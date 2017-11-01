إعلام السيسي .. عودة الابن الضال!

من الواضح أن حالة البطالة الإجبارية التي مر بها هؤلاء الإعلاميون دفعتهم لقبول عقود الإذعان التي عرضها عليهم رجال اللواء عباس كامل.

قبل ستة أشهر من هزلية انتخابية جديدة يمدد فيها السيسي فترة حكمه لمصر، تحركت أذرعه لإسباغ قدر من الصخب على حملته الانتخابية، ومن ذلك السعي لاستعادة عدد من الإعلاميين (المبعدين) ذوي الحضور القوى، للتطبيل للسيسي مقابل عودة ظهورهم على القنوات التي أبعدتهم بقرارات علوية، وهو الإبعاد الذي تجاوز 3 سنوات لبعضهم مثل الإعلامي محمود سعد، أو أقل من ذلك مثل إبراهيم عيسى، أو عمرو الليثي، أو حتى خيري رمضان، وكلهم من أصحاب البرامج الحوارية (التوك شو) التي اجتذبت شرائح كبيرة من المصريين سواء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، او عقب ثورة يناير، وبدرجة أعلى في عهد الرئيس محمد مرسي.

مايسترو الإعلام

اجتماعات سرية أو علنية بمكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، ومايسترو الإعلام في مصر الذي شهدت التسريبات الصوتية خلال الأعوام الماضية أنه كان يدير المنظومة الإعلامية عقب الانقلاب وحتى الآن، واجتماعات أخرى بمقر المخابرات العامة مع رؤساء المحطات الفضائية لوضع تصورات للخريطة الإعلامية التي ستواكب عملية الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية مايو المقبل.

نتيجة تلك الاجتماعات هو التراجع عن قرارات إبعاد بعض الإعلاميين الكبار من الظهور، بسبب عدم رضا السيسي عنهم رغم أنهم كانوا من أبرز داعميه، بل إن السيسي خص إبراهيم عيسى بلقاء شهير بصحبة الإعلامية لميس الحديدي عشية ترشحه لانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2014، وهو اللقاء الذي "شخط" فيه السيسي في وجه عيسى قائلا له "لن أسمح لك أن تقول حكم العسكر مرة ثانية"، وقد ابتلعها عيسى ولم يعقب، وظلت العلاقة بينهما جيدة حتى مؤتمر الشباب في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016 الذي كان عيسى من أبرز ضيوفه، وبعد ذلك اختفى من الشاشة بتعليمات عليا بعد أن علت نبرته في نقد النظام، وعاد عيسى إلى بيته، لم يجد فرصة في أي قناة أخرى شأنه شأن من سبقه من المغضوب عليهم مثل زميله محمود سعد وعمرو الليثي وخيري رمضان، ومن الواضح أن حالة البطالة الإجبارية التي مر بها هؤلاء الإعلاميون دفعتهم لقبول عقود الإذعان التي عرضها عليهم رجال اللواء عباس كامل بالعودة للشاشات لتقديم فقرات أو برامج غير سياسية مع إعلان دعمهم الكامل لترشيح السيسي والتسويق لذلك لدى جمهورهم ( رغم أن البرامج التي سيسمح لهم بها هي برامج اجتماعية أو ترفيهية).

حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية سيعود محمود سعد إلى قناة النهار وسيعود إبراهيم عيسى إلى قناة أون تي في وكلتا القناتين مملوكتان الآن للمخابرات المصرية، أي أن المخابرات هي التي تعاقدت معهما، ولنا أن نتخيل عقدا تبرمه المخابرات مع إعلاميين!!، وقد يسأل البعض لماذا تراجعت المخابرات عن قرارات سابقة بإبعاد سعد وعيسى وآخرين، وماذا أغراها بعودتهم؟!

