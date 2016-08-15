د. نور الدين العلوي يكتب: مواطن عربي تائه في زحام الأمم

الثورة حصلت والسياسيون الفاسدون سقطوا وتعروا وفضحوا. ثم عادوا. هكذا أفاق المواطن العربي على ثورة ثم وقع في كابوس. بحيث يصبح الجدال حول سلوك لاعب في الاولمبياد نوعا من التسلية الحزينة في غياب مشروع وبرنامج

د.نور الدين العلوي*

تدفق المعلومات والمشاهد والصور من كل مكان يجعل الحليم حيرانا. كان يفترض أن تنير الطريق ففي عصر المعلومة المتاحة تتضح الطريق لكثيرين لكن المواطن العربي يحتار لا لقصور عقلي فيه بل لحيرة أوسع من قدراته على رسم طريقه حتى إن علمه ينقلب عليه حيرة فلا يهتدي. من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟ وماذا يريد ليكون كما يريد؟

تداخل الصور

لاعب الجودو المصري لم يعرف كيف ينتصر ولا كيف ينسحب فلا هو قاطع ولا هو أخلص للأخلاق الاولمبية .السباح التونسي المحبوب ولأنه محبوب يفرض أمه في صدارة الوفد الرسمي مبتزا عاطفة جمهوره لتدليل أمه على حساب الدولة. وفيما المشاهد العربي يقارن ويتحسر على أكثر من 60 سنة من الإنفاق العربي على الرياضة لم تجمع أمة العرب أكثر مما جمع سباح أمريكي فرد من ميداليات. ويسأل أين ذهبت الأموال؟ وقبل الإجابة تقتحمك صور مذبحة رابعة أبشع المذابح ضد المدنيين العزل. حيث تم حرق الأحياء بالنار تنصرف عن خيبات الرياضة لتحل عليك خيبات السياسة وتشرع في التحليل.

تصبح الخيبات الرياضية هي الأخف لأنه توجد خيبات سياسية وهي سبب العلة. وقبل أن تصل إلى خلاصة تحليل تقتحمك صور الترك والفرس يتعانقون لبناء مستقبل بجوارك فتوسع زاوية النظر لتقتحم مذابح سوريا خلوتك التحليلية. وتضيع نقطة البداية مرة أخرى لماذا انتهينا إلى هنا فيما الآخرون يتقدمون بجوارنا على جميع الصعد؟

هل يكفي أن نتهم السياسة

أسهل الأجوبة عن الأسئلة السابقة هي أن السياسيين خونة ولأنه لا يمكن تغييرهم إلا بثورة ولا ثورة في الأفق. هذا كان قبل 2011 لكن الثورة حصلت والسياسيين الفاسدين سقطوا وتعروا وفضحوا. ثم عادوا. هكذا أفاق المواطن العربي على ثورة ثم وقع في كابوس. بحيث يصبح الجدال حول سلوك لاعب في الاولمبياد نوعا من التسلية الحزينة في غياب مشروع وبرنامج.

يوجد متهم في مكان ما لكنه ليس التدخل الخارجي. حيث دأبت التحليلات الثقافية العربية المهزومة نفسيا على تعليق الفشل على مشجب التدخل الامبريالي الصهيوني المعادي للأمة. الدرس التركي الرهيب مزلزل لكل التحليلات. لم ينجح التدخل الخارجي في بلد يملك حريته ويعرف ما يريد أن يفعل. نعم يمكن للتدخلات الخارجية مهما تعاظمت وفجرت أن تفشل. إذا لم تجد لها نصيرا في الداخل يبيع ذمته ويرهن شعبه. ها قد عاد المواطن العربي للدوران في الحلقة المفرغة. من الخائن في الداخل الذي يخرب كل الاحتمالات الوطنية.

مجتمع مقسوم

لقد انكشف للناظر أن المجتمع العربي ليس واحدا وأن عمق الانقسام حول المستقبل أعمق مما تخيل ذوو النوايا الطيبة في إصلاحه. القطيعة عميقة بين اليسار العربي ذي المسميات الكثيرة والإسلاميين المتعددين. وهما مكونان رئيسان في النخب السياسية، كلاهما مستعد لمحق الآخر وإنما مختلفان في الوسائل.

ما كان للسيسي أن ينقلب ويستقر لولا اليسار الذي برر له وأحاط به. ماذا يريد اليسار للمواطن العربي وماذا يقترح عليه ليكون؟ خمسون سنة من الكتابات عن الحداثة والتطور والتقدمية حتى لم نعد نفهم اليسار ومشروعه. مقابل خمسين سنة كان فيها الإسلاميون يبتزون عواطفنا بعذاباتهم (التي سببها اليسار نفسه) لكننا لم نفهم ماذا يريد الإسلاميون للمواطن العربي.

