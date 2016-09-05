عبد القادر عبد اللي يكتب: فرصة أخرى للمعارضة السورية

كان رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم قد بلَغ الرأي العام بألا يستغرب فيما لو حصلت مفاجآت في الملف السوري. وربط كثير من المراقبين هذه المفاجآت بصلح بين الحكومة التركية والنظام السوري

عبد القادر عبد اللي*



فتح دخول الجيش السوري الحر إلى جرابلس بدعم جوي وبري تركي الباب أمام إعادة طرح تأسيس المناطق الآمنة في الشمال السوري. وإذا كانت الحكومة التركية لم تدلِ بأي تصريح مباشر حول هذا الموضوع، فإن الصحف الموالية للحكومة لا تنفك عن الحديث حول منطقة آمنة تمتد بطول تسعين كيلومتراً تقريباً، وعمق خمسين ويذهب البعض للقول إن العمق سيصل سبعين كيلومتراً.

هناك من يدعي أن الخطة قديمة، وعطلها الانقلاب، ولكن رئيس الحكومة السابق أحمد داوود أوغلو نشر على صفحته في تويتر: "لقد بدأت العملية في الزمن المناسب بالضبط، ولم يكن ممكناً البدء بها قبل هذا التوقيت." وبالفعل لم يكن من الممكن دخول الأتراك إلى الأراضي السورية دون غطاء أو غض طرف دولي، ولم تكن الظروف مهيأة من قبل لتنفيذ أمر كهذا. لذلك حتى لو كانت هناك خطة مدروسة ومحكمة قد وضعت قبل سنتين من الدخول، فإن الانقلابيين الأتراك وحدهم لا يستطيعون منع العملية كما ورد في كثير من وسائل الإعلام، لأن الظروف الدولية لم تكن تسمح في تلك الفترة بدخول القوات التركية.

الدروس المستفادة:

لقد انتهت تجربة تحرير محافظة إدلب (شمال سورية) من النظام قبل أكثر من سنة إلى نتائج عكس ما كان يتمناه الداعمون، وخاصة الأتراك، فقد فشلت الفصائل المشاركة بالتحرير بالمحافظة على ما تبقى من البنية التحتية في المحافظة، وتجلى الفشل الأكبر في سوء الإدارة. ومن جهة أخرى فقد صرح أحد القياديين البارزين في جيش الفتح يومئذ أمام الكاميرا بأنهم سيكسرون أرجل المعارضين السياسيين السوريين فيما لو دخلوا إلى إدلب. وهذه كلها مؤشرات على انقلاب بموقف جيش الفتح الذي دخل المدينة على الجهات الداعمة له.

كانت تركيا تطمح إلى تقديم نموذج مقبول أفضل من نموذج النظام في إدلب، وتدخل إليه الحكومة المؤقتة، وتتسلم الإدارة لتحظى بشيء من الحماية، ولكن بعض الفصائل المتشددة جعلت "حساب السوق لا ينطبق على الصندوق" كما يقول المثل الشعبي، تسلمت بنفسها الإدارة، وكل شيء.

لعل تركيا استفادت من هذا الدرس. فاستخدمت القوات التي دربتها بنفسها، والقريبة منها، ولم تكتفِ بهذا، فقد دخلت معها، وحتى الآن أبدت هذه القوات انضباطاً غاب عن الساحة السورية منذ زمن طويل.

امتحان الإدارة:

اعتماداً على الصحف الموالية للحكومة التركية أيضاً فقد أعيد نشر الأنباء التي تتحدث عن نقل المعارضة السياسية إلى الداخل السوري في المنطقة الآمنة التي يدور الحديث عن تأسيسها، وفي البداية ذكرت هذه الصحف أن من سينتقل إلى المنطقة الآمنة هو "ائتلاف قوى الثورة والمعارضة" ولكن فيما بعد، صُوِّب الأمر على أن الحكومة السورية المؤقتة هي التي ستنتقل إلى هناك.

