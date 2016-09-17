عبير الفقيه تكتب: وتبقى المقاطعة لاسرائيل

عبير الفقيه*



لا يذُكر لفظ "المقاطعة" إلّا و كان حضوره في الأذهان بشكل مختلف بين فئتين من الناس: فئة ترى في المقاطعة ذلك التّرف الفكري الذي لا يُغني ولا يسمن من جوع، وهى تنتمي إلى الأفكار الحالمة التي تتطاول على القوّة العسكريّة والاقتصادية الصّهيونيّة المتصاعدة بهدف مواجهتها . وفئة صغيرة تؤمن بأنّها شكل من أشكال المقاومة الشّعبيّة التي تُتيح ممارستها تعبير الأفراد عن رفضهم للتّعامل قدر المستطاع مع النّظام الاستيطاني والعنصريّ الصّهيونيّ وداعميه على مستويات عديدة ولفت أنظار العالم للجرائم التي يرتكبها هذا الكيان، بهدف إجباره على الاِنصياع للقانون الدولي والمبادئ العالميّة لحقوق الإنسان.



من الواضح أنّ حقيقة وجود الكيان الصّهيوني وتمكّنه من بسط نفوذه على المجال الإقليمي والدّولي بات مُعطى مُسلّما به، كما أن حضور وجهه القبيح والإجرامي بات أمرا بديهيّا أيضا. غير أنّ الفئة الكبيرة تتبنّى في الحقيقة موقفا مُسلِّما بمسألة وجودها على الأرض اكتفاء بحقّ البقاء في ظلّ أيّ متغيّرات. أمّا الفئة الصّغيرة فتمضي إلى مناقشة نوعيّة الوجود وتتطرّق طبيعيّا الى مسألة الأخلاق وجرائم التّاريخ والسّياسة لذلك يصطدم تفكير أفرادها مع موضوع ولادة إسرائيل منذ البداية و يصنّفها في باب النّشاز التّاريخي و يتعمّق الاِصطدام بطبيعة سياسات الكيان الاِحتلاليّة و العنصريّة التي تتطوّر يوما بعد يوم في اِتّجاه الوحشيّة و البلطجة الدّوليّة، فيسعى هذا الموقف الى المقاومة سياسيّا و إن لم يرتق للقرار السياسي، فيقاوم بالفكرة على أمل الوصول يوما إلى موقع قرار سياسيّ يقف في وجه الكيان الدّخيل.



المتشائمون سيكتفون بالمقارنة بين موازين قوى الجانبين الفلسطيني والصّهيوني ويحاولون تسليما بالأمر الواقع بثّ اليأس في البقيّة المقاومة. أمّا المتفائلون، فيرون المقاومة فِكرا ويستدعون أمثلة ناجحة من التّاريخ القريب، تباعدت فيها موازين القوى ولكنّها انتهت بنصر مُبين للمنحازين للحق. ولا أدلّ على ذلك من نجاحات العظيم غاندي والزعيم مانديلا والمناضل الأمريكي مارتن لوثر كينغ.



تبقى هذه الأمثلة مُجرّد أدلّة فعليّة على أنّ المقاومة كسلاح اِستراتيجي يمكن أن تحرّك الواقع السّياسي، حتّى في غياب السّلاح العسكري بفعل الضّغط الشّعبي. وكما دخلت هذه الأسماء التّاريخ من بابه المُشرّف، فإنّ الفلسطينيّين يعتزّون و يُصرّون على أن فكرة المُقاطعة هي وليدة المجتمع الفلسطيني وقد تطوّرت كسلوك مع الوقت إلى أن وصلت شكلها الحالي لتتّخذ من" المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" اسما لها في يوليو/تموز 2005. وقد لاقت تفاعلا ملحوظا في كافة أنحاء العالم وأُطلق عليها اِختصارا الحروف الأولى اللّاتينيّة BDS لِمرادفات اِسمها العربي.

و الجدير بالذّكر أنّ التّفاعل كان ملحوظا و متسارعا إلى درجة المفاجأة على مدى السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس أن القلوب كانت مشحونة سُخطا على بلطجة الكيان الصّهيوني.



