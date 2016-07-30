عصام تليمة يكتب: خواطر حمار!!

بدأت تحكي مسيرة الحمار وانتقاله من سيد إلى سيد، ومن مكان إلى مكان، والخبرات التي يحصلها القارئ من هذه المسيرة، وأن الحمير ليست كما يتصور البشر أنهم مجموعة من الأغبياء، في قالب أدبي مشوق، وسلس. يتبع

عصام تليمة*

هذا عنوان كتاب، كتبته الكونتيسة دي سيغور، تحكي على لسان حمار تجربته في الحياة، وانتقاله من سيد إلى سيد، متقمصة شخصية حمار يعيش بين الناس، بتجربة مهمة ومفيدة.

وقد اشتهر في تاريخ البشرية الأدبي كتب تتحدث عن الحيوانات، وأحيانا تحكي على لسانها ما تعجز أن تحكيه على لسان البشر، خوفا من سلطة باطشة، أو شخصية متسلطة، ككتاب كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف الهندي، والذي ترجمه عبد الله بن المقفع، والذي يشك بعض الباحثين من أن كاتبه هو ابن المقفع نفسه. وفي تراثنا العربي كتب عن الحيوانات من حيث التعريف بها، ومن ذلك: كتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب: حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري، وغيرها.



أما مؤلفة الكتاب (خواطر حمار) فهي: الكونتيسة دي سيغور، واسمها: صوفي روستوبشين، وهي كاتبة فرنسية، ولدت سنة 1799م، وتوفيت سنة 1874، وكان والدها وزيرا للامبراطور بول الأول امبراطور روسية، وحاكما لمدينة موسكو، بعد أن فقد مكانته غادر روسيا، واستقر في فرنسا، ولحقت به ابنته ثم تزوجت من الكونت أوجين دي سيغور، ولما كانت موضع لا مبالاة من زوجها، فأمضت وقتها ووظفته جيدا، في الكتابة والاطلاع، وكتبت عدة روايات، منها: أحزان صوفي، والبنات الصغيرات المثاليات، ومذكرات حمار، وغيرها.



وقد جعلت المؤلفة إهداء الكتاب على لسان الحمار لصاحبه وسيده، فقال فيه: "إلى سيدي الصغير هنري.. أنت يا سيدي الصغير كنت بي رحيما، ولكنك كنت إذا ذكرتَ الحمير تحدثت عنها باحتقار لها جميعا، فلأجل أن تعرف عن علم حقيقة الحمير، ويصدق حكمك عليها، كتبتُ هذه المذكرات وأهديتها إليك":

"وسترى يا سيدي العزيز! كيف كنتُ أنا المسكين، ورفقائي من الحمير؛ نعاني من الناس قسوة المعاملة، ثم تتحقق أن لنا نصيبا عظيما من الذكاء، وحظا وافرا من المواهب الطيبة، وستعرف كيف أنني كنت شقيا في عهد حداثتي، وكم كنت أجازى بالعقاب الشديد، ولكن الندم والتوبة والعمل بإخلاص وحب، كل ذلك أعاد إلى محبة رفقائي، ورضا سادتي. فإذا فرغت من قراءة هذا الكتاب، فإنك تنتهي إلى الحكم بأنه بدلا من أن يقال: بليد كالحمار، جاهل كالحمار، عنيد كالحمار. يجب أن يقال: ذكي كالحمار، عالم كالحمار، متواضع كالحمار".



"ثم ترى بحق، أنت وقومك، أن هذه أوصاف صادقة، وأنها إذا اعتبرت مدائح فلم تكن عبثا. يا سيدي العزيز: إنني أتمنى لك أن تكون في النصف الأول من حياتك شبيها بخادمك المخلص".



وقد مهدت المؤلفة بفاتحة للكتاب، على لسان الحمير يخاطب بها سيده، قبل أن يدخل عليه برواية قصته كاملة، ومسيرته، فيقول الحمار لسيده: "سيدي: لا أتذكر جيدا عهد طفولتي، وأظن أنني كنت في الغالب بائسا مثل كل جحش، وكنت لطيفا ظريفا كسائر الحمير".



ولكنني متحقق من أنني كنت قوي الذكاء، كما أنا الآن في سن الهرم أشد ذكاء، وأحسن تصرفا من رفقائي.

ولقد خدعتُ سادتي، ومكرتُ بهم غير مرة، وهم لم يكونوا إلا من بني آدم، ولذلك لم يستطيعوا أن يدركوا مقدار فهم حمار، وبراعة حيلته".



ثم بدأت تحكي مسيرة الحمار وانتقاله من سيد إلى سيد، ومن مكان إلى مكان، والخبرات التي يحصلها القارئ من هذه المسيرة، وأن الحمير ليست كما يتصور البشر أنهم مجموعة من الأغبياء، في قالب أدبي مشوق، وسلس.



وقد رأيت محاولات معاصرة للكتابة عن نفس الموضوع، ولا أدري هل اطلع هؤلاء الكتاب على عمل هذه المؤلفة، فقد التقيت منذ سنوات في قطر الدكتور أيوب الأيوب (مدرب التنمية البشرية الكويتي)، وسأله أحد الحاضرين عن آخر مؤلفاته فقال: إنه يكتب كتابا على لسان حمار، فأخبرته بهذا الكتاب وقصته، وفوجئ أنه لم يسمع به، ولم يره. ومنذ أيام وأنا أسير في معرض إسطنبول للكتاب العربي، رأيت رواية بعنوان: أحببت حمارا للروائية رغد السهيل، ولم أجد أي إشارة لكتاب: خواطر حمار، الذي يعد الأسبق في هذا المجال.



لكن الدرس الأهم في حياة مؤلفة كتاب (خواطر حمار) الكونتيسة التي وجدت من زوجها لا مبالاة وإهمالا لها، أنها خرجت من هذه الأزمة والمشكلة، ولم تنكفئ على ذاتها، فأخرجت أفضل ما لديها بروايات أدبية رائعة، على عكس نسائنا عندما يتجاهلهن الأزواج، غالبا ما تمضي وقتها في القيل والقال مع إحدى الجارات، بينما هذه الكونتيسة استطاعت أن تكون من الأديبات الشهيرات بتحويل هذه الطاقة السلبية إلى عمل إيجابي، فكانت إنتاجها الأدبي المشار إليه، وهو درس مهم في الإبداع.

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* من علماء الأزهر

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