محمد منير يكتب: تنفذ الكلمات قبل ان تنفذ مظاهر الفساد

الأمل في ثورة حقيقة والثورة لن تكون إلا بكشف الواقع الأسود والتعامل معه دون أي اعتبارات أو توازنات أو مواءمات. يتبع

محمد منير*

نشأت عقيدتنا وثقافتنا منذ الطفولة على مفاهيم وثوابت تجعل من الوطن معشوقاً وغاية وهدفا للتضحية .. من يشرب من ماء النيل لابد أن يعود لمصر .. لا مكان لجائع في المحروسة .. بلد الهلال والصليب .. وطن صلب يعشق أبناءه ويعشقوه .. هكذا كان الوطن في وجداننا.



كل المشاهد التي كنا نعيشها أكدت لنا هذه المشاعر والمفاهيم فلم يكن الأمر شعارات جوفاء، فقد عشنا سنوات في وطن يحنو علينا ويعلمنا ويوفر لنا كل مظاهر الحياة السليمة نختلف ونتفق تحت مظلة آمنة من الحب والدفء والموضوعية .. هكذا كانت مصر رغم كل العقبات وربما الكبوات التي شهدتها بعض الفترات.



المشاهد التي نعيشها الآن جعلت من مصر بقعة طاردة لأبنائها ومكانا موحشاً يبث الخوف في النفوس من المستقبل، وتقلص مساحة الوطن استأثر بها فئة ضالة من اللصوص والفسدة، والذين احتكروا حق الحياة.

من الصعب وضع ترتيب لمشاهد الوطن المنهار ولتكن تلقائية الكلمات وسيلة للتعبير عن الحال المؤلم.



المشهد الأول .. أزمة شديدة يعانى منها الاقتصاد ابرز ملامحها: انهيار سعر الجنيه المصري بشكل غير مسبوق وتواصل الانهيار بشكل سريع ليس على مستوى اليوم وإنما على مستوى الساعات، وينعكس هذا على حياة الغالبية من الشعب الذين وصل بهم الأمر إلى فقدان القدرة على تحصيل قوت يومهم أو حماية صحتهم التي انهارت بفعل الجوع والفقر، واختفت الأدوية من الصيدليات، وأغلقت المستشفيات أبوابها في وجه المرضى بسبب عدم توافر الإمكانات، وانهار التعليم وأصبح أداة في أيادي السادة وضعوها ضمن أدوات السيطرة والتحكم في الشعب.

الفساد والاحتكار والظلم

ولو كان الانهيار بفعل كوارث طبيعية أو قدرية خارج إرادة البشر لهان الأمر على هذا الشعب الذى أصبح الصبر جزء من تكوينه؛ ولكن الانهيار جاء بفعل الفساد والاحتكار والظلم الذى جعل الحياة حكرا على فئات تعيش في بذخ معلن مبالغ فيه وكأنهم أمراء وأميرات من روايات وحكايات الف ليلة وليلة. صفقات بمليارات الجنيهات تدار يوميا بينما الغالبية من الفقراء يشغلهم البحث عن وسيلة لمواراة أجساد ضحايا الجوع والمرض والعوز .. وتنشغل ادارات الحكم بالبحث عن مبرر للانهيار مسنودة على آلة اعلامية أكثر فسادا منها لتلقى بمسئولية الانهيار على كتف المعارضين من خلال حكايات وروايات مستخفة عن مؤامرات تحاك ضد الوطن ، ومسنودة أكثر على جيش تحولت عقيدته من حماية الشعب الى حماية الحكم.



لم ينشغل الحكام وأولي الأمر وأتباعهم من الإعلاميين بالبحث عن وسائل للتنمية يواجهون بها هذا الركود الناتج عن تبعية ونظم سياسية متعاقبة تأمرت ضد شعوبها، فأغلقت المصانع وأوقفت كل مشروعات التنمية وسرحت العمال وشردتهم ، وتوجهت كل جهود آلة الحكم إلى تحويل كل موارد البلد البشرية والطبيعية إلى سلعة عرضوها بأبخس الأثمان على العالم كأي نخاس يتاجر بلحوم البشر، ولا عجب فهم لا يعلمون معنى الوطن ولا يخشون من انهياره.



المشهد الثاني: هو الهجمة الشرسة على الشباب الذى ما زال يحلم بالأمل في تخليص هذا الوطن من احتلال النخاسين القتلة فامتلأت زنازين السجون بهم وبالمعارضين للنظام بتهم مختلقة ووهمية في ظل قضاء فاسد باع شرف العدل مقابل أن يصبح جزءا من الاستغلال وخادما للنخاسين تجار لحوم البشر.



المشهد الثالث: هو حالة الفوضى المتعمد خلقها في الشوارع التي أصبحت مصدرا للقلق والخطورة وعدم الآمان، والوقيعة المتعمدة بين أبناء الشعب المنهار بفعل الجوع والاحتياج من أجل إحكام السيطرة عليهم ، وتحويل كل جهودهم وأذهانهم واهتماهم الى البحث عن قوت اليوم وحتى يغضوا النظر وينشغلوا عن مظاهر الثراء والحياة الاسطورية التي يعيشها ولفسدة وأصحاب المصالح.



المشاهد كثيرة وتعجز الكلمات عن وصفها ولو قدر لي تحويل مظاهر الفساد في مصر إلى كلمات لنفذت الكلمات قبل أن تنفذ مظاهر الفساد .



ربما يرى البعض في كلماتي هذه سوداوية ودعوة لليأس … أقول لهم نعم إنها سوداوية ولكنها ليست دعوة لليأس فما زال الأمل ليس فقط في الشباب وإنما في كل مصري انحاز للحق والعدل والشعب ، ما زال الأمل في هؤلاء الذين يرون في الوطن بقعة يعيش تحت مظلتها الجميع في كرامة وأمن ومساواة وليس هؤلاء الذين حولوه إلى سوق للنخاسين يتاجرون على أرضه بلحوم البشر ويمصون الدماء .

الأمل في ثورة حقيقة والثورة لن تكون إلا بكشف الواقع الأسود والتعامل معه دون أي اعتبارات أو توازنات أو مواءمات.

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*كاتب وصحفي مصري

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