صورة مع السيسي

قبل الإجابة على السؤال علينا أن نتذكر أن محمود سعد كان من أوائل الذين اختفوا عن الشاشة في أكتوبر 2014 بعد أن نشر صورة لعدد من رموز ثورة يناير مع اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية (إبان الثورة) وتساءل سعد عن اختفاء هؤلاء الشباب وهجرتهم لمصر بعد وصول السيسي للحكم، وقد سبقه بشهر في التوقف زميله يسري فودة، ولحقتهما ريم ماجد منتصف 2015، ولم يشفع لها أنها قبلت بتقديم برنامج اجتماعي نسائي بعيدا عن صداع السياسة، أما إبراهيم عيسى فقد توقف برنامجه مطلع يناير من هذا العام.

رغم أن هؤلاء الإعلاميين كانوا من كبار داعمي السيسي، وكانوا من أشد معارضي حكم الرئيس مرسي، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، وكان إبعادهم أمرا متوقعا لمن يفهم عقلية العسكر، فهؤلاء الإعلاميون يعتبرون أنفسهم أصحاب فضل على السيسي، وهو لا يريد أن يظل حبيس هذا الشعور، ويريد أن يصنع إعلاميين جددا على عينه يدينون له بالولاء الكامل، وبالتالي توقعت شخصيا أن يتم التخلص من هذه الأسماء تباعا لإخلاء الساحة لأبناء السيسي الحقيقيين، وبعد أن سيطرت المخابرات على العديد من القنوات المصرية لتتحكم بشكل تام في المنظومة الإعلامية، وبعد أن أنفقت المخابرات وشركاتها مئات الملايين على هذه القنوات سواء الجديدة منها أو القديمة كانت النتيجة هي انصراف الجمهور عنها، وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لسلطة الانقلاب أن قسما كبيرا من هذا الجمهور اتجه لما يوصف بقنوات الإخوان في تركيا ولندن، وقد أعلن بعض رموز 30 يونيو ذلك صراحة مثل الدكتور ممدوح حمزة، والكاتبة غادة الشريف صاحبة جملة "ياسيسي اغمز بعيينك، ونحن ملك يمينك" قبل أن تنقلب عليه مؤخرا ضمن أعداد أخرى من أبرز داعميه، وبالتالي سعت هذه الأذرع الإعلامية لاسترداد بعض جمهورها، ووجدت أن الحل السحري هو بإعادة بعض الوجوه ذات الشعبية من هؤلاء "الأبناء الضالين" مثل الأسماء السابقة، ولكن المعضلة التي واجهتها هي في العودة لبرامجهم السياسية القديمة التي اكتسبوا شعبيتهم بسببها والتي كانت تتمتع بهامش – ولو قليل- من الاستقلال عن التوجيهات الرسمية، وهو القدر الذي تسبب في إيقافهم من قبل، وقد تفتقت قريحة مستشاري السيسي عن حل وسط يتمثل في عودة هؤلاء الإعلاميين إلى برامج إجتماعية وترفيهية وليس إلى برامجهم السياسية، ويراهن أولئك المستشارون أن عودة هذه الأسماء سيستعيد الجمهور إلى شاشات المخابرات ليساعدها ذلك في تسويق السيسي مجددا في انتخابات 2018.

رهان المخابرات على عودة هؤلاء الإعلاميين في استعادة الجمهور لشاشاتها رهان خاسر، وسيمثل هدرا لمزيد من الأموال التي يحتاجها فقراء الشعب لتحسين الخدمات الصحية والتعليميية والسكنية التي اعترف السيسي نفسه بتدهورها، فقد ارتبط الجمهور المطلوب استعادته بهذه الأسماء بسبب ما كانت تقدمه من وجبة مقبولة تتضمن نقدا لبعض السياسات، وكشفا لبعض الانحرافات، وحين يشاهد هذا الجمهور هؤلاء الإعلاميين بعيدا عن تلك الوجبات السياسية فإنه سيواصل ابتعاده عن تلك الشاشات، مفضلا ما يقدم له احتياجاته الفعلية، ولا يهم إن كان تابعا للإخوان المسلمين أو حتى الإخوان المسيحيين.

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