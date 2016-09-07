عصام تليمة يكتب: (أفراح الروح) للشهيد سيد قطب

هذا هو كلام سيد قبل دخوله سجون عبد الناصر، ويلقى ما يلقى من تعذيب، هو ومن معه، وما يحاول الناصريون واليساريون إلصاقه بفكر سيد من أنه وراء كل فكر التكفير في مصر. يتبع

عصام تليمة*

تمر في هذه الأيام ذكرى مرور خمسين عاما على استشهاد سيد قطب رحمه الله، وهذه رسالة صغيرة جدا كتبها لأخته أمينة قطب، وقد نشرتها لأول مرة مجلة (الفكر) التونسية بعنوان: أضواء من بعيد، في شهر مارس/آذار 1959م، وقد ناقش الدكتور صلاح الخالدي الباحث المتخصص في فكر سيد قطب، أصل هذه الرسالة، ورجح أنها مختارة من عدة رسائل لسيد قطب، وهي رسالة توضح جانبا مهما من فلسفة سيد قطب في الحياة، ونظرته للموت، وعدم خوفه منه، وفي نظرته للمجتمع.

والرسالة على صغر حجمها توضح موقف سيد من المجتمع الذي صوره بعض مخالفيه أنه عدو له، ويكفره، ويحكم بجاهليته، فلو ضمت هذه الرسالة وما كتبه فيها إلى مجمل كلامه في كتبه الأخرى، لاتضح كثير من مواقف سيد قطب التي لا يحلو للبعض إلا اجتزاء عبارة من هنا، وعبارة من هناك، ليثبت أمرا قد وضع نتيجته قبل البحث لهوى في نفسه، أما الباحث المخلص فسيضع كل ما كتبه سيد قطب، ويبدأ بتبيان موقفه دون تجني.



ففي هذه الرسالة القصيرة كلام لسيد قطب عكس ما أشيع عنه تماما، من حيث نظرته للمجتمع، وما اشتهر عنه من عداء له، أو تكفير له، أو الانسحاب منه، أما ما أشيع عن فكر سيد قطب بأنه دعا للعزلة عن المجتمع، واعتزاله، واعتزال كل ما فيه، ففي هذه الرسالة يقول سيد ما ينفي عنه ذلك تماما، إذ يقول: "حين نعتزل الناس ، لأننا نحس أننا أطهر منهم روحاً ، أو أطيب منهم قلباً ، أو أرحب منهم نفساً ، أو أذكى منهم عقلاً ، لا نكون قد صنعنا شيئاً كبيراً … لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السبل ، وأقلها مؤونة!"



العظمة الحقيقية

إن العظمة الحقيقية: أن نخالط هؤلاء الناس ، مُشْبَعين بروح السماحة ، والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطئهم ، وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم ، ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع!



إنه ليس معنى هذا أن نتخلى عن آفاقنا العليا ، ومثلنا السامية ، أو أن نتملق هؤلاء الناس ونثني على رذائلهم ، أو أن نشعرهم أننا أعلى منهم أفقاً .. إن التوفيق بين هذه المتناقضات ، وسعة الصدر لما يتطلبه هذا التوفيق من جهد : هو العظمة الحقيقية!"



ويقول: "عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس ، نجد أن هناك خيراً كثيراً ، قد لا تراه العيون أول وهلة ! … لقد جربت ذلك . جربته مع الكثيرين … حتى الذين يبدو في أول الأمر أنهم شريرون ، أو فقراء الشعور …

شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم ، شيء من الود الحقيقي لهم ، شيء من العناية – غير المتصنعة – باهتماماتهم وهمومهم … ثم ينكشف لك النبع الخيّر في نفوسهم ، حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم ، في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك ، متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص.



إن الشر ليس عميقاً في النفس الإنسانية إلى الحد الذي نتصوره أحياناً . إنه في تلك القشرة الصلبة ، التي يواجهون بها كفاح الحياة للبقاء … فإذا أَمِنُوا تكشّفت تلك القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية … هذه الثمرة الحلوة ، إنما تتكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه ، بالثقة في مودته ، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم ، و على أخطائهم ، وعلى حماقاتهم كذلك … وشيء من سعة الصدر في أول الأمر ، كفيل بتحقيق ذلك كله ، أقرب مما يتوقع الكثيرون … لقد جربت ذلك ، جربته بنفسي . فلست أُطلقها مجرد كلمات مجنّحة ، وليدة أحلام وأوهام!"



لم أعد أفزع من الموت

وفي نهاية الرسالة يختمها بعدم خوفه من الموت، فقد قدم في الحياة كل ما يستطيع، وليس خائفا من لقاء الله وحسابه، على ما قدم من صواب أو خطأ، فيقول: "لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة ! لقد أخذت في هذه الحياة كثيراً ، أعني : لقد أعطيت!! أحيانا تصعب التفرقة بين الأخذ والعطاء ، لأنهما يعطيان مدلولاً واحداً في عالم الروح ! في كل مره أعطيت لقد أخذت ، لست أعني أن أحداً قد أعطى لي شيئاً، إنما أعني أنني أخذت نفس الذي أعطيت ، لأن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا .



لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة ! لقد عملت بقدر ما كنت مستطيعاً أن أعمل ! هناك أشياء كثيرة أود أن أعملها ، لو مُدَّ لي في الحياة ، ولكن الحسرة لن تأكل قلبي إذا لم أستطع ؛ إن آخرين سوف يقومون بها ، إنها لن تموت إذا كانت صالحة للبقاء ، فأنا مطمئن إلى أن العناية التي تلحظ هذا الوجود لن تدع فكرة صالحة تموت …

لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة ! لقد حاولت أن أكون خيّراً بقدر ما أستطيع ، أما أخطائي وغلطاتي فأنا نادم عليها ! إني أكل أمرها إلى الله ، وأرجو رحمته وعفوه ، أما عقابه فلست قلقاً من أجله ، فأنا مطمئن إلى أنه عقاب حق ، وجزاء عدل ، وقد تعودت أن أحتمل تبعة أعمالي ، خيراً كانت أو شراً … فليس يسوءني أن ألقى جزاء ما أخطأت حين يقوم الحساب!"



هذا هو كلام سيد قبل دخوله سجون عبد الناصر، ويلقى ما يلقى من تعذيب، هو ومن معه، وما يحاول الناصريون واليساريون إلصاقه بفكر سيد من أنه وراء كل فكر التكفير في مصر، وكلام سيد في هذه الرسالة الصغيرة (أفراح الروح) يلقي بكرة اللهب في حجر هؤلاء، من الذي حول أديبا ومفكرا بهذه الروح، إلى الصورة التي تشيعونها عنه؟!! ينبغي أن يكون اللوم والتقريع هنا على من كان سببا في ذلك، إن صح ما تشيعونه عن الرجل.

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*من علماء الأزهر

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