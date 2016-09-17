طه خليفة يكتب: الباحثون عن مزيد من الفرقة والفتنة!

طه خليفة*

كأن المسلمين لا تنقصهم الفرقة والفتنة، فهم منقسمون إلى سنة وشيعة وطوائف أخرى، والصراعات والحروب المشتعلة حاليا في أكثر من بلد عربي إذا كان جوهرها قضية السلطة وذهاب الاستبداد إلى النهاية في سفك الدماء مقابل عدم التفريط في الكراسي، إلا أنها تُوظف وتُستثمر في أحد عناوينها طائفيا لتحشيد الأنصار للقتال حتى آخر نفس، وتأكيد القطيعة والفرقة بين أبناء الدين الواحد.

البداية

قبل الثورة في إيران عام 1979 لم يكن الحديث الطائفي عن الشيعي والسني بارزا في المجال العام، لم يكن الوعي الإسلامي مشغولا به، هو مجال اهتمام كتب ومراجع دينية ورجال علم وفقه وباحثين متخصصين ونخب وزعامات سياسية تريد استثمار وتر الطائفية لتثبيت نفسها وسط تجمعاتها السكانية. وبعد الثورة التي شاركت فيها مختلف التيارات السياسية من اليمين إلى اليسار واختطفها التيار الديني وصبغ النظام الحاكم الجديد بألوان الطائفية والمذهبية، بدأت تُبعث التقسيمات الطائفية من مراقدها الإيرانية، ثم صارت بضاعة رائجة مخضبة بلون الدماء والعودة للعصبية الجاهلية خلال حرب الثماني سنوات " 1980 – 1988″ بينها وبين العراق.



وفي احتلال العراق عام 2003، ارتكب الأمريكان بتخطيط المحافظين الجدد كوارث تاريخية سواء في شن الحرب في حد ذاتها، أو دفع العراق للفوضى بدون خطة بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الموعودة، وأشد كوارث الاحتلال تمثلت في تكريس مبدأ المحاصصة الطائفية التي لم تعد سياسية فقط، بل أشتعلت طائفية مذهبية ثأرية عفنة، وهى من تدفع بهذا البلد في آتون صراعات ومعارك مسنودة على هذه الخلفيات المقيتة منذ 13 عاما حتى صار القتل على الهوية الدينية عملا مقدسا.



من ثورة إيران، إلى حربها مع العراق، وصولا إلى احتلال العراق نفسه، ووضع طهران يديها عليه مجانا، وصلنا اليوم إلى فصل مأساوي في تاريخ تلك المنطقة، وفي التقسيم الحاد بين السني والشيعي، وربما لو صح ما يتم الترويج له من مؤامرات تقسيم أخرى فإن رسم الخرائط الجديدة لدول المنطقة سيُبنى على أساس طائفي مذهبي في أكثر من بلد عربي.



ألا يكفي ذلك التقسيم الطائفي الحاد القديم لأمة مسلمة واحدة، "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون"، حتى ينشط البعض عن قصد أو غفلة، من أنفسهم، أو تقف خلفهم أنظمة وأجهزة لإثارة فتنة داخل العالم السني الذي يمثل الغالبية الكبرى للأمة الإسلامية وصلبها وكيانها، وكما لم يكن كثيرون يختزنون في عقولهم كلمة شيعي وكلمة سني، فإن هذا البعض يسعى لنشر وتكريس أن أهل السنة والجماعة، ليسوا جماعة واحدة وإن اختلفت مدارسهم ومكوناتهم الفكرية ومشاربهم الاجتهادية، بل هم جماعات، وفرق شتى، والأخطر أن يتم اعتبار بعضهم خارج عباءة أهل السنة.

المؤتمر المفخخ

في الشيشان عُقد مؤخرا مؤتمر ديني من نوع عجيب وغريب، كان شغله الشاغل هو الإجابة عن سؤال: من هم أهل السنة والجماعة؟، وكأن ذلك هو سؤال الحداثة وسر بناء الحضارة التي حان الوقت ليشيدها المسلمون حتى ينتشلوا أنفسهم من وهاد التخلف والتبعية السحيقة؟



لم ينشغل حضور المؤتمر بسؤال: لماذا تأخر المسلمون رغم أنهم كانوا أمة الحضارة، وصنعوا يوما ساعة جعلت ملك الفرنجة لا يصدق أنها من صنع بشر؟، كما لم ينشغلوا بقضية الارتباط الحتمي بين الحرية والديمقراطية وبين النهضة والتقدم، وأن غياب هذه المعادلة، أو اختلال أحد طرفيها يقف وراء التخلف والاستبداد الطويل الذي يعيش فيه المسلمون بغض النظر عن الطائفة والمذهب، فكلهم هنا سواء.



