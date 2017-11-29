سد " النهضة " وسياسة العجزة

" أنا مضيعتكوش قبل كدة علشان أضيعكم دلوقتي " جملة قالها الجنرال عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بعد توقيعه على اتفاقية المبادئ الخاصة بسد النهضة.

يتعامل الجنرال مع المصريين وفق ذاكرة السمك، حيث يكرر هذه الجملة كل فترة وأخرى بطريقة يكاد المريب أن يقول خذونى ، فهو من قال في ديسمبر 2015، في ختام كلمته بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان عن مفاوضات السد: " اطمئنوا، الأمور تسير بشكل جيد، وبشكل مطمئن، وأنا مضيعتكمش قبل كده علشان أضيعكم في ملف سد النهضة ".

ومرة أخرى في يناير 2017، خلال جلسة نقاشية مع عدد من شباب الصعيد خلال المؤتمر الوطني الدوري للشباب، قال السيسي: " إن قلق المصريين تجاه سد النهضة الإثيوبي مشروع للغاية، لأن الأمر ده حياتنا، ومحدش يقدر يستهين بقلقنا، والموضوع ماشي بشكل جيد في إطار اتفاقية وقعت مع اثيوبيا منذ 3 سنوات".

السيسي وتقنين سد النهضة

يتناسى الجنرال أنه هو من وقع اتفاقية المبادئ مع السودان وإثيوبيا، وقنن بذلك الوضع القانوني لبناء سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونًا ، وظهر في الصور التي تم التقاطها عقب توقيع الاتفاق وهو في قمة السعادة ويضحك ملء شدقيه وهو يصافح الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي ، ويرفع أيديهما عاليا كأنه حقق الانتصار العظيم ، في الوقت الذى لا يعرف المصريون ما تضمنه هذا الاتفاق ، أو حتى مجلس النواب الخاص الذى يأتمر بأمر الحكومة وأمره هو شخصيا ، لتخرج الصحف المصرية في اليوم التالي بعناوين على شاكلة " السيسي حلها " ، دون أن نعرف على أي أساس حلها وما هو الحل ؟!

نعم هو حلها كما يزعم ولكن في إطار الاعتراف القانوني بالسد وجعل الأمر معترف به دوليا طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية وهو ما أفصح عنه في سبتمبر 2017، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال : " إنه يجب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وهو الطريق الوحيد لتسوية الخلافات في عالمنا، ومصر من أكثر الدول اهتمامًا بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لمعالجة قضية سد النهضة، من منظور تعاوني ينشئ إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة ذلك الملف " وأضاف الجنرال تأكيدا على الحل من وجهة نظره هو : " أنه وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم، هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث، خاصة أن الوقت يدركنا، لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل ".

إلقاء التهمة على الشعب

هكذا فرط الرجل في النهر كما فرط في الأرض كي يكتسب اعترافا شرعيا دوليا هو شغله الشاغل منذ تولى الحكم عقب الـ 30 من يونيو التي كانت مقدمة لتوليه الرئاسة رسميا بعدها بسنة، ومنذ ثلاث سنوات وجعل والرجل جل همه اعتراف الدول الخارجية به بزعم محاربته للإرهاب الذي استدعاه هو من حيث يدري ومن حيث لا ندرى، ثم نرى تناوله لأزمة المياه بشكل سطحي، حيث يلقى بالمسؤولية على المزارعين المصريين بتهمة زراعة الأرز مما يستهلك مياها كثيرة كما قال خلال افتتاحه المزرعة السمكية في محافظة كفر الشيخ.

وبما أن الجنرال قد أذن بجلد المصريين وتحميلهم المسؤولية ، جاء الدور على الإعلام التابع له لكى يتناول بعض الإعلاميين منهم لأزمة المياه بنفس الشكل السطحي الذى لا عمق فيه ، ونقص شديد في المعلومات ، وأغلبهم يركز على استهلاك مياه الشرب والاستعمال الشخصي على الرغم من أن استهلاك مياه الشرب واستعمال المنازل يمثل 15% فقط من حصة مصر من المياه والباقي للزراعة ، ولم يتحدث هؤلاء الإعلاميون على أن الاتفاق الذي وقعه السيسي ساهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، كما أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصري والسوداني.

