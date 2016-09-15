صلاح سليمان يكتب: انتعاش سوق "قطع غيار" العظام في ألمانيا

وفق تقديرات معهد "روبرت كوخ" والمكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، فإن كل عاشر شخصا يتراوح سنه بين 50 إلى 60 سنة يعاني من التهاب مفاصل الركب والحوض

صلاح سليمان*

راجت في السنوات الأخيرة في ألمانيا، عمليات إحلال واستبدال مفاصل العظام التالفة في جسم الإنسان بأخرى صناعية تحمل بصمة التقنية الألمانية فائقة الجودة. لهذا لم تعد أمراض المفاصل خاصة في منطقة الركبة والحوض واليدين مستعصية في ذلك البلد، بل أصبحت من العمليات الروتينية اليومية التي يجريها الأطباء في مختلف المستشفيات الألمانية. طمأن ذلك النجاح الكبير أكثر من 15 مليون ألماني مصابين بالتهاب المفاصل وفق بيانات وزارة الصحة الألمانية .

مرض التهاب المفاصل هو واحد من أكثر الأمراض شيوعا في العالم كله، وتصبح احتمالات الإصابة به قوية وقائمة مع تقدم العمر، فالمرض باختصار هو عبارة عن تلف يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، والتي تعمل كوسادة لحماية العظام ، فتآكل هذه الطبقة الغضروفية الواقية، واحتكاك الأنسجة العظمية ببعضها يتسبب في التهاب المفاصل، وفي حالة تلفها تسبب آلاما لا تطاق، عندئذ يبدأ التفكير في استبدالها بمفاصل صناعية.

في أكبر مستشفيات ميونيخ مثل "غروس هادرن" ومستشفي "ريشت دي إيزار" تجرى عمليات استبدال المفاصل بانتظام، الغريب أن بعض المرضى من الشباب، ذلك أن خشونة المفاصل وفق الأطباء قد تبدأ مبكرا مع الإنسان في سن الشباب، أي تقريبا في بدايات العشرينيات، لذلك كان الناس قديما يطلقون على من تجاوز الأربعين عجوزا بسبب التهاب المفاصل.

الدكتور "ياسر الليموني" طبيب مصري متخصص في أمراض العظام في ميونيخ يقول: إن الطب الحديث استطاع إرجاء أعراض خشونة العظام إلى سن متأخرة. أما أعراض المرض فهي عبارة عن ألم في منطقة المفاصل المصابة يستمر في بدايته لمدة قصيرة ويتحول في السن المتأخرة إلى آلام مبرحة ومتواصلة، لذلك يجب في سن مبكرة الانتباه لذلك والعمل علي المحافظة علي الوزن وتقليل الزائد منه، ثم إجراء التمارين الرياضية، والحركة اليومية من أجل تقوية العضلات .

يعرف أطباء العظام بشكل عام أن التقدم في العمر، والحركات والأعمال الخاطئة عبر هذا العمر تؤدي إلى حدوث تغيرات وتلف في النسيج الغضروفي، وخشونة العمود الفقري، والركبة ثم الحزام الصدري ومفصل الحوض.. لكن أكثر الإصابات عادة ما تكون هي مفاصل الركبة والحوض لأنهما أكثر المفاصل تحملاً لوزن الإنسان. لهذا ينصح الأطباء المرضى بممارسة عدد معين من التمارين الرياضية بشكل مستمر، على الأقل 5مرات في الأسبوع لمدة 10 دقائق في اليوم .

وفق تقديرات معهد "روبرت كوخ" والمكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، فإن كل عاشر شخص يتراوح سنه بين 50 إلى 60 سنة يعاني من التهاب مفاصل الركب والحوض، وترتفع هذه النسبة بالتقدم في العمر . حتي أن 80% من الأشخاص فوق سن الخامسة والستين يصابون بتشوهات المفاصل .

ليس معنى استعمال المفاصل الصناعية ونجاحها المستمر هو استبدال المفاصل التالفة باخري صناعية على الفور، فالأطباء الألمان لا يسعون دائما إلى تغير المفاصل المتضررة بالمفاصل الصناعية، بل هم يبذلون قصارى جهدهم أولا في إبطاء عملية التدهور، وتخفيف الأعراض فترة طويلة قبل قرار العملية الجراحية التي يتم استبدال المفصل فيها.

البروفيسور الألماني" راينر غرادنغر" من مستشفي" ريشت دي ايزار في ميونيخ يرى أن سوق المفاصل الصناعية اصبح مزدهرا جداً في ألمانيا، حتي إن عدم وجود دعاية له في وسائل الإعلام ترجع إلى انه أصبح أمراً روتينيا لايحتاج إلى دعاية، إذ أن المرضى يعرفون ذلك جيدا . فحوالي 25% من الزيارات إلى عيادات الأطباء يكون أصحابها مرضي بالتهاب المفاصل، وهو يرى أن هذا النجاح ساهم في ضخ الأموال في المستشفيات الألمانية بسهولة نظرا لإقبال المرضى الأجانب خاصة العرب على إجراء هذا النوع من العمليات.

اللافت أن النجاح الحقيقي ليس بكثرة تردد المرضي كما يراه الأطباء الألمان، بل بجودة إتقان صناعة المفاصل الصناعية، وحسن العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها، ومتابعة المرضى بعد انتهاء العملية .أما متابعة المرضى الأجانب خاصة العرب فهي تتم أيضا رغم بعد المسافة وبعد عودتهم إلى بلادهم عن طريق إرسال صور الأشعة، وعندما يلاحظ الطبيب تغيرات مقلقة يقوم باستدعاء المريض مرة أخرى إلى ألمانيا لمتابعة حالته ورعايته والاطمئنان عليه.

وهكذا يظهرالفارق الكبير بين رسالة الطب الحقيقية ورسالة طب "البزنيس" كما في الدول المتأخرة.

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*كاتب مصري مقيم في ميونيخ

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