صلاح سليمان يكتب: عملية ميونخ الإرهابية..من قلب الحدث!

إن هذا الحادث يذكرني بالسؤال الكبير الذي طرحه أحد الباحثين الألمان من قبل: لماذا يسافر بعض الشباب الألماني للالتحاق بقوات داعش في سوريا والعراق؟ يتبع

صلاح سليمان*

عاشت مدينة ميونيخ ليلة عصيبة، لم تعرف فيها النوم، ولا الهدوء المعتاد، إثر العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص، وجرح ما لا يزيد عن عشرين شخصا، حالة ثلاثة منهم خطيرة للغاية.



الفوضي عمت أرجاء المدينة بعد توقف حركة المواصلات بالكامل، وإخلاء محطة القطارات الرئيسية، وتقطعت السبل بالناس، وتم فرض طوق امني محكم حول مسرح العملية في منطقة "الاولومبيا سنتروم " وهي مركز تجاري كبير يبعد حوالي سبعة كيلومترات عن قلب المدينة.



امتثل الناس لطلبات الشرطة وفضلوا العودة بسرعة إلى منازلهم، والبعض عاد سيرا على الأقدام رغم بعد المسافة، لكن وجها آخر للتضامن بين السكان ظهر على الفور في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فتح الكثيرون من أهالي ميونيخ منازلهم للتائهين والحائرين لقضاء الليل، حتي يجدون الطرق الآمنة للعودة إلى منازلهم. أيضا كل مساجد المدينة بادرت إلى فتح أبوابها لكل من يرغب في قضاء الليل، كذلك مبني البرلمان البافاري، وبعض المباني الحكومية القريبة من وسط المدينة.



مدينة الأشباح

ساعات مرت قبل أن تكشف الشرطة البافارية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن حقيقة ما حدث. ساعات عصيبة عاشتها الجالية المسلمة وهي تدعو الله أن لا يحمل الحادث بصمات إرهاب تنظيم الدولة (داعش).

فالحركات المتطرفة الكارهة للمسلمين مثل حركة بيغيدا، والحركات العنصرية الأخرى قد تستغل مثل هذه الحوادث أسوأ استغلال للتضيق علي الجالية المسلمة. الملاحظ أن ظاهرة الإسلاموفوبيا كانت في أوج مظاهرها في هذا اليوم. فالمسلمون خائفون والألمان أكثر خوفا من تداعيات تلك العملية الإرهابية الغامضة.. وكان السؤال الحائر طوال الوقت هو: من هم القتلة؟ وما عددهم؟ وما هو الأثر الذي ستخلفه هذه العملية؟



لم تكن هناك إجابة محددة حول تلك الأسئلة ، فالشرطة البافارية لم تصدر بياناً حول العملية بشكل فوري، فيما سرت شائعات عديدة حول تفجيرات في أماكن أخرى كان أهمها قلب ميونيخ في" شتاخوص " القلب النابض للمدينة، لكن السكان فضلوا السلامة وامتثلوا لأوامر الشرطة وأخلوا علي الفور قلب المدينة، والتزم السكان الهدوء، وأصبحت مدينة ميونيخ المكتظة في ليلة عطلة نهاية الأسبوع مدينة أشباح تبحث عما جرى في تلك الليلة!



خيبة أمل إيرانية

والجميع حائر يبحث عن حقيقة ما جري، كشفت الشرطة الألمانية عن الفاعل الحقيقي وهو شخص واحد بمفرده وليس ثلاثة أشخاص كما كان يعتقد. أما القاتل فهو، وفق المتحدث باسم الشرطة، شاب ألماني من أصول إيرانية يبلغ من العمر 18 عاما.. وهنا تعود الأسئلة الحائرة مرة أخرى حول ما الذي يدفع بشاب في مقتبل العمر إلى هذا السلوك الإرهابي؟



إن هذا الحادث يذكرني بالسؤال الكبير الذي طرحه أحد الباحثين الألمان من قبل: لماذا يسافر بعض الشباب الألماني للالتحاق بقوات داعش في سوريا والعراق؟ بالتأكيد ستحتاج الإجابة إلى بعض الوقت لكن بلا شك ستكشف الساعات القليلة القادمة عن دوافع هذا العمل. أيضا لابد من التذكير هنا بأن قطاعا من الشباب المهاجر أو الذي ينتمي إلى أصول أجنبية لا يستطيع التكيف مع بيئة بلاد المهجر في وقت تبدو ثقافتهم منبوذة وعقيدتهم موصومة بالعنف والإرهاب جراء تلك العمليات الإرهابية المتكررة؛ لهذا يصعب علي هذا الفصيل الاندماج في المجتمع فيصاب بالانعزال والأمراض النفسية التي تدفعه إلى سلوك العنف!



الشرطة الألمانية داهمت في ساعة متأخرة من الليل بيت القاتل، وقامت بتفتيشه بدقة، لكن عدم الإدلاء بأي بيانات جديدة تجعل من المرجح أن تكون العملية فردية. أيضا من القراءات الأولية للعملية فإن هناك ترجيح كبير أن القاتل قام بمفردة بالتخطيط لعمليته ربما تحت تأثير دوافع شخصية ترجع إلى مشاكل واجهته مع المجتمع بمعني آخر حالة من الفشل هي دفعته إلى ارتكاب الحادث!



رغم أن الجالية الإسلامية ما زالت تتوخي الحذر من ردو الأفعال تجاهها إلا أن الكشف عن القاتل وانه فرد واحد نفيا للأخبار التي تواردت في بداية العملية من انهم ثلاثة أشخاص، فان ذلك في الغالب ينفي أن العملية تحمل بصمات الإرهاب الداعشي، لكن خيبة أمل كبيرة أصابت الجالية الإيرانية ذلك أن القاتل يحمل الجنسية الإيرانية.



المدينة الهادئة

مدينة ميونيخ كانت دائما مدينة هادئة، لم تكن أبدا مسرحا لعمليات إرهابية، شرطة المدينة يقظة علي الدوام، فالمدينة تتحصل علي دخل كبير من السياحة، وهي الأولي علي خريطة المدن السياحية في ألمانيا، لذلك لم تقف أبدا في وجه السياحة العربية التي تتدفق عليها في أشهر الصيف رغم كل القلاقل التي تجري في منطقة الشرق الأوسط. من أهم العوامل التي تجذب السياح العرب إلى ميونيخ أنها تحافظ علي عاداتهم وثقافتهم وخصوصيتهم في الملبس والمأكل وحتي العبادة فكثير من الفنادق والمطار الدولي ومستشفيات المدينة بها مساجد صغيرة للصلاة.



الوجهة السياحية للمدينة والمحافظة عليها هي التي دفعت المتحدث باسم شرطة المدينة إلى عدم المزايدة والسير في طريق تصريحات مغلوطة، فهو نفى أن وراء العملية إسلاميين متطرفين، وقال إنه من السابق لأوانه التكهن بدوافع القاتل.

المستشارة الألمانية لم تستبعد العمل الإرهابي؛ لكنها أيضا لم تؤكده. الجميع بانتظار ما ستكشف عنه الساعات القادم وسط تمنيات بأن تكون عملية اجرامية ليس لها علاقة بالجالية الإسلامية في المدينة.

ليس من المؤكد ان تكون ميونيخ قد دخلت نطاق المدن الخطرة بعد هذه العملية ، فثمة إجماع على أن المدينة في طريقها إلى حالة الهدوء والاستقرار.

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*كاتب مصري مقيم في ميونيخ

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