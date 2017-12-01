94 عاما: ماذا بقي من علمانية أتاتورك؟

هؤلاء نسوا أو تناسوا أن الشعب التركي الذي استرد هويته وتاريخه يتعايش مع العلمانية من دون أية حساسية.

احتفلت تركيا مؤخرا بالذكرى الرابعة والتسعين لإعلان قيام الجمهورية التركية، وهو الإعلان الذي تحولت بموجبه من دار للخلافة الاسلامية العثمانية إلى جمهورية علمانية تتبع القوانين السويسرية والفرنسية والألمانية في كافة مناحي الحياة؛ الاجتماعية منها والسياسية وحتى التجارية.

أربعة وتسعون عاما مرت على الشعب التركي تحت حكم علماني صارم غير تماما وجه الحياة التي عاشها وعرفها الأتراك، وأخفى كل ما يمت لماضي الآباء والأجداد بصلة، وقطع كافة الأواصر والروابط التاريخية التي يمكن أن تعيدهم ولو إلى الحنين لزمن الهيمنة والسيطرة وقيادة العالم الإسلامي مرة أخرى مثلما كان الحال عليه زمن الدولة العلية العثمانية.

فهل نجح مصطفى كمال أتاتورك في سلخ الاتراك حقا عن ماضيهم، ومحو تاريخ دولتهم العثمانية من ذاكرة الاجيال الجديدة التي تربت فى أحضان الكمالية على الأسس العلمانية؟ أم أن الصراع لايزال محتدما بين المضي قدما في الطريق الذي اختاره لهم وأسس له زعيمهم الروحي مصطفى كمال أتاتورك؟ أم إن العودة إلى ماضيهم ومحاولة إعادة وصل الروابط التاريخية بقاطرة الحاضر والعمل على إعادة تركيا القوية للساحة السياسية الاقليمية والعالمية كما كانت من قبل هو القرار المتخذ من قبل الأتراك؟

إرث البطل القومي

ولكي يمكننا حسم تلك الإشكالية بحيادية تامة، بعيدا عن الهوى، يتوجب علينا المقاربة بموضوعية بين إرث أتاتورك الذي أورثه لمؤيديه ومحبيه المؤمنين بتعاليمه؛ منصبا الجيش حارسا أمينا عليه لحمايته، وبين الواقع الجديد الذي يحياه الأتراك فعليا ويبتعد بهم بصورة أو بأخرى عن ذلك الطريق الذي رسمه لهم أتاتورك.

مصطفى كمال أتاتورك الذى يعد بطلاً قومياً فى نظر أغلبية الأتراك بعد أن قاد حرب الاستقلال ونجح فى الحفاظ على وحدة الأراضي التركية ومنع تقسيمها بين الحلفاء، في أعقاب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، قام بإجراء تغييرات جذرية على مجمل الحياة فى الجمهورية التركية الوليدة التي أنشأها بهدف سلخها عن واقعها والابتعاد بها تماما عن كل مايمت للدولة العثمانية بصلة، فأعلن عام 1924 إلغاء الخلافة العثمانية، واختيار أنقرة عاصمة للجمهورية التركية الحديثة عوضا عن إسطنبول العاصمة التاريخية، كما قام بإغلاق المدارس الدينية والتكايا التي كانت تقوم بتحفيظ القرآن، وأغلق المحاكم الشرعية واستبدلها بمحاكم مدنية تستقى أحكامها من القوانين الغربية.

مساواة المرأة بالرجل

واستمرارا في السير قدما لقطع أي روابط بين الشرق وتركيا العلمانية التي اختار لها النموذج الأوربي الأكثر تطورا ومعاصرة و ديمقراطية، قام أتاتورك بتجميد علاقات بلاده مع كافة الدول العربية والإسلامية، وأرسى نظام تعليم علماني موحد، وفي عام 1926 فرض قانون مدني للأحوال الشخصية مستوحى من القانون السويسري فأصبحت المرأة التركية بموجبه مساوية للرجل في كل مايخص مسائل الزواج والطلاق والإرث، وأصبح تعدد الزوجات محظوراً بنص القانون الذي حدد عقوبة السجن على من يثبت أن له أكثر من زوجة، كما اعتمد صيغة الزواج المدني بدلا من الزواج الديني مثلما هو الحال في أوربا . وفي العام 1928 أصدر أمرا بإلغاء استخدام الحروف العربية في الكتابة واستبدالها بالأحرف اللاتينية، كما منع رفع الأذان باللغة العربية وفرض رفعه باللغة التركية، إضافة إلى ترجمة القرآن إلى التركية ومنع قراءته بالعربية، وفي العام نفسه أصدر تعديلا دستوريا آخر ألغى بموجبه عبارة "الإسلام هو الدين الرسمي للدولة" ثم أصدر عام 1937 تعديلا دستوريا آخر نص صراحة على علمانية الدولة التركية، منهيا بذلك أية علاقة تربط تركيا الدولة والشعب بالدين الإسلامي.

وفي سعيه لإتمام عملية التغريب، وعزل تركيا عن الشرق وكل مايمت لماضيها بصلة، تدخل مصطفى كمال أتاتورك في الحرية الشخصية ونمط الحياة اليومية للمواطنين الأتراك، فإلى جانب الإصلاحات العلمانية لنظم الحياة السياسية والاقتصادية، اتخذ حزمة من الإجراءات التي هدفت في مجملها إلى ربط الدولة التركية بأسلوب الحياة اليومية للغرب، فمنع ارتداء الطربوش وأجبرهم على ارتداء القبعة، وحدد يوم الأحد عطلة رسمية للدولة عوضا عن يوم الجمعة، كما كان على المستوى الشخصي يحرص دائماً على ارتداء الملابس الغربية ويجاهر بشرب الخمور في الأماكن العامة لتشجيع الأتراك على تبني نمط الحياة الغربي، والاحتذاء به في هذا المجال. كما مول إنشاء مصنع حديث و ضخم للبيرة في العاصمة الجديدة أنقرة، وأباح زواج المسلمة بغير المسلم وزواج الرجل من أخته في الرضاعة، ومن ثم تم إغلاق الأضرحة والمزارات الدينية، واستمر خلفاؤه على نهجه، محافظين على ميراثة، بل إنهم أصبحوا أكثر تشددا في مجابهة مظاهر التدين، وفي تطبيق القوانين التي تحافظ على الشكل الغربي للجمهورية التركية؛ ففى العام 1946م بعد وفاة أتاتورك صدر قانون عرف بقانون ”إقرار السكون" وهو القانون الذي أقر بمحاكمة كل من يطالب بعودة الدين أو بإقامة حكومة تعتمد في حكمها على الشريعة الإسلامية .

أما حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وفي الجامعات والدوائر الرسمية التركية فقد تم بموجب قوانين صدرت عام 1982 عقب الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان إيفرين.

أمة بلا ماض

سلسلة من الإجراءات والقوانين الصارمة التي أقرت وجرى تطبيقها بكل شدة وحزم من أجل هدف واحد فقط، هو إقامة جمهورية علمانية أوربية حديثة قابلة للحياة لا علاقة لها إطلاقا بالدولة العثمانية من قريب أو بعيد، هكذا عاش الأتراك خلال مايقارب الثمانية وثمانين عاما (قبل ظهور حزب العدالة والتنمية على الساحة السياسية التركية) ابتعدوا خلالها عن كل ما يخص تاريخهم، فأصبحوا أمة بلا تاريخ، تعتمد في تعريف ذاتها على القومية فقط لا غير، متجاهلة أية علاقات أو روابط تربطها بمحيطها الإقليمى أو الجغرافى إلا ماكان مرتبطا فقط بالغرب عموما وأوربا على وجه الخصوص.