الجميل في الأمر أنّ المقاطعة كحركة مقاومة شعبيّة، حرّة من أيّ إيديولوجيا أو خلفيّة سياسيّة تُلزمها بتوجّه معيّن. فهى حركة تحظى بإجماع الأطياف السّياسيّة في العالم. ربّما فرّقتهم الأولويّات الحزبيّة ولكنّهم اِجتمعوا في هذه الحركة مُذكّرين بأهدافها الثّلاثة ألا وهي: أوّلا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي و هدم الجدار العازل. ثانيا: الاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة. وثالثا: تأمين حقّ العودة كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وغالبا ما كانت تقتصر فكرة المقاطعة في الرّأي العام على المقاطعة الاقتصاديّة وتحديدا التّجارية باعتبارها سلوكا فرديّا مقدورا عليه، فيمتنع المقاطعون عن شراء المنتوجات التي ترجع بالنظر إلى شركات تدعم الصّندوق القومي اليهودي و يحرصون على اِستهلاك منتوجات من قائمات بديلة. غير أنّ الحقيقة أكبر من هذا، فهذه الشّركات الدّاعمة لتنمية إسرائيل لا تستفيد فقط من بيع منتجاتها في العالم، بل هي رابحة في جزء كبير من تجارتها بفضل التّرويج عبر الإعلانات والإشهار الذي ينساب على شبكة الإنترنت بسلاسة مُغرية مستفيدا فقط من نِسب المشاهدة و من مجرّد الضغط على زرّ الإعجاب أو النّشر. حركات لا تكلّف أصحابها سوى أجزاء من الثانية و لكنّها تجني أرقاما تصبّ في خانة أرباح الصّندوق القومي اليهودي. هي بديهيّات لدى مُتبنّي مبدأ المقاطعة، و لكن العجيب أنّ المتشائمين أو ربّما اللّامبالين يجودون بإعلاناتهم المجانية لهذه الشركات مما يمثل دعما للصندوق اليهودي.



مؤخّرا أصبحت مفاهيم المقاطعة الأكاديمية و العسكرية مثلا حاضرة في الوعي العامّ، نظرا للنّجاحات التي حقّقتها المقاطعة التّجاريّة على مستوى الأفراد لدرجة أدّت بمسؤولين سياسيّين عالي المستوى إلى إطلاق صيحة فزع من تضرّر الصّندوق القومي اليهودي من اِرتفاع مستوى الكراهيّة لإسرائيل و تراجع الأرباح المعتادة للشّركات الدّاعمة له، وهي أرقام وتصريحات موثّقة.



العجيب أنّ صدى حملة المقاطعة جلب أنصارا من داخل إسرائيل نفسها، وهو ما يعزز مسار الحركة خاصّة إذا كان داعموها من وزن ثقيل. وربّما يُحرج ذكرها عربا كثيرون كانوا على هامش هذه الحملة. فـ"إيلان بابي" مثلا و "شلومو ساند" أستاذي التّاريخ الجامعيّين، من أشدّ المناضلين في حملة المقاطعة الأكاديمية و غيرهم من حركة "إسرائيليون ضد الصّهيونية". الأوّل ترك جامعة حيفا قسرا إلى جامعة بريطانية بسبب كتاباته ضدّ سياسات إسرائيل الوحشية وإطلاقه سنة 2005 المؤتمر الإسرائيلي لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. أمّا الثاني فيعتبر الكابوس الذي يؤرق مضجع كل الكيان الصّهيوني، فالرجل إسرائيلي محاضر في جامعة تلّ أبيب ويدحض كل تاريخ دولة "إسرائيل" بكتاباته لعلّ أشهرها: اختراع أرض إسرائيل، اِختراع الشعب اليهودي، كيف لم أعد يهودياً؟

تبقى المقاطعة التّجاريّة السّلوك الأجدر لتبنّي الحملة كحركة مقاومة بشكل شخصي باعتبارها تتعلّق مباشرة بهوى نفس صاحبها و مدى إيمانه بالقضيّة و ضرورة دعمها بأرقى حركة رفضا للتّطبيع مع إسرائيل مما يوقف تسللها إلى المنطقة كما فعلت في عشريّات مضت بتسهيل من قادةٍ باعوا الأرض و العرض.

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*كاتبة تونسية

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