عصام تليمة يكتب: محمد عبد المنعم البري العالم الأزهري الجريء

عصام تليمة*

توفي يوم الثلاثاء الماضي عالم من علماء الأزهر الشريف، وهو أستاذنا الدكتور محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر سابقا.

هذا الرجل الذي جمع بين العلم والعمل، صاحب المواقف التي شهدناها بأعيننا، والتي أعادت إلينا صورة الأزهري الجريء الذي يصدع بالحق، والفقيد رحمه الله له شمائل وصفات لا يفي مقال بها، لكن حقه علينا بذكر طرف منها، لمن يجهل مثل هذه الشخصية، في زمن أصبح من يعرف فيها من يكثر من تملقه للسلطة، ومن يجاري الناس في أهوائها، بينما عمالقة الرأي والخلق كأستاذنا رحمه الله يكونون في عداد المغمورين عند العامة، المعروفين عند الخاصة من أهل العلم فقط!



كان رحمه الله عالما موسوعي الثقافة، فقد درّس في كلية الدعوة الإسلامية لنا عدة علوم، في عام من الأعوام درس اللغة العربية، شارحا كتابي: قطر الندى، وديوان الإمام الشافعي، ثم في عام آخر درّس الفقه، فقرر على تلامذته كتاب: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد، ودرس مادة الدعوة، فقرر كتاب (في فقه الأولويات) للدكتور يوسف القرضاوي، فكان في كل ذلك نعم الشارح والمعلم، فقد يحسن اختيار ما يفيد تلامذته.



ولم يكن يشعر تلامذته بفرق بينه وبينهم، فقد كان أبا للجميع، مما أعاد لنا صورة العالم الأزهري الأب لتلامذته، ما من مشكلة تواجه طالبا في الكلية مع الإدارة، أو مع الأمن، أو مع الجامعة، إلا ويلوذ الطلبة – بعد الله عز وجل – بأستاذنا رحمه الله، فيكون نعم المنصف والنصير لكل مظلوم، حتى لو كان الظلم في اختبار نهاية العام، ويوقن بأحقية الطالب في أمر ما، وتدخل الأمن بالإملاء على أستاذ، أو تعصب الأستاذ ضد طالب، إلا ويتدخل بشكل لا يدع المظلوم إلا وحقه مردود له، بلطف منه مع الأستاذ الذي ظلم الطالب، وبشكل يأسر الجميع بأدبه، فينزلون على وساطته.



وكان محبا للرياضة، ويشجع الطلاب عليه، ويذم كثيرا في أن يكون للداعية كرش، أو إهمال في جسده، فقد كان رحمه الله نموذجا في تأنقه، في ثيابه، وشكله، وزيه الأزهري، وكان يباهي بعنايته بمظهره حتى أسنانه، فيقول لنا: يا أولاد سأموت إن شاء الله وأسناني كاملة في فمي، وكان يقول ذلك في معرض حديثه عن ابتسامة الداعية، وأهميتها، وأنه كيف لداعية يبتسم في وجه الناس، بينما أسنانه صفراء، أو سوداء، أو عليها علامة لا تدل على العناية بنظافتها، مما يوحي للناس بعدم نظافة الداعية؟!!



سافر أستاذنا إلى معظم دول العالم، فلم يتلون ولم يتغير بلون هذه الدول وسياستها، فقد عمل فترة في السعودية، والإمارات، وبنغلاديش، وأمريكا، ودول أخرى كثيرة، فكما ذهب عاد، لم يغير من قناعاته بتغير الدول التي يزورها، لا تشددا في دول التشدد، ولا تساهلا في دول الانفتاح غير المنضبط بالشرع.



أما عن مواقفه رحمه الله في قول الحق فهي كثيرة، ويشهد بذلك كل بيانات وتصريحات جبهة علماء الأزهر التي تولى رئاستها فترة كاملة، واجه فيها كل محاولات النيل من ثوابت الإسلام، أو تمييعه لصالح الحاكم الفاسد، في وقت اشتد فيه التضييق على معظم علماء الجبهة، وبخاصة رموزها الكبار، ومع ذلك لم تلن له قناة ولا إخوانه من العلماء رحم الله من توفي منهم، وحفظ من بقي منهم سائرا على درب أسلافه، مما جعله يدفع فاتورة مواقفه من الحيلولة بينه وبين أن يتولى منصب عميد كلية الدعوة، أو أي موقع آخر، عقابا له على مواقفه التي وقفها لله – كما نحسبه – رحمه الله وغفر له، وجعل ما قدم في ميزان حسناته.

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*من علماء الأزهر

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