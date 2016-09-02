عبد الرزاق قيراط يكتب: حكومة القرارات المؤلمة

الموقف الذي حوصله القياديّ عدنان منصر بقوله عن تشكيلة الشاهد إنّها :"حكومة لا حول ولا قوة إلا بالله…". وتلك الحوقلة شاهد على أنّ الوطن ألقي مع (يوسف) في غيابات الجبّ!.. يتبع.

عبد الرزاق قيراط *

ليس من الصعب الإقرار بفشل الرئيس السبسي في إخراج البلاد من أزماتها بعد أن بشّر الشعبَ ببرنامجه الاقتصاديّ الجاهز لتحويل تونس إلى معجزة اقتصاديّة بفضل الخبراء الذين حرّروا تفاصيله السحريّة، والكفاءات التي "دخلت في حركة النداء أفواجا" لتكوّنَ "رصيدا بشريّا قادرا على تسيير أربع دول" كما زعم رئيسنا في حملاته الانتخابيّة الزائفة. والدليل على زيفها مبادرته الأخيرة التي تطلب النجدة من كافّة الأحزاب ومنظمّات المجتمع المدنيّ لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة حتّى تتحمّل مع حزبه أوزار الإخفاق المدوّي بعد عامٍ ونصف من إدارة الدولة على نحو قد يعجّل بإفلاسها وإلحاقها بقائمة الدول الفاشلة. وقد اعترف الرئيس بذلك الإخفاق وحدّد ميادينه بدقّة عندما تحدّث في حوار تلفزيونيّ عن برنامج حكومة الوحدة الوطنيّة باعتبارها ستعمل على "مقاومة الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتأمين فرص عمل جديدة وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار في الجهات المهمّشة والرهان على الشباب في بناء المستقبل".

فهل تنبّهت العناية الرئاسيّة إلى ذلك البرنامج الطموح بعد غفلة ونسيان، أم لعلّه كان مشغولا بمشاريع أخرى على رأسها إعادة تنصيب تمثال الحبيب بورقيبة على مقربة من وزارة الداخليّة. وكان يمكن لتكاليف ذلك الصنم أن تنفع في "تأمين فرص عمل جديدة"، أو "خلق ظروف ملائمة للعيش الكريم" كترميم المدارس وتزويدها بالماء الصالح للشراب حتّى يجد تلاميذها جوّا مناسبا للدراسة والنجاح في مناطق مهمّشة لا تخطئها العين بعد أن حصلت على أضعف النسب من معدّلات النجاح في امتحانات الثانويّة العامّة…

حصيلة الصيد

حكومة الحبيب الصيد، التي عرفت تحويرا وزاريّا مهمّا طال أغلب حقائبها، لم تكن هي الأخرى في مستوى التطلّعات والبشائر التي رافقت تشكيلها، وقد وعد رئيسها في خطاب التكليف أمام مجلس النواب "بتحقيق أهداف الثورة"!!! ورفع نفس الشعارات المناوئة للفساد والبطالة والفقر والتهميش. وكلّنا يعلم أنّ الصيد كان يتجمّلُ بتلك الكذبة الكبيرة لمجابهة واقع سياسيّ شديد القبح تنكّر له في النهاية ليجبره على الاستقالة. والمفارقة أنّه غادر القصبة بينما ظلّ أغلب وزرائه الندائيّين في مناصبهم، وهم أفشل منه، فلا مشاريع ولا إنجازات في رصيدهم، لذلك هرولوا لتدشين المقاهي والتماثيل، حيث تندّر التونسيّون بالوزراء الخمسة الذين شاركوا معا في تدشين مقهى (بمنطقة سياحيّة) على ملك قياديّ بحزب النداء. وفي خضمّ التعاليق الساخرة، كانت مرارة المدوّنين على فيسبوك جليّة من خلال المقارنات التي لجأوا إليها بحكم تزامن افتتاح المشاريع الكبرى في بلدان شقيقة وصديقة مع تدشين المنجزات البائسة في تونس. فقد افتتحت سويسرا أطول وأعمق نفق لسكك الحديد في العالم في نفس اليوم الذي هرول فيه الرئيس التونسيّ لإلقاء التحيّة على تمثال بورقيبة في وسط العاصمة. وتزامن تدشين المقهى من قبل التشكيلة الوزاريّة الندائيّة مع افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروع "نور" أكبر محطّة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

برنامج الشاهد

والمعلوم اليوم أنّ الحكومة الجديدة بقيادة (الشابّ) يوسف الشاهد، لن تأتي بالخير المرجوّ، فقد بشّرنا في أوّل خطاب موجّه للشعب أثناء الجلسة النيابيّة التي منحته الثقة، بأنه سيتّخذ جملة من القرارات المؤلمة إذا لم تتحسّن الأوضاع الاقتصاديّة خلال العام 2016. وهدّد الشاهد في ذلك السياق بتسريح آلاف الموظّفين وبيع المؤسّسات الوطنيّة والزيادة في الضرائب!!!

وكان واضحا أنّ رئيس الحكومة الجديد، مستعجل جدّا لتنفيذ (خارطة طريقٍ) متّفقٍ عليها مع البنك الدوليّ للتفريط في مكاسب الشعب بعد أن أثقلت الحكومات الثمانية السابقة كاهله بالقروض المشطّة، والسياسات العقيمة التي عطّلت عجلة الإنتاج، وحوّلت اقتصاد الدولة إلى سوق لكبار المهرّبين والفاسدين.

ومع ذلك، حظيت "حكومة القرارات المؤلمة" مثل سابقاتها بمباركة حركة النهضة التي لم تحصل على حقائب وزاريّة ذات قيمة، وكان نصيبها مقارنة مع حجمها في مجلس النواب دليلا على قسمة "ضيزى".

وتخفت أصوات المعارضة يوما بعد يوم بسبب انصراف الإعلاميّين عنهم، بعد أن تغيّر الخطّ التحريريّ في الكثير من القنوات الإذاعيّة والتلفزيونيّة ليعود إلى نشاطه الدؤوب في تلميع الحكومات وأنشطة رؤسائها. ولا يجد الباحث عن صوت مخالف ضاّلته إلا في بيانات "حراك تونس الإرادة" حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي حيث وصف حكومة الشاهد بكونها "مناورة سياسية تهدف إلى الانحراف بالنظام السياسي المثبت في الدستور استجابة للنزوات الشخصيّة والمصالح العائليّة والفئويّة على حساب البلاد ومقدّراتها". وهو الموقف الذي حوصله القياديّ عدنان منصر بقوله عن تشكيلة الشاهد إنّها: "حكومة لا حول ولا قوة إلا بالله…". وتلك الحوقلة شاهد على أنّ الوطن ألقي مع (يوسف) في غيابات الجبّ!

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*كاتب تونسي

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