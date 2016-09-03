ممدوح الولي يكتب: النظام المصري يتجه للمزيد من الغلاء

ممدوح الولي*

رغم بلوغ نسبة التضخم الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فى مصر 14.8 % في شهر يوليو/تموز الماضي ، والتي تزيد عن 19 % لمجموعة الطعام والشراب خلال عام، وهى النسب التي لا تلقى قبولا من الخبراء الذين يرون أن نسب التضخم الحقيقية أعلى من ذلك؛ إلا إن النظام المصري يسارع الخطى لتنفيذ مطالب صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي ، للحصول على قروض منهم ، كي يسد الفجوة الدولارية التي تصل الى 10 مليار دولار سنويا حسب المسؤولين المصريين ، وتزيد إلى أكثر من 12 مليار دولار سنويا حسب البنك الدولي.



وهى المطالب التي تركز على تقليل العجز بالموازنة، من خلال زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وفيما يخص زيادة الإيرادات فقد وافق البرلمان المصري مؤخرا على ضريبة القيمة المضافة، التي توقع مسؤولون حكوميون أن تؤدى لزيادة معدلات التضخم، خاصة مع تعدد الأسعار التي تفرضها على السلع والخدمات المختلفة ما بين نسبة 200 % وحتى 5 %.



وقبل ذلك زادت الحكومة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة خلال ثلاثة أعوام ، مع إعلان نيتها الاستمرار في ذلك خلال السنوات المقبلة، فيما تستعد لزيادة أخرى لبعض المنتجات البترولية مثل السولار.، وواكب رفع الكهرباء فرض رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية بمجلس الدولة، وفرض ضريبة لصالح صندوق الرعاية الطبية للقضاة، وفرض رسم على كافة إصدارات وزارة الداخلية من رخص وتصاريح ووثائق وشهادات ، لصالح صندوق لرعاية أفراد الشرطة وأسرهم ، وأيضا زيادة رسوم تصاريح العمل للمصريين العاملين بالخارج.



وكان قد سبق ذلك زيادة رسوم المحاجر مما أدى لامتناع الكثيرين عن العمل والتصدير، وزيادة رسوم عقود الزواج وعقود الطلاق، ورفع رسوم الطرق السريعة التي تتحكم فيها الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش، وزيادة رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 350 جنيها، وتجهز الحكومة حاليا لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بعد أن رفعت منذ شهور أسعار بعض نوعيات السكة الحديد.



كما أحال البرلمان مؤخرا مشروع قانون لتعديل قانون رسم تنمية الموارد للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة ، للتجهيز لزيادة الرسوم الواردة بهذا القانون وهو أمر أعلنته وزارة المالية من قبل، وهى الرسوم التي يتم فرضها على جوازات السفر ، وعلى مغادرة البلاد، وعلى صور محررات الشهر العقاري ، وعلى الشراء من الأسواق الحرة، وعلى الحفلات بالفنادق، وعلى الكباين والأكشاك بالمصايف.



كما تداولت مصادر رسمية الإعداد حاليا لزيادة رسوم جميع مستخرجات السجل المدني، مثل شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج ، وكذلك زيادة رسوم مستخرجات وبيان النجاح من المدارس والجامعات والمصروفات الدراسية ، وزيادة الخدمات الصحية الحكومية ومنها تذاكر المستشفيات الحكومية ، وأيضا رسوم أجهزة المدن الجديدة من تراخيص للبناء والتعلية والتنازل والبيع ونقل الملكية.



خفض دعم الوقود وألبان الأطفال

وعلى الجانب الآخر الخاص بخفض المصروفات ، قامت الحكومة بخفض مخصصات دعم الوقود بالموازنة من 62 مليار جنيه بالعام المالي السابق إلى 35 مليار جنيه بالعام المالي الحالي، رغم رفع أسعار المنتجات البترولية من بنزين وسولار وكيروسين ومازوت وغاز طبيعي قبل عامين .



وقامت بخفض دعم مياه الشرب بالموازنة الجديدة من خلال زيادة سعر مياه الشرب ، وخفض دعم الكهرباء ، وحذف ملايين الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية ، وخفضت الحد الأقصى للدخل الذى يتم السماح لصاحبه بالحصول على بطاقة تموينية الى 1200 جنيه شهريا.



كما شهدت الموازنة الحالية خفضا لمخصصات دعم التأمين الصحي ، وتم رفع أسعار ألبان الأطفال ، وكذلك خفض قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي وقيمة دعم صندوق التمويل العقاري ، وقيمة دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل ، وقيمة دعم جهاز تنمية التجارة الداخلية المختص بإقامة الأسواق الشعبية بالمحافظات.



وصدرت تعليمات من وزارة المالية إلى الوزراء والمحافظين بخفض الإنفاق الحكومي ، وهو ما سينعكس على المشتريات الحكومية من القطاع الخاص والعام ، وعلى تأخر سداد ما على الجهات الحكومية من مستحقات لشركات المقاولات والمستلزمات الطبية والكمبيوتر وغيرها، والالتزام بعدم التعيين بالحكومة وعدم زيادة مخصصات الأجور بالموازنة، وعدم تعيين بدائل لمن يخرجون إلى المعاش من موظفي الدولة ، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات، لتخفيف الضغط على الموازنة ، ومنها بناء المدارس.



وهكذا تأت تلك الإجراءات الحكومية لتزيد من عوامل الركود والتضخم والبطالة ، نتيجة شح الدولار ونقص كثير من السلع المستوردة ، ولتزيد من السخط الاجتماعي نتيجة استمرار المعاناة الشعبية من توالى ارتفاعات الأسعار للسلع والخدمات الحكومية ،خاص مع وجود مدفوعات غير رسمية للإسراع بالحصول على كثير من تلك الخدمات سواء في إدارات المرور أو استخراج تراخيص البناء وغيرها من المصالح الحكومية، نتيجة انتشار الفساد الإداري والبيروقراطية غلى جانب عدم تحقق وعود المسؤولين بتحسين الأحوال، والتي تزداد سوءا مع مطالبتهم بالمزيد من التحمل ، والإعلان عن قرارات مؤلمة جديدة قادمة.

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*كاتب مصري وخبير اقتصادي

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