ولم ينشغل الذين شاركوا في مؤتمر كهذا، ولا الذين خططوا ونظموا ومولوا بسؤال أهم : كيف يتم إيقاف الحروب بين المسلمين والتي تدمر بلدانهم وتسفك دمائهم وتأكل الأخضر واليابس عندهم، وكيف يواجهون حملات منظمة لا تستهدف تيارات العنف الدخيلة عليهم فقط، إنما تستهدف على المدى البعيد قيم وثوابت وروح الإسلام نفسه لتفريغه من جوهره وتحويله إلى دين لممارسة طقوس احتفالية مظهرية؟



ليت المؤتمر المفخخ فكريا قد انشغل بقضية الحوار والتقريب بين المسلمين أنفسهم لتخفيف غلواء الحديث المتصاعد من تجار الطائفية والمذهبية عن الشيعي والسني للاستثمار السياسي في تثبيت عروش مستبدين باسم الدين وباسم الوطنية، وتأكيد مبدأ الإسلام الموحد الذي بلا مذاهب أو طوائف أو فرق أو ملل أو نحل.

المؤتمر الشيشاني صنف أهل السنة بأنهم : الأشاعرة، والماتريدية، والصوفية، وأهل الحديث، وبالتالي ما دون هؤلاء من المسلمين المنتشرين في طول العالم الإسلامي وعرضه، وفي المهاجر وبلاد العجم عليهم البحث عن عقيدة أخرى

هل أنا أشعري؟

تلك التقسيمات والتصنيفات موجودة في الكتب القديمة يدرسها أهل العلم والمعرفة، ويقرأها من يود الإطلاع والبحث فيها، لكن من هو في عموم المسلمين الذي قد يكون سبق وسمع شيئا عن الأشعرية أو الماتريدية، أو اهتم بهذه القضايا الفكرية أو بالظروف والأسباب التي أدت إلى بروزها في زمانها؟

من منا سأل نفسه يوما: هل أنا أشعري، أم ماتيريدي، أم صوفي، أم من أهل الحديث؟. ما هذا التنظير الديني التاريخي الذي عن طريقه يتم إدخال عموم المسلمين في أنفاق أخرى تربكهم وتشتتهم وتزيد في تمزيقهم وتدفعهم لاشتباكات عبثية؟، هذا حديث نخب في قاعات مغلقة أكثر من كونه حديث مؤتمرات عامة مفتوحة ونتائجها معروضة على الجميع.

أنا شخصيا لا أعلم حتى قبل هذا المؤتمر إلى من انتمي في تلك التصنيفات الأربع لأهل السنة والجماعة، كما لا أريد أن أعلم؟، لكن الذي أنا متيقن منه أنني مسلم وفقط.



حسب المؤتمر الشيشاني فإن الوهابية كنهج دعوي تستلهم روحها وطريقها شعوب دول خليجية، وكذلك السلفية بطوائفها المختلفة وفي رغبتها في تمثل حياة السلف الصالح في الإيمان والعمل، ومعهم جماعة الإخوان المسلمين، ليسوا من أهل السنة والجماعة.



كيف يتم إدراج الإخوان ضمن فرق أهل السنة؟، هم جماعة دعوية وسياسية مستحدثة، وليسوا من مدارس أهل السنة والجماعة في العقيدة، ولا اتصور أنهم في أدبياتهم قالوا ذلك، تعاملوا معهم سياسيا وفق آليات التقييم والمحاسبة السياسية، وفندوا أخطاء فهمهم الديني الدعوي وخلط السياسي بالديني مثلا إذا أردتم نقدا لنهجهم، فهذا أكثر منطقية.