لعل إلغاء كلمة "المؤقتة" من شعار الحكومة السورية المؤقتة هو تمهيد لهذه الخطوة، فهي ستمارس عملها على أرض سورية، وستكون قوتها التنفيذية من عناصر الجيش السوري الحر، وسيكون هؤلاء تحت إشراف مباشر ولفترة ليس قصيرة من قبل الأتراك.

يبدو أن الأتراك لن يتركوا فرصة للفشل، فقد قال رئيس الحكومة التركية بأن هذه القوات ستبقى حتى زوال التهديد، ولا أحد يعرف متى يزول هذا التهديد. وهذا يعني أن القوات التركية ستكون مشرفة على سير الأمور في المنطقة الآمنة، ولن تدع فرصة للفشل.

وهكذا فإن إدخال الحكومة السورية المؤقتة إلى الداخل السوري سيكون فرصة أخيرة للمعارضة السياسية السورية بالإدارة، وستمارس لأول مرة الحكم على الأرض، وهذا سيضعها أمام مسؤوليات كبرى، فلابد من دخول الصحافة والرعاية الطبية، وعملها بحرية، وتقديم النموذج الجيد الذي يحظى بالدعم العالمي.

المفاجآت:

كان رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم قد بلَـغ الرأي العام بألا يستغرب فيما لو حصلت مفاجآت في الملف السوري. وربط كثير من المراقبين هذه المفاجآت بصلح بين الحكومة التركية والنظام السوري، وحلف مع روسيا، وانفراج مع إيران، وكثير من الأمور. ولكن رئيس الحكومة أعقب تصريحه بالقول: "ستكون تركيا فاعلة أكثر في الملف السوري." وهذا زاد بالموقف غموضاً.

كانت تركيا مكبلة الأيدي في الملف السوري، فالولايات المتحدة الأمريكية رفضت كل مقترحات الحكومة التركية التي يمكن أن تؤدي إلى انفراج. وحيّدت تركيا بشكل خاص.

صحيح أنه لا يمكن الاعتماد على التصريحات الأمريكية في الملف السوري بعد أن ثبت أنها كلها تقريباً كانت خلبية ترمي إلى غير ما تقول، ولكن اليوم هناك معطيات على الأرض تؤكد أن بعض هذه التصريحات صحيح، ومنها تصريحاتها الأخيرة حول دعمها لدخول الجيش التركي إلى جرابلس وذلك بمشاركة طيرانها بالغطاء الجوي بعد أن رفضت هذا الأمر بشدة في مؤتمر جدة لتشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش. وهناك أيضاً دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي "الكردي" للانسحاب من منبج، والقول إنها لن تحمي قوات هذا الحزب فيما لو بقيت غربي الفرات، ويبدو أن الولايات المتحدة لم تقدّم الدعم لقوات الحزب الديمقراطي التي دربتها ورعتها، أو تكبح القوات التركية التي تقصفها بين فترة وأخرى.

هل هناك أكبر من هذه المفاجآت؟ ممكن! فالملف السوري شهد منعطفات ومفاجآت لم تكن تخطر بالبال. فمن كان يتوقع دخول جيش إيراني إلى سورية بحماية دولية أو غض طرف دولي؟ من كان يتوقع أن يُستخدم سلاح كيماوي دون عقاب؟ وهناك كثير من الأمثلة…

من جهة أخرى كانت المنطقة الآمنة تبدو متاحة لفترة طويلة في البدايات إلى أن دخلت باب المستحيلات فيما بعد، ولكنها ها هي تأتينا كمفاجأة قابلة للتحقيق.

صحيح أن المعارضة السياسية السورية تهلل للدخول التركي إلى الأراضي السورية وتحرير المنطقة من داعش وقوات سورية الديمقراطية، ولكن هل تعلم هذه المعارضة أنها ستدخل بهذه العملية أصعب امتحان سياسي لها، ويمكن أن يكون الأخير؟

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*كاتب سوري متخصص في الشؤون التركية

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