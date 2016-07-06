عبد الرزاق قيراط يكتب: الإرهاب كما يراه أوباما والسيسي

عبد الرزاق قيراط*

ألقى الرئيس باراك أوباما في حفلات الإفطار التي نظّمها البيت الأبيض على شرف الجالية الأمريكيّة المسلمة خطبا جديرة بالتأمّل والتحليل، وقد دافع في جلّها عن الإسلام باعتباره دين سلام ومحبّة، ومن أقواله المأثورة: "لمدّة ألف عام جُذب الناس لرسالة الإسلام والسلام، التحية الرسميّة هي السلام عليكم"، (نطقها بالعربيّة)، وأضاف :"من أراد أن يدخل الجنّة، فليحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، هكذا علّم النبيّ محمّد".

وحرص الرئيس الأمريكي من جهة أخرى على تبرئة الإسلام من الأعمال الإرهابيّة التي ترتكب باسمه مُعربا عن أسفه لما يحصل من ربط آليّ لدى عموم الناس "بين الأفعال الإرهابيّة المريعة ومعتقدات دين بكامله".. وإنكارا لذلك الخلط، أشاد في خطبه بالمواطنين الأمريكيّين المسلمين الذين يساهمون في نهضة الولايات المتّحدة وخدمة ناسها قائلا:" المسلمون الأمريكيون يُثرون حياتنا اليوم في كل النواحي:هم الجيران، والمدرّسون الذين يلهمون أبناءنا، والأطباء الذين نأتمنهم على صحّتنا، والعلماء الذين فازوا بجوائز نوبل،هم أبطال الرياضة الذين نحتفي بهم مثل محمد علي وكريم عبد الجبار، وبالمناسبة عندما يتقدّم فريق الولايات المتحدة للأولمبيات القادمة، واحدة من الأمريكيين الذين سيلوّحون بالعلم الأحمر والأبيض والأزرق سوف تكون بطلة مبارزة ترتدي حجابها: ابتهاج محمد وهي حاضرة هنا اليوم…" (تصفيق).



درس أوباما

يقدّم الرئيس الأمريكيّ بذلك الرفق والاحترام لعقيدة الآخر درسا للمتشدّدين الذين يبثّون خطاب الكراهيّة والتعصّب في أميركا وأوربا حيث تقترب الأحزاب اليمينيّة المتطرّفة بسرعة من مواقع القرار، الأمر الذي بات يهدّد قيم الحوار والسلام والتعايش بين الثقافات، مع انتشار الأعمال الانتقاميّة من المسلمين الأبرياء سواء كانوا لاجئين فارّين من بؤر التوتّر أو مواطنين لهم حقوق دستوريّة في المهجر حيث يعيشون منذ عقود.



ولأنّ الإرهاب يمثّل معضلة عالميّة، فإنّه يحتاج اليوم إلى تشخيص موضوعيّ حتّى يمكّن أصحاب القرار من التصدّي له بفاعليّة واقتدار، وفي هذا السياق، استعان الرئيس الأمريكيّ بتاريخ الأديان لضبط المفاهيم بخصوص تلك المعضلة فقال:"ما لا يمكن نكرانه هو أنّ شريحة صغيرة من المسلمين تروّج لترجمة منحرفة عن الإسلام، هم ليسوا أوّل المتطرّفين إساءة لاستخدام اسم الربّ في التاريخ، لقد رأينا هذا من قبل عبر الأديان، هذه هي الحقيقة، يجب أن نفهم أنّ الهجوم على معتقد واحد هو هجوم على معتقداتنا جميعا".



لسنا هنا في سياق لمدح الرئيس أوباما الذي أخلّ بالكثير من واجباته في سياسته الخارجيّة فسكت عن جرائم المستبدّين والانقلابيّين، ولكنْ لا مانع من الإشادة به خطيبا مؤثّرا دافع بصدق عن الإسلام عن بيّنة، وبالحجج العقليّة والنقليّة المناسبة، ما يدلّ على رغبة صادقة في الإرشاد والإقناع. وهو بذلك يتفوّق على الرؤساء والملوك المسلمين الذين لا وقتَ لهم ولا جهدَ ولا رغبةَ أصلاً في خدمة هذا الدين الذي يتعرّض لتشويه ممنهج وشرس.



خطبة السيسي

والمؤسف أنّ لبعض القادة العرب حسيسا يسهم في ذلك التشويه، فيصرّ على الربط بين الإسلام والأعمال الإرهابيّة الغادرة. ونقصد بهذا الاستدراك الرئيسَ المصريّ عبد الفتاح السيسي الذي خطب بدوره بمناسبة ليلة القدر فأضحك وأبكى كعادته، ولم يفوّت الفرصة لتوبيخ المسلمين كافّة بقوله:" شوفوا خريطة التطرّف اللّي موجودة في العالم، وحجم الأعمال اللّي تتمّ، وشوفوا تأثيرها على سمعة دينكم". وفي قوله "دينكم" بدل "ديننا" شُبهةُ إعراض عن الإسلام، كما فُهم من سياق خطابه، حيث أكّد في فلتة أخرى أنّه "ظل يقرأ ويبحث لمدة 5 سنوات لتجديد اختياره للدين الذي يعتقده".



وعلى العموم، فإنّ المقارنة بين خطبة أوباما وخطبة السيسي مفيدة جدّا، ومن دروسها المستخلصة إدراك الفوارق والمتناقضات بين المبشّرين والمنفّرين من السياسيّين، فالزعيم أوباما كان حريصا على توحيد الشعب الأمريكيّ بكلّ أطيافه، والسيسي ظلّ ثابتا على ضلالته ببثّ الفرقة بين أفراد الشعب الواحد، وتكرار الحديث عن المؤامرات والمفسدين، فقال ذلك العتلّ (أي المسرع إلى الشرّ): "لمَّا الأمة أو الدولة تضعف يطلع ناس من وسطينا من غير ترتيب يطلعوا يعبثوا بأمن الدولة، ويفسدوا فيها"، والغريب أنه كان يفسّر (بذلك الافتراء) آية من القرآن الكريم!



ومن نبوءاته التي تبعث على التشاؤم بمستقبل مصر قوله:"الأمم اللّى هاتروح.. مش هاترجع تاني".. وفي هذه كان صادقا مع نفسه، فمنذ انقلابه على الرئيس الشرعيّ وهو يعمل على خراب مصر وأفول حضارتها، فاستولى على عرشها، وفرّط في أراضيها، وتنازل عن ثروة نيلها، وصادر المجال العام، وأجهز على الحياة السياسيّة والمدنيّة، واستعمل أجهزة الدولة لإرهاب المواطنين، فأحرق خصومه السياسيّين أحياء، وقتل المتظاهرين السلميّين، ووضع الآلاف منهم في السجون..، وكوارث أخرى قادمة على يديه ما لم ينهض شعب مصر لإسقاطه، وتحرير الوطن من كوابيس حكمه العسكريّ، فالشعوب الحيّة لا تزول، ولا "تروح"، بل "ترجع ثاني وثالث ورابع" لتقاوم، وتكسر القيود، "ولا بدّ للّيل أن ينجلي، ولا بدّ للقيد أن ينكسر".

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*كاتب تونسي

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