هل كان أحد أهداف هذا المؤتمر هو التعريض بالوهابية، ومنح خصومها ورقة ضدها من نفس البيت الذي تنتمي إليه لاعتبارها ليست من مكونات أهل السنة والجماعة خدمة لأطراف إقليمية ودولية تربط بينها وبين ؟

إثارة النعرات

مؤتمر كهذا جانبه الصواب لذلك حذرت هيئة كبار العلماء في السعودية منه، وكان صلب ما قالته إن "الدعوات التي تهدف إلى إثارة النعرات وإذكاء العصبية بين الفرق الإسلامية، وكل ما أوجب فتنة أو أورث فرقة فليس من الدين في شيء، وليس من نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عز لهذه الأمة ولا جامع لكلمتها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمة الإسلام أمة واحدة، وتفريقها إلى أحزاب وفرق من البلاء الذي لم تأت به الشريعة، وعلى الإسلام وحده تجتمع الكلمة، ولن يكون ذكر ومجد لهذه الأمة إلا بذلك، وأنه ليس من الكياسة ولا من الحكمة والحصافة توظيف المآسي والأزمات لتوجهات سياسية، وانتماءات فكرية، ورفع الشعارات والمزايدات والاتهامات والتجريح".



إيران تستفيد من ترويج مثل هذه الأفكار، فهى وأتباعها يشنون حروبا سياسيا ودينية وفكرية على الوهابية، ويعتبرونها كما لو كانت دينا أو مذهبا إسلاميا مستقلا بذاته في العقيدة والفقه والشريعة، والقضية ليست الوهابية، إنما المستهدف هو السعودية كدولة خليجية وعربية كبرى تناهض المخططات الإيرانية الشيعية التوسعية، وهى رأس الرمح في المواجهة مع إيران وحلمها الامبراطوري على حساب البلاد العربية.



الشيشان التي احتضنت هذا المؤتمر ليست دولة مستقلة، بل تابعة للاتحاد الروسي، وتتمتع بنوع من الحكم الذاتي، هناك دول عديدة خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي بعد تفككه ونالت استقلالها كاملا باستثناء الشيشان التي خاض شعبها حربين دمويتين ضد القوة الروسية الفتاكة، فشلت موسكو في الأولى خلال عهد بوريس يلتسين في القضاء على حلم سكان الشيشان بالاستقلال، وفي الثانية كان فلاديمير بوتين قد صار رئيسا وكانت أولى خطواته إخضاع الشيشان بالقوة وقد اتبع سياسة الأرض المحروقة حتى سوى العاصمة العاصمة غروزني بالأرض، وفرض من يمثله رئيسا لهذا البلد، قادت المقاومة ضد روسيا وأهانتها زمن يلتسين جماعات سنية، بعضها كان عنيفا وارتكب عمليات تفجير واحتجاز رهائن داخل موسكو ومدن روسية أخرى، ومن هنا ترسخ لدى بوتين رفضا لأي كيان حركي أو معتدل يرفع شعارات سياسية فقط وله خلفية إسلامية، لذلك ينصّب نفسه كمحارب ضد الإرهاب حسب رؤيته للإرهاب في كل مكان يمكن أن يصل إليه، في داخل روسيا، أو في الدول الإسلامية التي استقلت وما زالت تدور في فلك روسيا، أو في دول عربية بعيدة مثل سوريا التي ذهب إليها بذريعة محاربة الإرهاب ويخوض حربا شرسة يقتل فيها من المدنيين والمعارضة المعتدلة أكثر من الذين يستهدفهم كإرهابيين.

تستفيد إيران الطائفية والنظام السوري التابع لها والأذرع والجماعات المتعصبة التي تدين لها بالولاء من نتائج مؤتمر الشيشان الذي لا يبتعد من طرف خفي عن الرؤية الروسية بأن الإرهاب مصدره الإسلام السني، والتركيز على الربط بين الوهابية وبين الإرهاب التكفيري لا تخطئه العين بأنه موجه بالأساس لدولة بعينها لمحاصرتها.

وسواء كان لأجهزة أمريكية أو تابعين لها دور ما في مثل هذا المؤتمر، أم تأتيها نتائجه على طبق من فضة، فقد شرّع الكونغرس قبل أيام قانونا حديثا يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية كدولة باعتبار أن الذين قادوا الطائرات وفجروا البرجين أغلبهم من مواطنيها، ولو مر هذا القانون، ولم يسقطه أوباما، فإنه سيفتح مجالا واسعا لابتزاز سياسي ومالي للسعودية، وحالة الابتزاز ستكون سابقة يمكن تعميمها على أي بلد عربي أو إسلامي بعد ذلك ضمن ألعاب وخطط السياسة تحت ذرائع الإرهاب.

هل رأيتم إلى أين قد يقود مؤتمر لم يكن موفقا في موضوعه ولا زمانه ولا مكانه.

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*كاتب وصحفي مصري



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