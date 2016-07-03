سمير طاهر يكتب: عنف عربي غير منتج

سمير طاهر*

أواسط حزيران هذا العام: وزير خارجية ألمانيا، الدولة التي هي قلب حلف الناتو، يوجه للحلف انتقاداً شديداً على استفزازاته المستمرة لروسيا وعلى سياسة الحلف في إلهاب التوترات بدلاً من تهدئتها.

قبل أن ينتهي حزيران، يعلن البريطانيون رغبتهم بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فيستقيل رئيس الحكومة، وتنطلق مرة واحدة مطالب الانفصال عن الاتحاد وحتى مطالب انفصالية إقليمية في داخل الدول الأعضاء وأولها أقاليم المملكة المتحدة نفسها وكأنها تشرب من الاناء الذي أذاقته الأوروبيين.

إنها تغيرات دراماتيكية متسارعة تعصف بالغرب وتقلب المفاهيم السياسية المتداولة رأساً على عقب. لا حلف الناتو ظل كما هو ولا الاتحاد الأوروبي ظل اتحاداً أوروبياً، لا روسيا ظلت كما هي ولا "الوطن العربي" ظل كما هو، ولا العالم الذي عرفناه قبل أن ننام مساء هو نفسه حين نفتح أعيننا في الصباح. كأن هرقليدس حاضر معنا في معترك السياسة الدولية للقرن الحادي والعشرين ويهز رأسه قائلاً: "أنت لا تنزل النهر نفسه مرتين"!

بعد الصراع السياسي الذي سبق التصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاء صراع سياسي آخر بعد التصويت يدور حول دلالة هذا الانسحاب: أهو انتصار قومي أم خسارة اقتصادية؟ لكن – من ناحية أخرى – هناك دلالة دولية، وهي انتقال الاضطراب الى مركز الحضارة الحديثة بعد أن كان مقتصراً على "هوامشها". فطوال السنوات الأخيرة كانت النغمة المتداولة في الغرب تدور حول هذا "الشرق الأوسط اللعين" الذي تتفجر براكينه السياسية على سكانه وتدفعهم لا الى ركوب قوارب الموت وطلب اللجوء في الغرب وحسب وإنما الى نقل ساحة المعركة الى الغرب نفسه في عمليات إرهابية مروعة. ثم فجأة استيقظ الأوروبيون على بركان ينفجر في عقر دارهم: أوروبا تتفكك.

لكن لكلٍ أسلوبه: فحيث إن براكين العرب مليئة بالعنف والدم فان براكين الغربيين سياسية وديمقراطية؛ لكن في كلتا الحالتين ثمة خط فاصل بين عالم ما قبل البركان وعالم ما بعده، هو خط اللاعودة. فبعد أن تكررت "تنبؤات" الاستخباراتيين الغربيين بقرب "اختفاء" دول عربية وقرب "زوال" الكيان العربي، عليهم الآن أن ينشغلوا بمواجهة تفكك وحداتهم السياسية، فمن يدري؟ قد لا يكون بعيداً اليوم الذي نشهد فيه "ربيعاً أوروبياً" يستلهم الربيع العربي ويفكك دول القارة العجوز، أو لم لا يكون ربيعاً أمريكياً بعد الدعوة التي ظهرت في ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة؟

ما نشهده هو إنه كلما مر الزمن زادت سرعة الانتقالات السياسية التاريخية. في الماضي كان كل وضع للعلاقات الدولية يدوم عشرات السنين قبل أن تحصل انتقالة كبرى تؤدي الى وضع جديد؛ اليوم صارت هذه الأوضاع تفاجئنا بين كل بضع سنوات بتغيير كبير. وانعكس هذا على الفكر السياسي الذي صار يصعب عليه اللحاق بسرعة التطورات في السياسة الدولية. فلم تعد المقاييس التقليدية ولا نظريات العامل الواحد (السياسي أو الاقتصادي أو الآيديولوجي أو الجيوسياسي) بقادرة على استيعاب هذه التطورات. وطبعاً لم يعد لنظرية المؤامرة مكان وسط هذه التحليلات ولو على سبيل الترفيه، فبعد أن ظلت هذه النظرية ترجع كل ما فعلناه ببلداننا وأنفسنا الى مؤامرات الغرب فكيف ستفسر لنا الآن تصدع البنيان الغربي نفسه؟

لكن رغم كون الفاعلية السياسية في كلا شطري العالم نشطتين فانهما تختلفان من حيث الانتاج: فمن هذه الناحية يبدو حالنا في العالم العربي – للوهلة الأولى – وكأننا نعيش رفاهية البطء، بل الجمود، لكن في الحقيقة نحن نكرر أنفسنا ليس إلا، ندور في الحلقة نفسها، ونكرر الأخطاء نفسها. لقد بلغ الغربيون في سلم الحضارة درجة باتوا معها قادرين على صنع تغييرات كبيرة بأقل عنف ممكن، أما نحن فعنيفون في أفعالنا لكن عنفنا لا ينتج تغييراً ولا يحقق هدفاً. وبكل أسف لم تؤد التضحيات والدماء الغزيرة التي سالت في الشوارع العربية منذ 2011 حتى اليوم الى تغيير حقيقي في أي بلد عربي. بقيت الأوضاع كما هي، سوى إننا خسرنا آلافاً من شبابنا وآلاف الأطنان من الثروات. ان هذا الاخفاق، بكلفته الضخمة، لا يمنح أملاً بمستقبل واعد، بل إنه – إن أردنا الصراحة – يمنح يأساً من جدوى الثورات.

لكن الانسانية لا تتقدم مجاناً، كما يقول ماركيز في رواية "ليس لدى الكولونيل من يكاتبه". ان سعي الانسان الى تحسين أوضاعه ليس مبدأ تحتكره عقيدة ما، إنما هو شيء حتمي، هو من طبيعة الانسان، وليس شرطاً أن يتم عن طريق العنف. أو كما عبر بطل رواية "الآن هنا" لعبد الرحمن منيف:

"لا أعرف كيف سيكون عالم الغد، لكن لدى البشر الكثير من الجنون ورغبة الحياة، وهذا وحده كفيل بايجاد عالم جديد".

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*كاتب عراقي

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