هل نحمد الثورة لأنها فضحت كل هذه الانقسامات وعرتها ورسمت لنا طريقا خارجها أم نلعن الثورة لأنها لم تفلح في توحيد صف هؤلاء أو تقضي عليهم فيريحون ويستريحون. الأمر ليس بالأماني وهذا أمر ثابت داخل الفوضى المتحركة.

حرقة العجز والحيرة.

طيلة الثمانينات وما بعدها شهدنا القفزة التنموية للنمور الأسيوية وتحسرنا بما يكفي وقارنا بألم وضع بلدان كانت معنا في موقع الدونية ووجدناها تحتلنا بصناعاتها وسلعها (كوريا على سبيل المثال لا الحصر). وشهدنا بجوارنا القريب استقواء الإيرانيين وفوزهم بقوة نووية ثم ها نحن نشاهد الأتراك ونرجو عطفهم علينا ومن داخل أفريقيا المجاعات والحروب القبلية تصلنا صور نمور أفريقية لم تكن يوما شيئا مذكورا. ونحن نحسب مكاسب الآخرين وخسارتنا ونستلذ جلد الذات. العرب لا يساوون شيئا على الخريطة العرب ملعب الآخرين وسلواهم. العرب حقل تدريب على الأسلحة الجديدة. العرب حفرة في تاريخ الإنسانية. ما أسهل التوصيف المهزوم وما أعسر الإمساك بخيط الخروج من المتاهة.

هنا يقف المواطن العربي ويعيد تدوير الكلام فلا ينتهي إلى مخرج. كيف يمكنه أن يثور إذا كانت النخب القائدة لا تؤمن بالثورة بل تغدر بها إذا قام بها شعب الفطرة السليمة. كيف يتحرر إذا كان قادته ينسقون إدارة أمورهم مع السفارات ؟ من أين يبدأ هذا المواطن حرب التحرير الذاتي ؟

وبعدين ؟

بعض القراء سيصبرون على القراءة حتى هذه الجملة وسيسألون الكاتب وبعدين؟ ها قد وصفت ولم تأت بجديد. ولهم أقول لو لم أكن في حيرتنا المشتركة ما كتبت هذا.

كل ما يجري حولنا منتج للحيرة ولكنه منتج للسؤال أين الخلل في كل فرد منا؟ وهل علينا أن نصلح من حالنا أم من حال الآخرين ونحتفظ بتقصيرنا. في ظل عجزنا كأفراد أمام نخب فكرية وسياسية بلا مشروع ولا خيال اعتقد أن الحل فردي ولكن ليس بالانخراط في نظام الفساد والإفساد الفكري والسياسي بل بكسره وتفتيته إلى ذرات.

لقد وصلت الأفكار(التيارات) اليسارية والإسلامية والقومية إلى نهايتها واستنزفها أصحابها ولم يعد يعول عليها. هذه التيارات وبعد فشلها في تحويل الثورة الشعبية إلى مشروع مجتمع جديد صارت جزءا من مشاكلنا وليس إتِّباعها حلا واعتقد أن كل من يفكر في مصلحته ضمن مصلحة الجماعة البشرية التي ينتمي إليها والتي نسميها الأوطان أو الدول عليه أن يصلح من حال نفسه أولا(طبعا لا أتحدث عن شعوذات التنمية البشرية السائدة هذه الأيام). وإصلاح الحال هو العمل الفكري والسياسي خارج هذه التيارات بالذات. لقد صار تجاوزها ضرورة للنهوض الحقيقي.

يحتاج الفرد/ المجتمع العربي أن يكسر هذه الكتل السياسية المتجمدة والعاجزة عن التطور الذاتي. كل اجتماع ضدها هو اجتماع مع المجتمع المغدور منها. اعتقد أن تجاوزها ليس لحظة وعي فقط بل مشروع مجتمع جديد لا مكان فيه ليسار حزين يتقن النواح والخيانة ولا لشبيحة الدبابات المنتظرين تحت سور ثكنة ولا لإسلام سياسي مغترب عن لحظته.

هل سيخرج المواطن العربي من حيرته إذا خرج من هذه التيارات. أجزم أنه سيكون قد عرف بداية الطريق إذ وضع الأعداء في صف واحد فليس العسكر هو العدو الوحيد بل الذين مجدوا العسكر عبر الخريطة العربية ومجدوا الدواعش ومجدوا الخيانات والتبعية كلهم يقفون في صف واحد ضد هذا العربي المقهور من الداخل قبل قهر الخارج. آن الأوان لتجديد السياسة خارج الأيديولوجيات وخارج الثكنات وخارج الانتظار الممضي لمعجزة ربانية.

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*كاتب وأكاديمي تونسي

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه