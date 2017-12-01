ترشح "شفيق" بين الأمنيات والتحديات

جاء إعلان المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، برغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة حجر ألقي في مستنقع آسن، أزكم الأنوف، وبعث اليأس على النفوس في إمكانية إحداث تغيير في مصر على المدى القريب، في ظل توقف الحراك الثوري وحالة الترهل التي أصابت جميع الكيانات تقريباً التي تشكلت عقب الانقلاب، إضافة إلى حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها الحالة السياسية في مصر عقب الإغلاق لجميع مسالك ودروب العمل السياسي، وحالة اللايقين من إمكانية إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، رغم نفي السيسي أية نية لتغيير الدستور بما يسمح بمد الفترة الرئاسية لعامين مقبلين، لكن رغم هذا النفي، يتجدد الحديث بين الحين والآخر متذرعاً بالحالة الأمنية المتردية التي تعيشها البلاد، والتي وصلت ذروتها بالهجوم على مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء وخلفت وراءها أكثر من ثلاثمائة شهيد.
إعلان شفيق الترشح جدد الأمل لدى معظم المصريين – الذين وصلوا إلى قناعة بضرورة رحيل السيسي – في إمكانية الإطاحة به في الانتخابات القادمة، ومن هنا فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى للإعلان سيلاً جارفاً من التعليقات والتحليلات التي يمكن تصنيف الكثير في باب الأمنيات حتى أن بعض كبار الكتاب لم يتردد في وصف شفيق بـ"أوزال" المصري، إشارة إلى تورغوت أوزال رئيس تركيا الأسبق، الذي كان محطة رئيسية للتغيير عقب انقلاب سبتمبر/أيلول ١٩٨٠، ورغم أنه مات مسموماً ولم يكمل مشروعه، فإنه وضع البذرة التي جاء أردوغان بعدها بسنوات ليكمل ما بدأه ويضيف عليه.
ومن هنا فإن التعامل مع الحدث يستلزم قراءة عوامل القوة والضعف لدى شفيق، التي ستؤثر دونما شك على فرص نجاحه من عدمه، وهل بإمكان الطيار السابق إحداث تغيير حقيقي في مصر؟ والأهم من ذلك كله موقف القوى السياسية من ترشحه قبولاً أو رفضاً وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وقوى المعارضة.
يتمتع شفيق بعدد من نقاط القوة، التي تجعل منه خصماً قوياً للسيسي، وليس مجرد "ديكور" لتجميل المشهد، بل وتمنحه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي وفعلي ومن أهمها:
لعلها من المفارقات أن يتحول شفيق من عدو لدود للإخوان، وهارب منهم في دولة الإمارات، ومحرض أساسي في الحملة ضد الرئيس مرسي باعترافه شخصياً، إلى بصيص أمل للإخوان للخروج بهم من أسوأ محنة مرت عليهم في تاريخهم، ليس هم وحدهم بل وجميع أطياف الثورة من يساريين وليبراليين.
لذا فالسؤال المطروح الآن بقوة: هل من الممكن أن نشهد تنسيقاً في المستقبل بين الطرفين مقابل حزمة من الطلبات أهمها الإفراج عن المسجونين، ووضع حد لحملة الاضطهاد التي يتعرض لها الإخوان؟ الأمر من الناحية السياسية مقبول ويمكن تصوره، لكن من الناحية العملية فإن عقبات كثيرة تعترض مسار الطرفين، فالإخوان من ناحية كيف يمكن لهم تجاوز "شرعية" مرسي والاندفاع نحو تأييد مرشح جديد؟ إذ يعد هذا اعترافاً منهم بطي صفحة مرسي وغلقها للأبد، فمثل هذه الخطوة تتنافى مع الخطاب الذي تبناه التنظيم من ٣/٧/٢٠١٣ وحتى الآن، وهو خطاب اشتد نكيره وهجومه حتى على الحلفاء والأصدقاء لمجرد استشعارهم تجاوز شرعية مرسي، من ناحية أخرى هل يمتلك شفيق الشجاعة لعقد تلك الصفقة مع الإخوان في مواجهة المؤسسات الصلبة للدولة العميقة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية؟
والخلاصة فإن ترشح شفيق أحدث منذ ساعاته الأولى حراكاً واضحاً، إذ يعول عليه كثيرون لإيقاف التدهور الذي تسير إليه مصر بسرعة جنونية، حتى وإن لم يفعل غيرها، لكن الأمر ليس مجرد نزهة فالسيسي ليس مجرد شخص، بل هو مشروع إقليمي اتضحت معالمه بصورة جلية. فهل سيتركه كفلاؤه ليرحل من دون أن يتم لهم المشروع الذي يعمل عليه بدأب منذ أكثر من أربع سنوات؟
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