إلا أنه مع وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجه المحافظ إلى السلطة فى البلاد بدءا من العام 2002، بدأ هناك نوع من المواجهة الخفية بين حراس الأسس العلمانية التي أضحت راسخة في الدولة التركية، وبين الموروث الثقافي والتربوي للنخبة الحاكمة الجديدة ذات الأصول الشعبوية الإسلامية، وهي المواجهة التي بدأت تتسع شيئا فشيئا كلما ازدادت سيطرة تلك النخبة على مفاصل الدولة، ورسخت أقدامها في السلطة.

إطلاق الحريات الدينية

الإصلاحات التي أجريت على مدى الخمسة عشر عاما الماضية ، هي عمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة، والتي تصب في صالح إعادة الهوية الاسلامية لمجتمع عانى حالة اغتراب غير مسبوقة على مدى عقود، غيرت من دون شك الكثير داخل المجتمع التركي، الذي بات يفتخر ويزهو بانتمائه للدولة العثمانية وحضارتها، ويسعى لاستنساخ الكثير من عاداتها فى تفاصيل حياته اليومية، وأصبح من المعتاد رؤية الحجاب بقوة فى كافة الشوارع والميادين، بعد السماح بارتدائه داخل كافة مؤسسات الدولة وفي المدارس والجامعات، كما تم السماح بإطلاق اللحى والشارب للشباب، وتقنين عملية بيع الخمور، ومنع التدخين في كافة الأماكن المغلقة، وإغلاق أعداد كبيرة من بيوت الدعارة وتحويل العاملات بها إلى امتهان حرف يدوية تحت إشراف البلديات، وإقامة منتجعات سياحية وترفيهيه خاصة تهتم بالفصل بين النساء والرجال فى المسابح وأماكن اللهو، والسماح بزيادة عدد المدارس الدينية، والسماح لخريجيها بدراسة كافة أنواع العلوم والمعارف الإنسانية في الجامعات بعد أن كان يتم إجبارهم على دراسة العلوم الشرعية فقط، إلى جانب زيادة أعداد دور تحفيظ القرآن التي أضحت منتشرة في كافة الأحياء، والسماح بتدريس اللغة العربية اختياريا مثلها مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية داخل المدارس الحكومية، إلى جانب إدخال الكثير من التغييرات والتعديلات على المناهج الدراسية، بدأت بتقليص سيرة مصطفى كمال أتاتورك وإنجازاته والتعامل مع شخصيته كبطل قومي بعيدا عن التقديس والتأليه الذي داومت عليه المناهج القديمة، وتم إدخال مادة التربية والدين والأخلاق، كما تم التركيز على الموضوعات المرتبطة بالشريعة الإسلامية والمفاهيم الجهادية والشهادة في سبيل الله، إلى جانب التنبيه على إقامة زوايا للصلاة في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق، وصالات بيع السيارات، وحتى في القاعات المخصصة للمعارض الفنية .

أما على المستوى السياسي فلا شك في أن الحكومة التركية سعت بقوة لإقامة علاقات متوازنه مع كافة الدول العربية والاسلامية، حتى أصبحت أنقرة واحده من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في حل الخلافات والنزاعات الاقليمية وفي القضايا الدولية التي يكون أحد أطرافها بلدا عربيا أو إسلاميا كالقضية الفلسطينية.

