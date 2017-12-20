المعارضون السياسيون "بدون" مصر

قليل من المصريين يعرفون ظاهرة البدون، أي الذين لا يتمتعون بجنسية محددة، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها باقي المواطنين، وهذا القليل هم من عملوا في دول الخليج حيث المقر الرئيسي للظاهرة في المنطقة العربية، لدينا في مصر بضع مئات أو آلاف البدون الذين يقطنون أقصى الحدود الجنوبية في منطقة الشلاتين ( أحد أضلاع مثلث حلايب) يمثلون قبيلة تدعى الرشايدة أو الهنادوة، لا تمنحهم مصر جنسيتها رغم أنهم يقيمون في شلاتين، على خلاف الوضع بالنسبة للقبيلتين الرئيسيتين اللتين تقطنان المثلث وهما البشارية والعبابدة، واللتان تتمتعان بكل حقوق المواطنة المصرية، بل تتمتعان بمنح وامتيازات خاصة في التعليم والسلع الغذائية المدعمة الخ.

تابعت مشكلة قبيلة الرشايدة خلال جولة صحفية لي منتصف التسعينيات عقب توقف الاشتباكات بين الجيشين المصري والسوداني ، ونقلت قصتهم للرأي العام الذي لم يكن يعلم عنها شيئا، وعلمت حينها أن الأجهزة الأمنية المصرية ترتاب في ولاء هذه القبيلة الرعوية، وبالتالي ترفض منحها الجنسية المصرية رغم تأكيد أبناء القبيلة لي أنهم يقيمون في هذا المكان منذ فترة طويلة ( لا أعلم وضعهم الحالي)، هذه معلومات عابرة أدلف منها إلى ما تخطط له السلطات المصرية حاليا بإضافة مصريين جدد لفئة "البدون" لترفع عددها، وتزيد انتشارها في عموم المحافظات والمدن المصرية.

سحب الجنسية

الحكاية أن قسم التشريع في مجلس الدولة المصري المختص بمراجعة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان أقر مشروع قانون يسمح بسحب جنسيات المعارضين السياسيين المصريين، وذلك بإجراءات بسيطة جدا تبدأ بتوجيه اتهام لشخص أو اشخاص بالانتماء لجماعة الإخوان (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية)، ثم صدور حكم أولي فحكم نهائي بتثبيت التهمة، وبعدها تقوم وزارة الداخلية تلقائيا بسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين.

طبعا من الواضح جدا أن هذا المشروع غير دستوري بالمرة، فالمادة السادسة من الدستور المعمول به حاليا تؤكد أن (الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية) وهذا أهم الحقوق اللصيقة بالمواطن التي لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا تقييدا بما يمس أصلها وجوهرها كما نصت المادة 92 من الدستور ذاته، لكن إعادة هيكلة مجلس الدولة في ظل رئاسته الجديدة التي فرضت فرضا على قضاته رغم معارضتهم لها، هي التي أوجدت في هيئاتها من يقبل بتمرير مشاريع قوانين غير دستورية، إرضاء للسلطة العليا التي أتت بهم إلى مواقعهم، ولا يهم بعد ذلك أن يطعن البعض قضائيا بعدم دستورية هذه النصوص، فمن سيفعل ذلك سيجد هيئات مشابهة في المحكمة الدستورية جاهزة لتمرير ما يريد الفرعون رغم أنف الدستور، وفي الحد الأدنى يستغرق الطعن وقتا طويلا تكون عقوبة الحرمان من الجنسية قد أتت مفعولها بالنسبة لهؤلاء المواطنين بحرمانهم من أي حقوق لهم، ومحاولة دفعهم لطلب الغفران من الفرعون حتى يرد لهم جنسياتهم.

أحدث حلقات الملاحقة

تجهيز هذا القانون لسحب جنسيات المعارضين هو أحدث حلقات ملاحقة النظام لمعارضيه ومناهضيه السياسيين، الذين يعجز عن مواجهتهم سياسيا عبر صناديق انتخابات شفافة، وبسبب هذا العجز لجأ إلى استخدام قوته العسكرية للانقلاب على أول رئيس مدني لمصر عبر تاريخها الحديث، ولم يكتف بالانقلاب بل راح يتعقب كل من شارك في هذه التجربة الديمقراطية، بل يتعقب كل من شارك في ثورة يناير التي أنتجت هذا المسار الديمقراطي، الذي يعده الجنرالات انقلابا على حكمهم الممتد عبر مائتي عام بتعبير اللواء عبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي السابق والمستشار العسكري للسيسي حاليا، والذي اعتبر أن حكم مرسي كان هو الانقلاب في حد ذاته على الحكم العسكري المستقر لمصر عبر تاريخها الحديث كله من عهد محمد علي، وهو ليس رأي التراس وحده ولكنه يمثل رأي غالبية النخبة العسكرية الحاكمة.

سحب الجنسيات هو أحدث سلاح للسيسي لمواجهة مناهضيه السياسيين، بعد أن جرب معهم صنوفا أخرى من القمع، كان أعلاها التصفية الجسدية في الشوارع والمنازل والقتل بدم بارد في المظاهرات وقبلها في الاعتصامات، وإصدار مئات الأحكام بالإعدام بحقهم لعلها تسهم في ردعهم، ووقف مقاومتهم له دون جدوى، وربما يرى مستشارو السيسي أن الإعدام المعنوي بسحب الجنسيات هو أشد وطأة على صاحبه من الإعدام المادي، لذا أرادوا تجربة هذا السلاح الجديد، وبالطبع سيجدون الرد ذاته بعدم الاكتراث بهذه الإجراءات، فمن لم يرهبه القتل الحقيقي لن يرهبه سحب جنسية يستطيع أن يعيش بدونها لبعض الوقت حتى ينتهي الكابوس، وتعود له حقوقه كاملة مصحوبة بالتعويض المناسب أيضا.

لن يتمكن

لا ندري ماذا بقى في جعبة الجنرال ليواجه به مناهضيه الذين يواصلون مقاومته رغم كل القمع الذي تعرضوا له، والذين لم يتركوا الشارع منذ يوليو 2013 وحتى الآن، حتى لو كان ذلك في شكل مظاهرات صغيرة هنا أو هناك، فوجود هذه المظاهرات والفعاليات المقاومة داخل مصر وخارجها هو الذي يجعل هذا النظام غير مستقر في نظر المجتمع الدولي رغم ما ينفقه السيسي من مليارات الدولارات لشراء الدعم السياسي الدولي، فالسائح والمستثمر الأجنبي لن يغامر بالسياحة أو الاستثمار في بلد يعاني اضطرابا بينما توجد أمامه فرص أفضل في دول أخرى آمنة، وذات نظام ديمقراطي شفاف، ومهما فعل السيسي ونظامه لقمع خصومه ومناوئيه فلن يتمكن من وقف هذه المقاومة التي تتسع مع الوقت، غضبا يغلي في الصدور، ولعنات تنطلق على ألسنة المصريين، وحتما ستأتي اللحظة التي يتحول فيها هذا الغضب إلى ثورة شاملة تقطع دابر الحكم العسكري وتستعيد الحكم المدني لمصر، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا.

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