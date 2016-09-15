د. عبد التواب بركات يكتب: استيراد اللحوم ومافيا الجنرالات

الجيش الذي يدعي خفض الأسعار يشارك في رفعها، فبالرغم من تعاقد وزارة التموين على توريد ماشية من السودان بواسطة شركات المخابرات، رفعت الوزارة سعر اللحوم السودانى، دون رفع الجانب السوداني للسعر.

د. عبد التواب بركات

يأتي عيد الأضحي المبارك هذا العام والمصريون يعانون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم بأنواعها البلدية والمستوردة، المبردة والمجمدة، ما أطاح بها بعيدا عن أيادي شرائح عديدة من المصريين كانوا يشترونها في الماضي دون كثير عناء. وارتفعت أسعار اللحوم بنسب تتراوح بين 20% و30%، وسجلت أسعار اللحوم المحلية، البلدية، في الأحياء الشعبية 100 جنيه للكيلو الواحد والمستورد الي 60 جنيه وارتفعت في المناطق الراقية إلى 150 و200 جنيه. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مؤسسة حكومية، أكد ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى مستويات هي الأعلى طوال الثمان سنوات الماضية، ووصل خلال أغسطس الماضي إلى 16.4%، مدعوما بانفلات أسعار السلع الغذائية التي وصل التضخم في سعرها إلى مسوى 20%، وبتضخم كبير فى أسعار اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بلغ 11.5%.

حاول نظام الجنرال السيسي ضبط أسعار اللحوم على مدار عامين دون جدوى، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من اللحوم متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية التي تستوردها مصر بنسبة 70%. كما عمل ارتفاع أسعار الدولار في مقابل انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري على ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بأنواعها. لكن الجدير بالملاحظة أن بعض الظواهر الإعلامية طفت على السطح بالتزامن مع محاولات النظام السيطرة على الأسعار المنفلتة.

بلاها لحمة

تبنت وسائل الإعلام القومية والخاصة الموالية للنظام حملة موسعة بعنوان "بلاها لحمة" منتصف أغسطس العام الماضي، وكانت جميعها تبدأ مقالات الحملة بعبارة شبه موحدة تقول "دشن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمناشدة المواطنين مقاطعة شراء اللحوم احتجاجا على جشع الجزارين" للإيحاء بأن الحملة نابعة من المواطن وليست سياسة حكومية تهدف لخفض الطلب على اللحوم وتقليل معدل الإستيراد لتخفيف الضغط على الدولار الشحيح في السوق والذي أصبح محرجا للنظام ودليل على فشله في الأداء الإقتصادي وتوفير السلع الغذائية.

نشرت جريدة موالية للنظام مقال كان عنوانه بالبنط العريض الأحمر، خليك مع حملة بلاها لحمة.. شريحة لحم واحدة فى الأسبوع تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء! وزعمت أن دراسة حديثة وجدت أن مجرد تناول شريحة لحم واحدة أو اثنتين أسبوعيا تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان، وزعمت أن منظمة الصحة العالمية سوف تعلن عن أضرار تناول اللحمة خلال شهر!

ما يثير الريبة في حملة بلاها لحمة أنها موجهة ضد اللحوم البلدية والمربي المصري فقط، بالرغم من أن نسبتها في السوق لا تتعدى 40% من حجم الإستهلاك، ومقاطعة هذا المربي دون خفض أسعار الأعلاف هو تدمير للثروة الحيوانية تماما!

الحملة إذن تصب فى مصلحة محتكري استيراد اللحوم، وهم يستوردون 60% من إحتياجات مصر، سواء المبردة والحية، ويحتكرها شركات تابعة للمخابرات، ميدي تريد ومالتي تريد ووادي النيل، أو المجمدة، ويحتكرها رجال أعمال معظمهم لواءات سابقين.

لحوم الحمير

دشن الإعلام المؤيد للنظام حملة صاخبة عن انتشار لحوم الحمير بالأسواق. واستمرت الفضائيات في المبالغة في عرض جثث حمير مذبوحة في المصارف والمجاري المائية في الأرياف، واهتمت بمناقشة قضايا ذبح الحمير والمبالغة فيها على نحو يوحي للمواطن أنه لن ينجوا من شراء هذه اللحوم في المستقبل، فضلا عن أنه لم ينجوا من أكلها في الماضي بدون شك. ونشر مركز "بصيرة" استطلاع رأي قال أن 4.3 مليون مصري أكلوا لحم حمير! ولم يذكر المركز كيف عرف الناس أنهم أكلوا لحوم الحمير، ومن أين أتوا بحمير تكفي هذا العدد!

