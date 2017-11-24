أسئلة ضرورية على هامش مذبحة "مسجد" سيناء

مذبحة هي الأكثر دموية منذ تفجر الصراع المسلح في سيناء قبل حوالي أربع سنوات، فالمكان والزمان والنتائج، التي ارتبطت بالهجوم الإرهابي على مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، والذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من ثلاثمئة شخص، تحمل في طياتها العديد من الأسئلة التي لن يكون من السهل الكشف عنها في ظل منع السلطات المصرية وصول الصحفيين ووسائل الإعلام إلى داخل سيناء ونقل ما يحدث هناك، بحيث لم يعد أمام المتابعين والمهتمين بالشأن السيناوي إلا متابعة بيانات المتحدث العسكري التي لا تقدم إلا الفتات، فاتحاً الباب على مصراعيه أمام العديد من التحليلات للوصول إلى الحقائق اعتماداً على القدر اليسير من المعلومات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"عرقنة" الحالة المصرية

هناك إلحاح واضح منذ فترة لجلب النموذج العراقي المتمثل في استهداف دور العبادة، إلى الحالة المصرية حيث شهدت مصر خلال الأعوام الأخيرة استهدافاً مكثفاً لدور العبادة المسيحية في القاهرة والإسكندرية وطنطا، والتي أدت إلى مقتل العشرات، في حالة مثلت حينها صدمة للشعور العام المصري، الذي يولي احتراماً واضحاً لدور العبادة لمختلف الديانات.

ورغم أن مصر تختلف عن العراق في عدم وجود "المبرر" الطائفي للاعتداء على دور العبادة، فإننا وجدنا إصراراً عجيباً على إدخال مصر في أتون هذا الاستهداف، عبر محاولة دفع الأقباط للقيام بعمليات انتقامية للرد على الاعتداء على كنائسهم، وعندما يئس العقل الذي يقف وراء تلك الهجمات، يبدو أنه قرر القيام بنفسه بهذه المهمة، فكانت عملية الاستهداف الدموية التي لم تشهدها مصر من قبل سوى على يد سلطة الانقلاب التي أقدمت على حرق مسجد رابعة العدوية بمن فيه في مشهد لايزال ماثلاً للعيان، كما حاصرت مسجد الفتح لليلة كاملة قبل أن تهاجمه بضراوة، ومن قبل قامت بدفع جموع البلطجية لحصار مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية وحصار خطيبه الشيخ أحمد المحلاوي ومعه عشرات المصلين بداخله.

الإلحاح هنا يبدو واضحاً في محاولة لتفجير الحالة المجتمعية، بعد إنهاكها اقتصادياً ونفسياً إلى درجة أفقدت المواطن المصري القدرة على المقاومة وإبداء رفضه لما يُفعل به، كما تبدو رغبة في نشر حالة متجذرة من الرعب والفزع في أوصال المجتمع، والتي وصلت إلى تهديد دور العبادة واستهدافها بهذه الوحشية، وهي التي كان يجد فيها المواطن يوماً ما الطمأنينة والسكينة.

هذه الحالة لن يستفيد منها سوى النظام الحاكم في مصر، بتعزيز مبررات استمراره لا رحيله كما يقول المنطق، بل كما قال هو نفسه، حيث اجتهدت ماكينات إعلامه وألحت كثيراً في إقناع المصريين بقبوله حتى لا تتحول مصر إلى سوريا أو العراق فإذ بها تنحدر إلى ما هو أسوأ.

أسئلة مهمة ربما لا نملك عليها إجابة واضحة الآن، تتعلق بانتماء المسجد إلى حيز جغرافي تشغله قبيلة السواركة المعروفة ببعدها عن النظام وعدم قبولها الانطواء تحت لواء "الصحوات" التي كان يهدف إلى إنشائها لمواجهة التنظيمات المسلحة على خلاف ما فعله بعض أفراد قبيلة الترابين.

كما أن انتقال المواجهات الدامية من رفح والشيخ زويد إلى العريش وصولاً اليوم إلى بئر العبد بهذه الصورة الدموية، يطرح هو الآخر تساؤلات مشروعة حول نية النظام الحاكم في إخلاء شمال سيناء من رفح شرقاً إلى قرية رمانة غرباً، وهو المطلب الذي سارعت أذرع النظام الإعلامية في ترديده عقب الحادث مباشرة.

توحش الحالة السيناوية

الجهة التي أقدمت على تنفيذ الحادث-سواء كان تنظيم داعش أو جهة أخرى- كانت تريد إيقاع أكبر عدد من القتلى، لذا اختارت وقت صلاة الجمعة حيث يكثر عدد المصلين ما يتيح أمامها الفرصة للوصول إلى الهدف المنشود.

هذه الرغبة في تعظيم حالات القتل في صفوف المدنيين في المسجد وقت صلاة الجمعة، تعكس توحشاً دخلته الحالة السيناوية نتيجة حالات القتل المتعمد والموثقة في صفوف المدنيين التي طالت في بعض الأحيان أسراً بأكملها، إضافة إلى حالات الإخفاء القسري والتعذيب الوحشي الذي تعرض له أبناء سيناء داخل المقار الأمنية العسكرية والمدنية على حد سواء، هذه المعاملة غير الآدمية التي يتعرض لها أبناء سيناء إضافة إلى شيطنتهم إعلامياً، كانت تعكس إصراراً على دفعهم إلى مثل هذا الطريق الموغل في الدماء.

أيضاً لوحظ عقب الحادث محاولة الربط بين تبعية المسجد لبعض الطرق الصوفية وبين الهجوم، والربط هنا أراه في غير محله؛ فالحالة الداعشية-على فرض مسؤوليتها هنا- تبدي اهتماماً أكبر بمواجهة من تعتبره "مرتداً" بسبب تعاونه مع "الطواغيت" سواء كان ينتمي إلى أجهزته الأمنية أو من المدنيين المتعاونين معه، ولم يؤثر عنها مواجهة من مثل هذا النوع الدموي مع الصوفية من قبل!

لكن وفي الوقت ذاته ومع غياب المعلومات الموثوق فيها، فإن تساؤلات تبدو وجيهة حول إمكانية قيام "جهات خارجية" بتنفيذ الحادث، رغبة في تسريع عمليات إخلاء سيناء ودفع كتلتها السكانية بعيداً عن نقاط التماس القريبة من الكيان الصهيوني!

ورغم أن أصابع الاتهام تشير منذ اللحظات الأول للحادث إلى تنظيم داعش، لكن وبعد الذي تكشَّف عن الأدوار المشبوهة التي قام بها التنظيم في سوريا والعراق من أجل تسهيل ضرب المدن والحواضر التاريخية وتغيير الوضع السكاني، فإن الحديث عن داعش أو جهات خارجية أو داخلية إنما بات يعبر عن جهة واحدة تدفع في اتجاه ترحيل أهالي سيناء إلى أبعد نقطة يمكن الوصول إليها، لكن يبقى التساؤل الأهم عن دور النظام المصري في كل ما يحدث إما سلباً أو إيجاباً!

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