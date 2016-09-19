محمد منير يكتب: وفى اختلاف المظلومين رحمة للظالمين

محمد منير*

الواقع فى مصر عكس المنطق.. والمنطق البسيط يؤدى بنا إلى الاتفاق على مواجهة الظلم والطغيان والقهر ورفضه، أما المنطق المعقد للحياة السياسية فى مصر فأخذنا إلى الاختلاف الأيدولوجى بين المظلومين وتقديمه على الاختلاف مع الظالم، هذا الاختلاف الذى تحول إلى سلاح سحرى استخدمه الطغاة ليبعدوا عنهم خطر مقاومة المقهورين لطغيانه.

وإحقاقا للحق، هذه الحالة العجيبة فى الساحة السياسية بمصر حالة قديمة سابقة على حقبة 2011 التى نعيشها الآن، شهدت إرهاصاتها نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات فى ظل اختلافات فكرية بين القوى الإسلامية واليسارية والليبرالية التى نشأت فى الأصل لمواجهة فساد القصر الملكى والاحتلال، هذا الفساد الذى كان يتصاعد ويتعاظم فى تواز مع تصاعد واختلافات القوى المعارضة فيما بينها إلى أن انتهت المعادلة بتدخل الجيش، ليحسم المعادلة بحركة الضباط الأحرار 1952، والاستيلاء على الحكم وحسم الخلاف بين المعارضين السياسيين للنظام الملكى بزجهم فى السجون!

وفى نهاية السبعينيات من القرن الماضى عندما تغيرت الخريطة السياسية فى العالم، ومع انتهاء حقبة التأثير الكولونيالى «العسكرى» الذى بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، واتجاه العالم كله نحو المظاهر الديمقراطية المدنية فى الحكم وتعاظم دعاوى نبذ السيطرة العسكرية على الحكومات والدول والنزوع تجاه التعددية الحزبية والحكم المدنى، وقع النظام المصرى بقيادة أنور السادات آنذاك فى مأزق، وكان عليه أن يبحث عن صيغة تلحقه بمظاهر الحياة الديمقراطية الغربية والدعاوى الجديدة دون المساس بجوهر النظام الذى تأسس على قاعدة الهيمنة العسكرية، دون المساس بمصالح الطبقات المحيطة به.

ولم يكن السادات قليل الحيلة، وكان صاحب خبرة عميقة فى المناورة والمراوغة والتوزان اكتسبها من تاريخ سياسى مملوء بالأحداث والخبرات، فأعلن عودة الحياة الحزبية إلى مصر، اليمين واليسار والوسط، وكان لزاما على كل الاتجاهات الأيدولوجية سواء كانت يسارية أو إسلامية أو رأسمالية قومية أو غير ذلك أن تنضوى فى أحد التصنيفات الثلاث، ولهذا فلا عجب أن جزءا من اليسار الذى كان يعمل تحت راية الاتحاد الاشتراكى العربى والتنظيم الطليعى «التنظيم اليسارى السرى لجمال عبد الناصر وهو فى الحكم»، قد انضم إلى منبر الوسط التابع للنظام الحاكم ولرئيس الجمهورية وجزء آخر انضم بطبيعته لمنبر اليسار.

وظلت القوى الإسلامية خارج المشهد الرسمي وبدأت تشكيلاتها تتبلور بعودة دور جماعة الإخوان المسلمين وظهور الجماعات الإسلامية، و خارج المشهد الرسمى أيضا القوى اليسارية الرديكالية التى رفضت هذا التكوين واعتبرته ديمقراطية صورية غير حقيقية، وهنا استمر الصراع بين المعارضين الرسميين والمعارضين غير الرسميين، تحت مسمى المعارضة الشرعية وغير الشرعية، وهو الصراع الذى شكل مظلة أمان للنظام الحاكم الذى مارس سياسات اقتصادية انهارت بالبلاد فى ظل انشغال المعارضين بخلافاتهم مع بعض البعض، وبالطبع كانت تلك الفترة أفضل فترة لعقد أول صلح منفرد مع إسرائيل وبدء مرحلة الانهيار للقضية الفلسطينية، وبذلك نجح السادات فى الخروج من المأزق وإنشاء ديمقراطية صورية بمحتوى حكم عسكرى مهيمن سلاحه الخلافات والاختلافات بين المعارضة.

وسارت حقبة مبارك على نفس القاعدة حاملة نفس العلة إلى المراحل التى تليها والتى نعانى منها حتى الآن، وينعم بها النظام الحاكم الممتد رغم حدوث ثورة أو محاولة ثورية، وهذا سوف نتحدث عنه فى المقال القادم_________________

*كاتب وصحفي مصري

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