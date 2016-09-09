محمد عبد الشكور يكتب: "سارقو الحليب "

من ضمن شروط استيراد اللبن استخدامه في بلد المنشأ ولكن الحقيقة، كما كشفت بعض المصادر، هى عدم تداول الألبان المستوردة في البلاد التي تصنعها.. يتبع.

محمد عبد الشكور*

في السبعينيات من القرن الماضي ، قام البريطانيون بإقالة المرأة الحديدية "مارجريت تاتشر" من منصب وزير التعليم بالحكومة البريطانية، لتخفيضها حصص اللبن المجاني بالمدارس، وأطلقوا عليها لقب "سارقة الحليب" حدث هذا في بلاد الغرب التي يصفها البعض بأنها بلاد الكفر، والتي تحاسب المسؤولين فيها على أقل هفوة، مهما كانت مراكزهم أو سلطاتهم ، لأنهم جاءوا لمواقعهم عبر صناديق الاقتراع وبرغبة الجماهير، ولم يتولوا السلطة بقوة الدبابة.

أما في مصر فقد تظاهر مئات الآباء والأمهات أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة، وأغلقوا الطريق من الاتجاهين، احتجاجا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعوم ورفض الشركة الحكومية صرفه لهم، ما أدى إلى شلل مروري تام، وإغلاق الشركة أبوابها خوفًا من رد فعل المحتجين الذين يبحثون عن علبة لبن لأطفالهم.

ومع ذلك فبعد ساعات على تفاقم الأزمة أعلن وزير الصحة "أحمد عماد" أن القوات المسلحة المصرية ضخت 30 مليون علبة لبن للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيها للعبوة بدلا من 60 جنيها.

وتأتى المفاجأة بعد إعلان المتحدث العسكري المصري في بيان له بعد ذلك بيومين، أن القوات المسلحة تنسق مع وزارة الصحة؛ لتوفير الألبان بسعر مخفض لمواجهة احتكار الشركات.

وأضاف المتحدث العسكري أنه " لا يوجد لدى القوات المسلحة أية عبوات مخزنة وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان، اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة". مطالبا المواطنين بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام".

هكذا جاء البيان ليكشف عن عدم صدق تصريحات الوزير الذى أراد أن يجامل القوات المسلحة فوقع في الخطأ والكذب، كما أن المتحدث العسكري لم يوضح معلومة مهمة وهي الفرق بين اللبن المدعوم من الدولة والمستورد من خلال شركة قطاع عام، وبين اللبن المطروح في السوق من القطاع الخاص.

ونسى المتحدث العسكري أن اعتماد المواطن البسيط يكون على اللبن المدعوم وسعر علبة اللبن لا يتجاوز الـ 5 جنيهات، وليس اللبن المطروح في الصيدليات بسعر 60 جنيها، كما أن احتياجات وزارة الصحة التي تم التعاقد عليها بالفعل 18 مليون علبة ، وهذا العدد كافِ لمدة سنة، وبالتالي ليست هناك أزمة في اللبن المدعم وسعر استيراده 26 جنيها بعد هامش ربح الشركة وكل المصاريف الإدارية، أما القطاع الخاص فيستورد 10 ملايين علبة فقط ويشتريها المقتدرون.

وليس صحيحا ما ذكره المتحدث العسكري من أن سبب الأزمة جشع الشركات لأن اللبن المدعم لم يكن يباع في الصيدليات أصلا ، وتستورده الشركة المصرية لتجارة الأدوية ولديها في مخازنها كميات تكفي لشهور .

الغريب أن من ضمن شروط استيراد اللبن هو استخدامه في بلد المنشأ ولكن الحقيقة كما كشفت بعض المصادر هى عدم تداول الألبان المستوردة في البلاد التي تصنعها، ما يؤكد أن الأزمة المفتعلة من الممكن أن يكون الهدف منها إلغاء الدعم عن لبن الأطفال ، يكفى أن تحدث أزمة ثم وفر السلعة بسعر أعلى سيظن الجميع أن المشكلة قد تم حلها ، وبعد أن كانت العبوة لا تتجاوز 17 جنيها، تم رفع الدعم عنها لتصبح 60 جنيها في السوق السوداء ، ليأتي الحل من الجيش ويبيعها بـ 30 جنيها كما أعلن وزير الصحة ، الذى أكد أن العبوات سوف يكون عليها " لوجو " باسم القوات المسلحة .

الغريب أن هناك استغاثة نشرت في إحدى الصحف القومية كشفت عن افتعال الأزمة، وأن الدولة هى من تسببت فيها لصالح جهة سيادية، كما قالت الاستغاثة التي تقدمت بها الشركة المصرية لتجارة الأدوية منذ سنة – وهى شركة حكومية – وتطالب فيها السيسى بالتدخل بعد إسناد استيراد الألبان المدعومة إلى إحدى الجهات السيادية بالدولة

لم يترك الجيش منذ 30 يونيو – ومن قبلها – مجالا اقتصاديا أو خدميا إلا واستحوذ عليه ليديره كما يشاء، ولا يستطيع أحد أن يشاركه أو يحاسبه على هذه الاستثمارات التي تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات سنويا ، وأينما تولى وجهك تجد منتجات أو سلع الجيش ، الفنادق والمولات والنوادي ومحطات الوقود كلها تابعة له ، بما فيها الإشراف على الطرق السريعة بين المحافظات، وفرض رسوم مرور يقدرها كما يشاء .

لا تثريب على وقوف القوات المسلحة بجانب مواطنيها في الشدة والرخاء، ولكن أرى أن دخول الجنرالات في الأمور الاقتصادية يجعل الجيش في مرمى النقد، ويأبى من يحكم مصر الآن إلا الزج به في كل نواحي الحياة، رغبة منه في التحكم في مفاصل الدولة، وكنوع من ضمان الولاء بتوزيع المناصب والمصالح على القيادات خوفا من مستقبل غامض ينتظره كما يتصور ونتصور.

من يسرق الحليب يسرق الوطن

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*كاتب وصحفي مصري



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