الحال دائما. وحتى الرشاوى التي تتدفق على مشايخ القبائل والتي حافظت على النفوذ السعودي أفلحت في إبقاء الحدود الجنوبية مستقرة وآمنة.

أصدقاء السعودية

أراد آل سعود دائماً يمنًا مستكينًا مطيعًا، حتى وإن عاش أهله تحت خط الفقر نتيجة سياساتهم وتدخلهم عن طريق زبائنهم الدائمين، أو من يطلق عليهم الكاتب السعودي جمال خاشقچي "أصدقاء السعودية".

يواجه اليمنيون مأساة إنسانية تجلب العار على كل من يصمت عن الكلام عنها، إما لمصلحة سياسية يبحث عنها، أو طمعاً في ذهب المعز السعودي، أو خوفاً من بطش سيفه، وما بين السعودي الذي يقصف من السماء، وما بين الحوثي الذي يبطش من على الأرض، هناك ما يقارب عشرة آلاف يمني قضوا مصرعهم بالإضافة إلى ما يزيد عن ٦٥ ألف مصاب، في الألف يوم التي أكملتها مأساة شعب تعداده قرابة الـ ٢٧ مليون نسمه، يعاني ٥٠ ٪؜ منهم من عدم وصول مياه شرب نظيفة إليهم. وبعد الحصار السعودي الكامل، تفشت أمراض كانت قد انتهت من العالم تقريباً، إذ وصل مرض الكوليرا إلى حوالي مليون يمني، لم تفلح جهود أطباء يعملون بدون تقاضي رواتبهم نتيجة شدة وطأه المأساة في إنقاذهم..

وبينما تعاني سبع محافظات من أصل ٢٢ محافظة من المجاعة -بحسب تقارير أممية- تقول تقارير الأمم المتحدة أيضاً إن ٨٠٪؜ من السكان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية التي يتعذر دخولها اليمن، بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية على ميناء الحديدة الرئيس في اليمن بعد سقوط صواريخ عليها تقول السعودية انها جاءت للحوثيين عن طريق إيران.

الحوثي والاستيلاء على السلطة

طموح الحوثيين الذي تحول من المشاركة في السلطة، إلى الاستيلاء المستحيل على كل مقدرات اليمن، حول البلاد إلى جحيم اقتتال أهلي مستعر راح ضحيته الشعب المسكين، فمن جهة لن يسمح السيد السعودي أن تسيطر إيران من خلال الحوثي على فنائها الخلفي، الذي دفعت فيه من أموالها مليارات طائلة للسيطرة عليه منذ عقود، ومنذ الوجود المصري في اليمن في ستينيات القرن العشرين دعماً للثورة اليمنية، ومن ناحية أخري لن تسمح باقي الفصائل اليمنية للحوثي بأن يصبح الحاكم المنفرد باليمن.

طبيعة النظام القبلي الذي انتصر في النهاية على كل محاولات التحديث جعلت كل قبيلة تسلح نفسها، ولا يمكن نسيان جملة للرئيس المزمن لليمن علي عبد الله صالح أثناء حكمة: " لدي نصف مليون مسلح من قبيلتي، فما حاجتي إلى المبنطلين" في إشارة إلى أصحاب الكفاءات الذين يرتدون ثياباً غربية (البنطلون) وهي إشارة كاشفة عن أسلوب حكم صالح القبلي لليمن.

صالح الذي انقلب على أسياده السعوديين وتحالف مع الحوثي ضد نائبة السابق عبد ربه منصور هادي، قتل أخيراً على يد الحوثي حينما أراد الرقص مجدداً على رؤوس الثعابين كما اشتهر عنه. وهادي الرئيس الذي وضعه السعوديون على رأس السلطة بعد محاولة الشباب اليمني إنقاذ بلادهم من مصيرها المظلم في خضم الربيع العربي، فر إلى السعودية مستدعياً جيش أجنبي (السعودي) لإعادته إلى السلطة والحوثي الطامح إلى السلطة عاث فساداً وقتلاً وترويعاً في أبناء شعبه بمساعدة طرف أجنبي(إيران). وضمير العالم الذي يستيقظ وينام حسب المصلحة يغض الطرف عن مأساة يندي لها الجبين تحدث في عصر التكنولوجيا تمنع فيه أي محاولة لغض الطرف بدعوي انعدام المعلومات.

يقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيسلي "على السعودية أن تتحمل تمويل إجراءات معالجه الأمراض والمجاعة التي تعصف باليمن جراء القيود المفروضة على الميناء، أو أن توقف الحرب، وهو ما يعد سابقة في التصريحات المباشرة من جانب موظفي المنظمة الدولية.

أممياً أيضاً وفي موقف آخر حول الصراع في اليمن قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة إنه لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية تحقق في انتهاكات باليمن، واذن نحن هنا أمام إدانة واضحة للموقف السعودي على لسان موظفين أمميين وبعد تقارير منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش عن كارثية الأوضاع ومسؤولية التحالف السعودي/الإماراتي في اليمن جنباً إلى جنب مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقوات علي محسن الأحمر، عن ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، ومأساة السكان المدنيين

ولا يسعنا إلا المناداة على كل ذو ضمير حي عدم غض الطرف عن مأساة إنسانية على مرمى حجر من رؤوسنا.

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