وزن الحمار صغير، 100 إلى 200 كيلوجرام مقارنة بوزن العجول التي تزيد عن 400 كيلوجرام، وصافي اللحم فيه لا يزيد عن 40 كيلوجرام موجود حول الفخذين فقط وسعره حي بين 2000 و3000 جنيه، ما يجعل سعر لحمه غير اقتصادي بالمرة، وتذبح الحمير أساسا بغرض تصدير جلودها إلى الصين بأسعار تصل إلى 3500 جنيه للجلد الواحد. ورغم عدم الإعلان عن القبض علي صاحب مطعم واحد يبيع لحوم الحمير، أصر الإعلام على إظهار القضية وكأن المصريين لا يأكلون إلا الحمير، ما يعتبره البعض محاولة من النظام لتخويف المواطنين من شراء اللحوم وتقليل الطلب عليها فتنخفض أسعارها التي تظهر النظام بالفاشل في معالجتها.

الجنرال يحابي مافيا الإستيراد

تستهلك مصر مليون ومائتى ألف طن لحوم سنويا، يصل الانتاج المحلي من اللحوم البلدى بالكاد إلى 500 ألف طن سنويا، بنسبة 40? فقط من حجم الاستهلاك، ونستورد 60? من احتياجاتنا. سوق اللحوم المستوردة ضخمة تخطت الـ 30 مليار جنيه، حجم المبرد والحي منها 30 ألف طن شهريا، والمجمدة 25 ألف طن.

سوق اللحوم المجمدة ضخم يقارب 13 مليار جنيه، ومنشأها البرازيل ودول أوروببية تبيح استخدام هرمونات نمو أنثوية تزيد وزن العجل إلى ضعف المعدل الطبيعي، فيصل إلى 800 كيلوجرام في ستة أشهر بدلا من 400، ولكن هذه الهرمونات متهمة علميا بزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدى والمبايض فى النساء، والبروستاتا فى الرجال، وضعف خصوبة الرجال، وعقم النساء، وكشف تقرير نقابة الأطباء البيطريين بعنوان "ثروتنا الحيوانية" عن زيادة 7% في معدل الإصابة بسرطان الثدي عن السنوات الماضية!

اعترفت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري بعد ثورة يناير أن مافيا استيراد اللحوم المجمدة، تحارب سوق اللحوم السودانية والإثيوبية لمدة تزيد على 40 عاما، رغم أنها طازجة وأقرب لطعم اللحوم البلدية ورخيصة الثمن تناسب محدودي الدخل في مصر بحكم الموقع الجغرافيا القريب. الوزيرة اعترفت بتهديد المافيا لها بالقتل، ونجحوا في عهد المجلس العسكري استصدار قرار بمنع استيراد لحوم اثيوبية لمدة ثلاث سنوات!

غالبية هذه المافيا من اللواءات، ونجحوا أيضا في استصدار قرارا من وزير الزراعة مطلع هذا العام بوقف استيراد اللحوم السودانية لمدة ستة أشهر. القرار تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بنسبة 20%. عدم تدخل الجنرال السيسي لوقف هذا الفساد أثار الشكوك! لكن هذه الشكوك تبددت بعد تبني مافيا اللحومة المستوردة وهم أعضاء في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه الجنرال السيسي، بمبلغ 2 مليار دولار سنويًا لمدة 5 سنوات بإجمالي 100 مليار جنيه!

الجنرال يحابي الجيش

سبق وطلب الجنرال السيسي من القوات المسلحة المشاركة في خفض الأسعار المستعرة منذ تولى الحكم في يوليو 2014، وزاع في الإعلام الموالي للنظام أن القوات المسلحة وضعت خطة شاملة لضرب جشع التجار بعد أن وصل سعر كيلو اللحوم البتلو إلى 120 جنيهاً، بالتعاون مع عدد من أجهزة ووزارات الدولة، وخاصة جهاز المخابرات العامة، المتورط في استيراد اللحوم، ووزارتى التموين والزراعة.

لكن الدولة فشلت في خفض الأسعار الملتهبة وهي تملك 25 ألف منفذ تمويني، وخمسة آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فكيف للجيش الذي فشل على مدى سنتين، أن ينجح هذه المرة في خفض الأسعار أو تثبيتها ومنافذه الـ 468 لا يستطيع أن تغطي حي واحد من أحياء القاهرة.

الجيش الذي يدعي خفض الأسعار يشارك في رفعها، فبالرغم من تعاقد وزارة التموين المصرية على توريد 800 ألف رأس ماشية من السودان خلال 3 سنوات، بواسطة شركات المخابرات، رفعت الوزارة في منتصف يونيو الماضي سعر اللحوم السودانى من 50 جنيها إلى 60 جنيهاً للكيلو بزيادة 20%، دون رفع الجانب السوداني للسعر.

بالرغم من ارتفاع معدل الأسعار العالمية للأعلاف الحيوانية في 2013 عن 2016 بمعدل 50%، وارتفاع أسعار اللحوم بمعدل 13%، فلم تزد أسعار اللحوم البلدية في عهد الدكتور مرسي عن 60 جنيه للكيلو، و32 للحوم السودانية المبردة، مقابل 120 جنيه للبلدية في عهد الجنرال السيسي و60 جنيه للسودانية!

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*مستشار وزير التموين المصري سابقاً

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