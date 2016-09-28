د. جمال عبد الستار يكتب: ما بعد التساقط

د. جمال عبد الستار*

بعد انتهاء فصل التساقط سترى الأمور على حقيقتها، فإذا أدهشك مارأيت من سقوط مؤلم لكل الأوراق الذابلة والنفوس المعطوبة والقلوب المدخولة والعقول المعلولة فلا تتوقف عندها كثيراً، ولا تضيع في محاولة إعادتها إلى صبوتها عمرك، وما عليك إلا أن تبحث عن الحقائق لتتشبث بها، وعن الثوابت لتعتصم بها، وعن مقومات النصر ورجالاته لتصبر نفسك معهم ، وأن تعيد النظر وتجدد العزم ثم تنطلق.

ستجد قبل انطلاقتك الجديدة أن هناك مايجب أن تتعرف عليه، وأنك لست وحدك ، وأن الخير لم ينقطع، وأن الحق لم يندثر.

هناك رب قدير لايظلم أحدا ، ولايرضى الظلم لخلقه، ولايتخلى عن عباده، ولا يضيع أولياءه ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه تعالى قد يترك يد الظالم تعبث حتى تظن أنها تمكنت ثم سرعان ما تمتد يده سبحانه فتقطعها فكأنها ماكانت، سيموت السيسي وبشار وحفتر وصدقي وكل الطغاة ويبقى الصراع بين الحق والباطل، وتتبدل الأمم وتتداول الأيام كما خلقها الله تعالى قال تعالى : ( وتلك الأيام نداولها بين الناس.)

لذا فمن شك في نصر الله للحق فقد شك في وعد الله تعالى : قال سبحانه 🙁 مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ)

هناك جيل من الشباب أعرفه ، رزقه الله الفطنة، ووهبه الله الحكمة ومنحه الله القوة، فلا يعرف اليأس له طريقا، ولا يعرف الخنوع لنفسه سبيلاً، ولا يعرف الذل لهامته مسلكاً، بل هم أثبت من الجبال، وأحرص على الشهادة من حرص عدوهم على الحياة، وأزعم أن الله تعالى قدر هذه الأحداث ليصنعه ( جيل الشباب)على عينه ، لينصر به الأمة ويرفع به الراية .

هناك تضحيات لن يضيع الله أهلها ـ ودعوات لن يخيب الله رجاءها، وجهود لن يخذل الله أبطالها، وشهداء لن يضيع الله حقوقهم، وأسرى لن يهدر الله صمودهم ، ومظلومون لن يؤخر الله نجدتهم.

هناك من أظهر الله طيب معدنهم، من إعلاميين أكفاء، ما زادتهم المحنة إلا صفاء ونقاء ، وهناك علماء أصفياء، لم يرضخوا للباطل، ولم يشرّعوا للطغاة، ولم يبرروا للقتلة والمجرمين ، وهناك قضاة استمسكوا بالعدل ونصرة الحق، ما تململوا من سهام الطغاة، وما تراجعوا عن نصرة المظلومين، وهناك محامون جاهدوا في الدفاع عن المظلومين وسطروا في ذلك أروع البطولات، وهناك أتقياء ينفقون في كل وجوه الخير، وأنقياء يُمدون الأمة بسهام الليل.

هناك عشرات الألاف من الأخفياء الأصفياء لا يعرف الناس أسماءهم، ولكن الله يعلمهم، خرجوا لسنوات في الشوارع والميادين، في المدن والقرى والنجوع، في البرد والحر، خرجوا في المسيرت والمظاهرات والفعاليات ، يواجهون الطغاة ويرفضون الاستبداد رغم كل صور التربص والإرهاب التي تعرضوا لها .

وهناك من بان له زيف الباطل فرجع عن تأييد الطغاة بعد انخداع، وهناك من يعد نفسه لفرصة سانحة لينقض فيها على الباطل فيدمغه ، وهناك من يصحح المفاهيم، ومن يعيد الوعي للجماهير، وهناك من يعيد النظر، ومن يصوب الفكر، ومن ينطلق في مؤسسات علمية أو بحثية أو حقوقية أو إعلامية أو إغاثية .

وهناك في كل الأقطار من يبحثون عن مسلك، ويتطلعون إلى مخرج، ويتحرقون صباح مساء حزناَ على ما أصاب أمتهم، تراهم على أهبة الاستعداد دائما للتضحية بأغلى مايملكون، إذا وجدوا رؤية صدق، أو سبيل نجاة .

والأمة لن يذهب خيرها و، لن يجف مددها، ولن تسقط رايتها، وإن تأخر قوم جاء الله بغيرهم .

وهناك من نساء الأمة وفتياتها من ضربن في التضحية أمثلة لم تخطر لأحد في عصرنا على بال، وفي الثبات مالم نجده في كثير ممن يعدون على الرجال، وفي الإقدام ما يفوق الشجعان، وفي اليقين مايذهل العباد.

لذا فما عليك إلا أن تتأهب مع هؤلاء لتكون سهماً في حلوق الطغاة،

وأن تعد نفسك لاستحقاق الاستخدام، في معركة قادمة ستأتيك قبل أن تذهب إليها، تدق بابك قبل أن تتأهب لها، تسعى إليك بأشد من سعيك إليها.

عليك أن تدرك أن المعركة القادمة شاملة يراها كل عاقل، ويسمع أزيزها كل مبصر، ويشم ريحها كل منصف ،ويعد لها عدتها كل موفق.

ولتعلم أن صراع الأمس لايدار بأدوات اليوم، وصراع الغد لايدار بأدوات الأمس، ولكن عليك أن تعد لكل زمن عدته، ولكل ميدان لمته وأن تستشرف للمستقبل القريب أدواته وأحداثه، فماذا عسانا في الغد أن نتوقع، وماذا عسانا على وجه الحقيقة أن نفعل. والإجابة في المقال القادم بإذن الله تعالى.

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*أستاذ بجامعة الأزهر

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