أوهام الإسلاميين

لكن هل يعنى ذلك – كما يروج التيار الإسلامي – انتهاء مرحلة العلمانية الأتاتوركية داخل المجتمع التركي، وعودة تركيا دولة إسلامية متكاملة الأركان، وهم ينتظرون بشغف حلول عام 2023 الذى سيشهد مئوية معاهدة لوزان، مؤكدين أنه تاريخ إعلان عودة الدولة التركية المسلمة العظمى إلى الساحة الدولية مجددا لتقود العالم الاسلامى مرة أخرى باتجاه الصعود بعيدا عن الهيمنة الأوربية والأمريكية؟

هؤلاء نسوا أو تناسوا أن الشعب التركي الذي استرد هويته وتاريخه يتعايش مع العلمانية بلا أية حساسية، وأنه لايجد غضاضه في القيام ببعض الأمور التي يرفضها الدين أو يحرمها مثل شرب الخمر، ومسألة زواج المسلمة من غير المسلم، أو الزواج من الأخ في الرضاعة مثلا، ورغم أن 96% من الشعب التركي مسلمون، أما البقية فينتمون إلى الديانتين المسيحية واليهودية، فإنه وفقا لاستطلاعٍ للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث، يؤيد 13% فقط من الأتراك تطبيق أحكام القرآن بصرامة، بينما يرى 38% أنّ الدولة يجب أن تتبع مبادئ وقيم الإسلام من دون أن تفرضها على الشعب، ويرفض 36% تطبيق مبادئ وقيم وأحكام الإسلام أصلًا ، مايعني أنّ 83% من الأتراك علمانيون، يرغبون في العيش وفق مبدأ الحرية الشخصية بعيدا عن أية قيود يمكن أن تفرض عليهم، حتى وإن كانت تلك القيود دينية تتعلق بعقيدتهم كشعب مسلم في المجمل .

الولاء لقومية أتاتورك

ناهيك عن وجهة النظر الرسمية لتركيا، وباعتراف أردوغان نفسه، ووفق المبادئ التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، ومن خلال نص الدستور الصادر عام 1982 الذي لايزال يطبق بعد إدخال عدة تعديلات طفيفه عليه في العامين 2011 و2017، والذي يقر بأن " الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تقوم على سيادة القانون، في حدود مفاهيم السلم والعلم، والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق الإنسان والولاء لقومية أتاتورك".

إن الجمهورية التركية بعد 94 عاما من عمرها هي جمهورية علمانية حتى النخاع، بل نصبت نفسها للدفاع عن العلمانية والترويج لها بين دول العالم الإسلامي كطريق وحيد للتقدم والخروج من المأزق الحالي الذي تعانيه تلك الدول، وقدمت نفسها كنموذج ناجح جمع بين الأسس العلمانية لدولة ذات شعب يدين بالدين الإسلامي.

أردوغان صاحب الفضل

إذا ما الذى يحدث؟ وهل مازالت تركيا دولة علمانية، أم أصبحت بين ليلة وضحاها دولة إسلامية؟

المسألة تبدو في حقيقة الامر أبسط مما يعتقد الكثيرون، تركيا جمهورية علمانية، عانت فترة مصطفى كمال أتاتورك من علمانية سلبية، وديكتاتورية فجه، وعمليات قمع وحشية وصلت إلى حد الإعدام لمعارضيه في النهج أو الرأي، فيما تنحو علمانية رجب طيب أردوغان إلى التوافق مع المتطلبات اليومية للشخصية التركية، ومنحها مساحة من الحرية في ممارسة معتقداتها الدينية، وتوفير كافة احتياجاتها الروحية بعيدا تماما عن الحياة السياسية ودروبها وكل ماله علاقة بها، على الأقل في الفترة الراهنة.

أردوغان إذا وبإختصار شديد يقوم حاليا وبكل ثقة وثبات بوضع اللبنة الاولى والأساس القوى للأجيال المقبلة التى سيكون عليها أن تقرر إذا ماكانت ترغب في المضي قدما بتركيا كدولة علمانية ذات أسس إسلامية – وهو ماقام به أردوغان بالفعل – أم ستسعى لاقامة دولة إسلامية بروح ديمقراطية عصرية – تم وضع ركيزتها الأساسية.

الخيار سيكون للأجيال المقبلة لاعتبارات متباينة، لكن سيبقى لأردوغان الفضل واليد الطولى في كلتا الحالتين.

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