طه خليفة يكتب: الشبيح .. والقبيح .. والمتخاذل !

*طه خليفة

هذا الثلاثي اللعين هو: السوري الشبيح ، والروسي القبيح، والأمريكي المتخاذل، ليس بينهم الطيب، فكلهم أشرار وخبثاء وقتلة للشعب السوري.



أكثر من 300 ألف قتيل حتى الآن، وملايين النازحين والمشردين في مختلف أصقاع الأرض، في نكبة عربية تعيد التذكير بنكبة الشعب الفلسطيني، لكن النكبة السورية لا تجري على أيدي محتل صهيوني جاء من أشتات الأرض ليغتصب أرضا ليست له، إنما تتم على أيدي حاكم وطني خرج من نفس الأرض والشعب، هكذا كنا نفترض، وهكذا كان يأمل السوري التواق للحرية والكرامة بعد وصول طبيب العيون للحكم، لكن مجريات الأوضاع أكدت أن الوريث فاق في الدموية من ورثّه الحكم.



تشهد سوريا المنكوبة حربا عنيفة منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يحن الوقت بعد أن تتوقف، ولم يشبع القتلة بعد من سفك الدماء بغزارة، ولم يضع القتلة يوما في اعتبارهم أي قيمة أو أخلاق للحرب، فهم يسحقون كل حي يتحرك على الأرض رضيعا، طفلا، شابا، فتاة، امرأة، عجوزا، ويدمرون كل مرفق للحياة، محطة كهرباء، مياه، صرف، مستشفى، مخبز، طريق، ويقصفون كل مبنى يأوي بشرا، أو كان خاليا، ويزيلون شوارع وأحياء بل ومدنا بأكملها، يتفوقون في التدمير والتخريب على ما حصل في ستالينغراد وبرلين خلال الحرب العالمية الثانية، هكذا يفعل الشبيح والقبيح، ومعهم إيران وعصاباتها ومرتزقتها وميليشياتها، هو محور الدم والشر وثقافة الموت، محور لا يؤمن بالإنسان، ولا يعتبر بأي قيمة له، والإنسان عندهم مسحوق ومقهور ومظلوم، ليس من حقه أن يطلب حقا له، ولا أن يقول "لا"، ومن الجيد أنهم يتركونه يأكل ويتنفس، وهكذا في كل أنظمة الطغيان مدنية وعسكرية يتحول البشر إلى مجرد أرقام وأعداد في كشوف مسح السكان لو سقط منهم ألوف وملايين في مستنقعات الفقر والموت جوعا فلا يعبأون بهم، ولو سقط ألوف وملايين في حروب ترضي حماقات الديكتاتور فلا يهتمون بمن عاش ومن قتل، المهم أن يعيش الطاغية حتى لو مات الشعب كله، هكذا طاغية سوريا، وطغاة إيران، وهكذا الروسي المعلم والرفيق الأكبر لهم.



متى يتوقف ذلك القتل المجنون؟، متى تتحقق عدالة السماء طالما أن عدالة الأرض صار ميزانها في أيدي أظلم من في الأرض؟، ماذنب ذلك الشعب الذي يأتيه الموت من الأعلى ومن الأسفل، ومن الأمام ومن الخلف، وهو يقظ وهو نائم، وهو جالس وهو يتحرك؟

الضحايا

صور جديدة مفزعة تبثها يوميا وكالات الأنباء والفضائيات منذ الهجمة المغولية الجديدة على حلب الشرقية بعد انهيار الهدنة التي كانت بلا معنى ولا مستقبل، أطفال رضع يتم انتشالهم من تحت أنقاض البيوت التي دكتها الصواريخ الروسية والبراميل الأسدية، شيء لا يُصدق أن يكون هؤلاء الرضع هم الإرهابيون الذين جاء بوتين ليحاربهم، إرهابيون أعمارهم أشهرا، وبالكاد تجاوز بعضهم العام الواحد.



