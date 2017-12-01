ترشح "شفيق" بين الأمنيات والتحديات

جاء إعلان المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، برغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة حجر ألقي في مستنقع آسن، أزكم الأنوف، وبعث اليأس على النفوس في إمكانية إحداث تغيير في مصر على المدى القريب، في ظل توقف الحراك الثوري وحالة الترهل التي أصابت جميع الكيانات تقريباً التي تشكلت عقب الانقلاب، إضافة إلى حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها الحالة السياسية في مصر عقب الإغلاق لجميع مسالك ودروب العمل السياسي، وحالة اللايقين من إمكانية إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، رغم نفي السيسي أية نية لتغيير الدستور بما يسمح بمد الفترة الرئاسية لعامين مقبلين، لكن رغم هذا النفي، يتجدد الحديث بين الحين والآخر متذرعاً بالحالة الأمنية المتردية التي تعيشها البلاد، والتي وصلت ذروتها بالهجوم على مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء وخلفت وراءها أكثر من ثلاثمائة شهيد.

إعلان شفيق الترشح جدد الأمل لدى معظم المصريين – الذين وصلوا إلى قناعة بضرورة رحيل السيسي – في إمكانية الإطاحة به في الانتخابات القادمة، ومن هنا فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى للإعلان سيلاً جارفاً من التعليقات والتحليلات التي يمكن تصنيف الكثير في باب الأمنيات حتى أن بعض كبار الكتاب لم يتردد في وصف شفيق بـ"أوزال" المصري، إشارة إلى تورغوت أوزال رئيس تركيا الأسبق، الذي كان محطة رئيسية للتغيير عقب انقلاب سبتمبر/أيلول ١٩٨٠، ورغم أنه مات مسموماً ولم يكمل مشروعه، فإنه وضع البذرة التي جاء أردوغان بعدها بسنوات ليكمل ما بدأه ويضيف عليه.

ومن هنا فإن التعامل مع الحدث يستلزم قراءة عوامل القوة والضعف لدى شفيق، التي ستؤثر دونما شك على فرص نجاحه من عدمه، وهل بإمكان الطيار السابق إحداث تغيير حقيقي في مصر؟ والأهم من ذلك كله موقف القوى السياسية من ترشحه قبولاً أو رفضاً وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وقوى المعارضة.

عندما تتساوى كفتا القوة والضعف

يتمتع شفيق بعدد من نقاط القوة، التي تجعل منه خصماً قوياً للسيسي، وليس مجرد "ديكور" لتجميل المشهد، بل وتمنحه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي وفعلي ومن أهمها:

انتماؤه للمؤسسة العسكرية، بحيث لا يمكن التشكيك فيه ولا في ولائه، بل إنه يتفوق على السيسي بكونه مقاتلاً فعلياً حيث شارك في حرب أكتوبر، وتدرج في جميع الرتب العسكرية إلى أن وصل إلى قيادة القوات الجوية، قبل أن يتولى منصب وزير الطيران المدني، وبالتالي فالرجل قد يحظى بدعم قطاع ليس بالقليل داخل الجيش.

خبرته الواسعة بـ "الدولة العميقة" المصرية فهو أحد أبنائها، بحكم وضعه الوظيفي الذي مكنه من معرفة مفاصلها ومكامن قوتها، ولا ننسى أن الرجل يحمل في السابق لقبي وزير طيران ورئيس وزراء، لذا لن يجد صعوبة في التعامل معها.

خاض شفيق معركة انتخابية "حقيقية" عام ٢٠١٢ استطاع فيها الوصول إلى المرحلة الثانية أمام د. محمد مرسي الذي كان يتمتع بتأييد قوي، واعتبر حينها أنه ممثل الثورة في مواجهة ممثل "الفلول" أو الدولة العميقة، وبالرغم من ذلك تمكن شفيق من حصد قرابة اثني عشر مليون صوت، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، ورغم أنه ليس من المتوقع بقاء تلك الأصوات على ذات الحالة ونفس الرقم؛ إذ من الطبيعي أن يذهب جزء منها إلى السيسي، لكن في النهاية سيبقى رقم مهم مع شفيق إضافة إلى أصوات كثيرين ممن ناصبوه العداء عام ٢٠١٢.

يمتلك شفيق علاقات إقليمية ودولية لا بأس بها، خاصة في ظل الدعم المنتظر من الرئيس الأسبق حسني مبارك وأولاده، الذين سيرون في شفيق طوق نجاة لهم من "البهدلة" أمام المحاكم بين الحين والآخر، كما أنها قد تكون فرصة مواتية لجمال على وجه الخصوص لمحاولة التسلل إلى أروقة الحكم مرة أخرى.

لكن وفي الوقت ذاته فإن مكامن الضعف في حالة شفيق لا يمكن تجاهلها على النحو التالي:

إمكانية ثبات شفيق أمام الضغوط التي ستمارس بحقه محل شك كبير، فالرجل لا ينتمي إلى فئة "الثوريين" بل انتماؤه الأصيل إلى شريحة "البيروقراطيين" أصحاب الياقات البيضاء، وقد رأيناه كيف اهتز أمام الهجوم الذي شُنَّ عليه بعد ساعات من إعلان ترشحه، إذ انصب الهجوم عليه عبر محورين الأول: التعامل مع الجزيرة، والثاني: التواصل مع المعارضين خارج مصر ، إذ استبقت قناة الجزيرة جميع وسائل الإعلام ونشرت مقطعاً مصوراً يعلن فيه شفيق احتجازه في الإمارات، فسارع شفيق إلى نفي الاتهام، بل واتهم الجزيرة بالسطو على المقطع أثناء إرساله إلى رويترز! ونسى شفيق أنه من حقه كمرشح رئاسي التعامل على قواعده هو لا قواعد السيسي، فيتواصل مع جميع وسائل الإعلام والجزيرة هنا ليست قناة مغمورة بل ظهوره فيها إضافة إليه بكل تأكيد، كما أنه من حقه التواصل مع جميع الأطياف السياسية المؤيدة والمعارضة داخل وخارج البلاد على حد سواء، فهل من الممكن أن يمتلك شفيق تلك الجرأة؟

إمكانية فتح قضايا فساد أمر وارد جداً، حتى ولو كان القضاء قد برأه في قضية أرض لسان الوزراء، فالسيسي لن يعدم الحيل والمستندات للزج به في أي قضية حتى ولو كانت فارغة؛ وسيبقى الغرض منها إحداث فرقعة وقتية تستغل في عمليات التشويه حتى لو انتهت في النهاية إلى لاشيء.

يحتاج شفيق إلى نحت خطاب سياسي متقدم للغاية بحيث يكون مظلة لجميع القوى السياسية الفاعلة خاصة المرتبطة بثورة يناير، خطاب يركز على رؤية حقيقة لإحداث مصالحة مجتمعية، وآلية واضحة لتحقيق العدالة والحريات، وتفريغ السجون والمعتقلات من عشرات الألوف من المظلومين … إلخ فهل بوسع شفيق أن يفعل ذلك؟ خاصة وأن الذاكرة الجمعية لقوى الثورة لازالت تحتفظ بذكريات سيئة معه؛ إذ وعد أثناء حملته الانتخابية في ٢٠١٢ بإعادة مباحث أمن الدولة مرة أخرى، وكان رده على سؤال وجه إليه حول منهجه في التعامل مع الاعتصامات حال نجاحه بأن الجيش موجود! وضرب مثلاً بما حدث لأنصار حازم أبو إسماعيل في ميدان العباسية.

هل يمثل شفيق طوق نجاة للإخوان؟

لعلها من المفارقات أن يتحول شفيق من عدو لدود للإخوان، وهارب منهم في دولة الإمارات، ومحرض أساسي في الحملة ضد الرئيس مرسي باعترافه شخصياً، إلى بصيص أمل للإخوان للخروج بهم من أسوأ محنة مرت عليهم في تاريخهم، ليس هم وحدهم بل وجميع أطياف الثورة من يساريين وليبراليين.

لذا فالسؤال المطروح الآن بقوة: هل من الممكن أن نشهد تنسيقاً في المستقبل بين الطرفين مقابل حزمة من الطلبات أهمها الإفراج عن المسجونين، ووضع حد لحملة الاضطهاد التي يتعرض لها الإخوان؟ الأمر من الناحية السياسية مقبول ويمكن تصوره، لكن من الناحية العملية فإن عقبات كثيرة تعترض مسار الطرفين، فالإخوان من ناحية كيف يمكن لهم تجاوز "شرعية" مرسي والاندفاع نحو تأييد مرشح جديد؟ إذ يعد هذا اعترافاً منهم بطي صفحة مرسي وغلقها للأبد، فمثل هذه الخطوة تتنافى مع الخطاب الذي تبناه التنظيم من ٣/٧/٢٠١٣ وحتى الآن، وهو خطاب اشتد نكيره وهجومه حتى على الحلفاء والأصدقاء لمجرد استشعارهم تجاوز شرعية مرسي، من ناحية أخرى هل يمتلك شفيق الشجاعة لعقد تلك الصفقة مع الإخوان في مواجهة المؤسسات الصلبة للدولة العميقة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية؟

والخلاصة فإن ترشح شفيق أحدث منذ ساعاته الأولى حراكاً واضحاً، إذ يعول عليه كثيرون لإيقاف التدهور الذي تسير إليه مصر بسرعة جنونية، حتى وإن لم يفعل غيرها، لكن الأمر ليس مجرد نزهة فالسيسي ليس مجرد شخص، بل هو مشروع إقليمي اتضحت معالمه بصورة جلية. فهل سيتركه كفلاؤه ليرحل من دون أن يتم لهم المشروع الذي يعمل عليه بدأب منذ أكثر من أربع سنوات؟

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