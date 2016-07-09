سمير العركي يكتب: "التحالف" ومرحلة الموت السريري

لا يخفى على أي متابع الحالة التي وصل إليها تحالف دعم الشرعية ، حيث بات يعيش مرحلة الموت السريري منتظراً إعلان وفاته رسمياً في أي لحظة من اللحظات. يتبع

سمير العركي*

لا يخفى على أي متابع الحالة التي وصل إليها تحالف دعم الشرعية ، حيث بات يعيش مرحلة الموت السريري منتظراً إعلان وفاته رسمياً في أي لحظة من اللحظات ، معلناً انتهاء مرحلة من العمل الجبهوي حققت قليلاً من النجاحات وأخفقت كثيراً خاصة مع فشلها في تحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها.



فالتحالف الذي أعلن عن تأسيسه قبل انقلاب يوليو 2013 بأيام قليلة أعلن في ديباجة تأسيسه أنه "سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها.

ثم استهل نشاطه بمليونية "الشرعية خط أحمر" في ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2013، حيث أعلن المشاركون فيها اعتصامهم في الميدان تحسباً لتطورات الأمور حينها والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس مرسي والتي أدت إلى تطوير أهداف التحالف ليكون على سلم أولوياته إعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب العسكري.

لكن جرت تحت الجسر مياه كثيرة أدت إلى انسحاب العديد من الأحزاب والشخصيات العامة من التحالف ، فيما فشل التحالف في تحقيق أهدافه تزامناً مع تراجع الزخم الثوري وتقلص دوره في الشوارع والميادين والذي بات مقتصراً على إصدار البيانات الأسبوعية فيما لم يشهد العمل الثوري تطوراً فعلياً يدفع بمطالب الجماهير خطوة إلى الأمام.



التحالف وأسباب إخفاقه :

هذا الإخفاق الذي أصاب التحالف لا يمكن فصله عن عدة أسباب أحاطت به يأتي في مقدمتها غياب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الأحداث ، فرغم إرهاصات الانقلاب الواضحة قبل الثالث من يوليو ، إلا أن التحالف ظل يعيش على أمل باهت منتظراً خطاب قائد الانقلاب لعل وعسى يحمل البشر !! ولم يسع التحالف للتحرك محاولاً إجهاض الانقلاب قبل حدوثه ، مكتفياً بحشد الميادين ، مؤملاً بحدوث تدخلات إقليمية أو دولية تعيد الأمور إلى نصابها.



كما أن التحالف افتقد لرؤية تنسيقية تساعده على اتخاذ القرار بشكل صحيح ، وتعمل على إدارة الخلاف داخله بصورة صحية ، ما أدى إلى تصاعد الشكوى من انفراد الإخوان المسلمين باتخاذ القرار دون الرجوع إلى بقية مكونات التحالف ، والذي أفضى بدوره إلى انسحابات متتالية؛ فيما لم يسعَ إلى تطوير العمل الثوري، واعتمد على المظاهرات الأسبوعية المشفوعة ببيانات إعلامية لم تكن تحمل جديداً، ما أدى إلى تقلصها وانزوائها بعيداً في الشوارع والأزقة.



كما تأثر التحالف بتصاعد الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين المكون الأكبر بالتحالف ، خاصة وأن جزءا من الخلاف كان منصباً على كيفية إدارة المشهد الثوري. ثم كان ما أصاب التحالف من تراشقات بين مكوناته على خلفية الاختلاف حول إدارة المشهد وإعادة اللحمة إلى الصف الثوري، وانتهاء بولاية الرئيس مرسي من عدمه! في الوقت الذي يقبع فيه في السجن محكوماً عليه بالإعدام إضافة إلى أحكام بالسجن تصل إلى عشرات السنين !!

الثورة المصرية وخيار المصالحة :

هذا الإخفاق الذي أصاب تحالف دعم الشرعية بعد ثلاث سنوات من تأسيسه فتح الباب على مصراعيه للحديث عن رهانات الثورة المصرية ، والتي تأثرت دونما شك بما أصاب التحالف حتى إنها فقدت كثيراً من الأوراق التي كان يمكن استخدامها خلال الفترة الماضية ، خاصة فى ظل تطورات إقليمية مهمة أبرزها إعادة تموضع السياسة الخارجية للدولة التركية ( أبرز الداعمين لمعسكر دعم الشرعية ) ولجوؤها إلى تخفيف حدة التوتر مع القاهرة ، وهو الأمر الذي سيترك آثاره على تحركات المعارضة بالخارج .



إضافة إلى دعم إقليمي ودولي غير محدود لنظام السيسي الذي يمثل الخيار الأفضل لكل هذه القوى في المرحلة المقبلة والتي قد تشهد إعادة تشكيل لجغرافيا المنطقة على أسس عرقية وطائفية.



من هنا فإن الثورة المصرية باتت محشورة بين خيارين إما أن تكمل مسيرتها بنفس الأداء الحالي الذي يسير من سيء إلى أسوأ في ظل ضبابية الرؤية وتقلص الثورة إلى ما يشبه المعارضة ، والذي ظهر واضحاً في عدم نجاح الثورة في استغلال تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والسياسية وتآكل ما يسمى بمعسكر 30 يونيو ، في حمل الشعب على الخروج إلى الشوارع والميادين.



أما الخيار الثاني فقبول معسكر الثورة ما كانت ترفضه من قبل من إجراء مصالحة مع السلطة الحالية ، وهو الخيار الذي بدأت فرصه تتصاعد في الآونة الأخيرة حيث طرحه الشيخ عبود الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية بصورة صريحة في حوار له مؤخراً مع جريدة المونيتور حيث أكد دعم جماعته " لفكرة المصالحة الشاملة مع الدولة، المصالحة التي تنهي نهائياً على حالة الصراع القائمة، لأن الوطن بحاجة إلى من يأخذ بيده من محنته، ويعبر به إلى أفاق المستقبل بإجماع وتوافق شعبي".



الزمر اعتبر أن "إخراج الدكتور محمد مرسي من السجن، وإسقاط كافة التهم الصادرة ضده، شرطاً أساسياً للمصالحة مع الدولة ". ورغم أن حديث الزمر لم يتحول حتى الأن إلى رؤية رسمية لتياره ، إلا أن أهميته تكمن في كونه صادراً من الحليف الأبرز للإخوان داخل التحالف ، ما يعنى حلحلة المواقف التي كانت فيما مضى من الثوابت .

لكن يبقى أن الحديث عن المصالحة ، غالباً ما يكمن الشيطان في تضاعيف السطور ، إضافة إلى وجود سلطة أصيبت بالتغول وتعمل على مصادرة الإنسان والمكان لصالحها ، ومعارضة تعاني عجزاً واضحاً وانقساماً غير خاف على أحد.

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*كاتب مصري

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