صورة لطفلة فيتنامية عارية "كيم فولك" كادت تحترق من قصف قنابل النابالم الأمريكية لقريتها في حرب فيتنام يوم 8 يونيو 1972حركت الشارع الأمريكي والعواصم العالمية ضد الحرب وكانت سببا في التعجيل بإنهائها، وفي سوريا ألوف الصور تتوالى من حمزة الخطيب إلى إيلان ثم عمران، ورضع حلب، وهى أشد وطأة من صورة الفتاة الفيتنامية ولا أحد يتحرك ولا الروسي القبيح يرتدع ولا السوري الشبيح يتذكر أن هذا هو شعبه الذي يبيده مع حلفائه، شعبه الذي يصفه بالإرهاب، إلا من يقول إما الأسد أو حرق البلد، هذا مبدأ الطاغية المتجبر بالبلطجة الروسية، والطائفية الإيرانية.



من سينسى يوما من هؤلاء السوريين ما يفعله بهم حاكمهم؟، ومن سيقبل منهم يوما أن يظل حاكمهم؟، لقد أسس الديكتاتور لأكبر حالة عداء في التاريخ بين شعب وحاكمه الذي فقد تماما شرعيته وإنسانيته.



شاهدت أما سورية تحمل رضيعها الذي توفي، وتنظر للسماء باكية، ولسان حالها يقول : يارب، تستعجل عدالة السماء أمام جبروت فراعنة العصر بعد أن خذلها كل من في الأرض من عرب وأمريكان وأوربيين وكل العجم.



روسيا تعوض أيام الهدنة السبعة، رغم أنها لم تسلم من خروقات حليفها، حيث تشن بهوس وشهوة جنونية في احتساء دماء المدنيين غارات شديدة الكثافة على حلب الشرقية، وقد دشنت الموجة الأعنف من الغارات بقصف قافلة المساعدات الغذائية الأممية يوم 19 سبتمبر/أيلول سواء بمقاتلاتها أو بمنح الضوء الأخضر لطائرات الأسد، والأغلب أنها هى من ارتكبت تلك الجريمة اللاأخلاقية الجديدة، فلا قدرة لطائرات الأسد على القصف من ارتفاعات كبيرة وبدقة شديدة، تقصف روسيا شاحنات الطعام والشراب والدواء للمحاصرين، وحشية وجينات إجرامية موروثة من أيام الاتحاد السوفيتي قبل انهياره عندما كان يحصد أرواح الملايين من الشعوب التي يحتلها ويشكل منها امبراطوريته.

معنى التخاذل

العرب موتى، لا قدرة لديهم على الدعم الصريح للشعب السوري، ولا معارضته المعتدلة المدافعة عن هذا الشعب، فقط يقدمون مساعدات غذائية ودوائية، وبعض المساعدات العسكرية وباستئذان أمريكي، هذا ما يفعله بعض العرب، وليس كلهم، والبقية إما صامتة لا علاقة لها بالمذبحة الممتدة، وإما متواطئة وتتبنى رؤية الطغيان الروسي السوري بأنها حرب ضد الإرهاب.

أما الأمريكي فهو متخاذل كما لم يحدث من قبل، وإذا أراد أحد دراسة معنى التخاذل للقوة العظمى فأمامه موقف إدارة أوباما من المجزرة السورية، ظاهريا هو يدعم المعارضة المعتدلة، لكن في حقيقة الأمر يتركها وشأنها تواجه أعتى قوى إقليمية ودولية: إيران وروسيا، رغم الفارق الهائل في القدرات العسكرية بين فصائل متفرقة لا تمثل جيشا منظما مسلحا قويا وبين تلك القوى الكبرى التي تحارب بنفسها وبقواتها وبعتادها، لا الأمريكي يسلح كما يجب، ولا يدعم خطط تركيا بفرض مناطق آمنة وحظر طيران لحماية المدنيين، ولا هو قادر على إيقاف الروس عن حرب الإبادة، ولا يتدخل سياسيا بقوة للحل، الوضع اليوم أن روسيا باتت صاحبة القرار في سوريا، والأمريكي صار يلهث وراءها ويناشدها كما يفعل وزير الخارجية جون كيري الذي يرجو الروس إيقاف القصف والبحث عن سبل لتمديد هدنة تنازل فيها الأمريكي كثيرا ورفض نشرها حتى لا ينكشف في تنازلاته لموسكو، وجانب من الامتعاض من الاتفاق خرج من قلب الإدارة الأمريكية نفسها من وزارة الدفاع التي تحفظت على التنسيق العسكري مع روسيا في سوريا

القوة العاجزة

أوباما الرئيس الأكثر عجزا في مختلف الملفات الدولية، حتى في استهداف السود في بلاده فهو يقف عاجزا عن حمايتهم، وكأن رجال الشرطة البيض يتعمدون إهانته، وكأن لون جلده يكرس عقدة لديه، ويغل يديه عن الدفاع عن بني جلدته ومن ينتمون لأصوله الأفريقية، وفي سوريا فإنه ترك الأزمة تفلت من بين يديه، وأسقط بنفسه تحذيره بأن الكيماوي خط أحمر حتى سيطر الروس تماما وجعلوه مشلولا تماما وهو كما لو كان يريد ذلك، كما لو كان يريد إنهاء سنواته الثماني في البيت الأبيض ليخرج دون أن يكون قد اتخذ موقفا محترما في أي قضية دولية، أو أن يكون قد انحاز إلى جوار أي شعب مقهور أو مذبوح مثل الشعب السوري، وكما دخل الرئاسة فإنه سيخرج منها دون ذكر إلا من ضعف أمريكا في عهده، وصعود روسيا والصين، وحرب الإبادة الأسدية

أقوال أوباما

من لا يعتقد فيما أقوله من تخاذل رئيس خذل كل من تحمسوا له فهذه فقرات من أحدث حوار له مع مجلة "فانيتي فير" الأمريكية قبل عدة أيام يقول فيها: "الوضع في سوريا يبقى هاجسا يلاحقني باستمرار، ولم تكن هناك أي حلول مجدية.

معرفة أن مئات آلاف الأشخاص قتلوا، والملايين نزحوا، كل ذلك يحملني على التساؤل حول ما كان بوسعي أن افعله بصورة مغايرة خلال السنوات الخمس أو الست الماضية.

الحلول التي طُرحت لم تكن تحدث فرقا حقيقيا على الأرض، والحجج المعهودة حول ما كان يمكن القيام به خاطئة.

أتشكك بشأن أن تزويد المعارضة المعتدلة بالمزيد من الأسلحة كان سيساعد على الإطاحة بالأسد، أو أن تسديد ضربات جوية ضد النظام عند إثبات استخدامه أسلحة كيميائية، كانت ستحدث تأثيرا حاسما.

أتساءل عما إذا كانت هناك مبادرة لم تخطر لنا، هل كان هناك تحرك، غير الوسائل التي عرضت علىّ، كان تشرشل أو أيزنهاور يمكن أن يكون قد تصوره؟

أنا عادة أجيد تقييم مختلف الخيارات واتخاذ القرارات التي تبدو لي الأفضل في وقتها على ضوء المعلومات التي في متناولنا، لكن ثمة أوقات كان بودي لو أستطيع أن أتصور رؤية مختلفة".

.. هذه أقوال رئيس القوة العظمى في العالم، القوة التي ترفع شعارات الحرية للإنسان في العالم، هذا حال رئيس لا يخجل أن يعترف بتردده وضعفه وقلة حيلته وعدم قدرته على اتخاذ قرارات صائبة وحاسمة كانت كفيلة بإيقاف حمامات الدماء وإنقاذ ألوف الأرواح من السوريين مبكرا جدا.

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*كاتب وصحفي مصري

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