وفى سياسة ترحيل الكوارث إلى الأجيال المقبلة التي تشكل محورا أساسيا لنظام السيسي ثبت أن إعلان فشل مفاوضات سد النهضة هو الخطوة الثانية ضمن هذه السياسة في هذا الملف الخطير فالخطوة الأولى كانت بتوقيع الاتفاق مع اثيوبيا والسودان وهدم كل ما رفضته مصر سابقا في عهود مبارك والمجلس العسكري ومرسي

وتمثل ذلك برفض اتفاقية عتيبي لإعادة توزيع حصص مياه النيل والتي حشدت إثيوبيا كل دول الحوض لتوقيعها ماعدا مصر والسودان، أو بناء سد النهضة الإثيوبي والذي ظلت مصر ترفضه حتى وقع السيسي بالموافقة، وترحيل الكوارث لا يقتصر على سد النهضة ولعل أبرز مظاهره معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بإغراق البلاد في ديون تجعلها تحت الاحتلال، وسيأتي كل نظام ليقول لنا ما يقوله النظام الحالي نفسه: إن هذه مشاكل متوارثة من العهود الماضية

بنود خطيرة في الاتفاقية

ومن أخطر ما ورد في اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي مع اثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة ولا يحظى بالاهتمام في الاعلام الذي يستحوذ السد على اهتمامه أن أحد بنود الاتفاقية يعتبر لأول مرة مياه النيل موردا طبيعيا لإثيوبيا من حقها التحكم به بل وبيعه مثل البترول، وقد كان ذلك مطلبا اثيوبيا قديما ، بما يعني إمكانية بيع المياه ذاتها وليس الكهرباء التي سينتجها السد فقط ، الأمر الذى سيجعل مصر تقف أمام ثلاث تحديات رئيسية تترتب على سد النهضة ليس أخطرها السد وهي: أولا: سنوات الملء وهي التي كان يجري التفاوض بشأنها وأعلن فشل المفاوضات ، وهو ما يعني أن اثيوبيا تريد ملئا سريعا للخزان كي تتمكن من توليد الكهرباء بسرعة، علما أن ملء الخزان في أقل من ٣سنوات يهدد بجفاف النيل، وثانيا: ستفقد مصر تلقائيا حصة السودان التي كانت تحصل عليها وتقدر ب ١٨ مليار متر مكعب سنويا لأن المياه أصبح لها صاحب معترف به دوليا باتفاق وقع عليه السيسي ، وثالثا: سيكون من حق اثيوبيا التعامل مع المياه كمورد طبيعي سيادي.

مصلحة السودان مع إثيوبيا

ومما يؤكد هذا الكلام تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، حيث قال إن هناك اتفاقًا بين مصر والسودان يقضي بأن نسبة المياه السودانية التي تذهب إلى مصر أثناء الفيضان "دين"، مضيفًا: "الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء الدين للمدين، والمدين لا يريد هذا". وأضاف الغندور، في تصريحاته : "إشارة مصر إلى أن السودان تتفق مع الأثيوبيين في ملف سد النهضة الذي يتعارض مع مصالحها، صحيحة من وجهة النظر المصرية، وغير صحيحة من وجهة النظر السودانية" مؤكدا أن السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه من مياه النيل بحسب اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي إلى مصر في وقت الفيضان، ويعطيها له في وقت الجفاف، وبالتالي من الممكن مع بناء السد أن تخسر مصر نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج الاتفاق" ويضرب وزير الخارجية السوداني الضربة القاضية عندما قال : " السودان يقف مع مصالحه، والسد فيه مصالح كثيرة للدولة ".

مما لا شك فيه أن الجنرال كان يعلم هذه الأخطار عندما وقع الاتفاقية، وإذا كان لا يعلم فتلك كارثة، والحل لا يكمن في الكلام المرسل من عينة " أنا مضيعتكمش ومش هضيعكم " لأن الحقيقة حتى الآن أنه فرط في الأرض والنهر، وضيع حقوق الأجيال القادمة.

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