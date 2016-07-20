عصام تليمة يكتب من إسطنبول: الصوفية التركية والانقلاب

فاجأت الحركات الصوفية في تركيا كل متابع لها في موقفها من الانقلاب العسكري في تركيا، فالصورة الذهنية لدى الجميع عن الصوفية في العالم العربي أنها حركات تابعة للحاكم. يتبع

عصام تليمة*

فاجأت الحركات الصوفية في تركيا كل متابع لها في موقفها من الانقلاب العسكري في تركيا، فالصورة الذهنية لدى الجميع عن الصوفية في العالم العربي أنها حركات تابعة للحاكم، وكثير من قياداتها صنيعة العسكر وبخاصة في مصر ومثيلاتها إلا ما رحم ربي.

ونموذج علي جمعة والحبيب الجفري وأحمد الطيب وحضور رئيس المجلس الأعلى للصوفية في الثالث من يوليو في الانقلاب في مصر خير شاهد ودليل، مما جعل الباحث في شؤون الحركات الصوفية يقارن بين الأداءين، بين أداء من خرج باسم الدين والتصوف يقول: اضرب في المليان، ومن برر الانقلاب بأنه أخف الضررين، ومن ينسب قائد الانقلاب العسكري للرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما شاهده الناس من موقف الصوفية في العالم العربي، وبين حركات صوفية تركية خارجت تقول: لا للانقلاب العسكري، فلماذا اختلف أداء معظم صوفية تركيا في موقفها من الانقلاب العسكري في تركيا عنه في البلاد الأخرى. باعتقادي أن ذلك يعود لعدة أمور أهمها:



أولا: لأن كثيرا من الحركات الصوفية في تركيا لا ينتمي للتصوف المرتبط بالحكم العسكري، أو من يروج لخرافاته، ولا ينتمي للتصوف الفلسفي الذي يميل للشطحات، والذي يخرج بصاحبه من التصوف الذي ينشد ترقيق القلب، وصفاء النفس، إلى شطحات تجعله يعتزل الحياة والناس، وبالتالي يؤدي أهم دور يتمناه كل حاكم عسكري، وهو عزل المتدين عن السياسة، فيرى مكانه في المسجد ومع مسبحته فقط، وهو عين ما تريده العلمانية، وهذا لا تجده في كثير من الحركات الصوفية في تركيا، فهو تصوف إيجابي من حيث نظرته للحياة والمشاركة فيها بصفة عامة. وهو ما ينسجم مع الصوفية الحقيقية الصحيحة، صوفية الجنيد، وعبد الله بن المبارك، والعز بن عبد السلام، وحديثا: عمر المختار ابن الدعوة السنوسية التي تستند للتصوف في تربيتها، والمهدي في السودان، فكان كثير من صوفية تركيا امتداد طبيعي لهذا الخط.



ثانيا: أن التصوف في تركيا كان الرافد الديني الوحيد الذي ترك ليعمل في ظل الدولة التركية العلمانية، فنشأ معظم السياسيين المتدينين في ظله، وبخاصة الطريقة النقشبندية، التي خرج منها معظم زعماء العدالة والتنمية، ومن قبلهم: كان نجم الدين أربكان، وأردوغان، وغيرهم، وكثير ممن يعملون بالسياسة التركية من المتدينين معظمهم له جذوره الصوفية التي كان لها الأثر الكبير في التزامه، ولذا نجد كثيرا من السياسيين يحرص على التودد لهؤلاء المشايخ الصوفية، وكسب ودهم، والشعب التركي بصفة عامة لرجال التصوف والدين مهابة وحب في قلوبهم، فكلمة (خوجة) و(إمام) و(مفتي)، لها مكانتها وقدسيتها عند الأتراك، حتى العلمانيين منهم!



ثالثا: كانت تجربة العدالة والتنمية بالنسبة للحركات الصوفية هي فتح كبير بالنسبة لهم، فقد سمح لهم أردوغان وحزبه بفتح مراكز للتعليم، ومدارس، ومشاريع خيرية، وأوقاف، وأعطاهم مساحة حركة في المجتمع المدني التركي بشكل لم يسبق من قبل، فكان بوابة دخولهم للمجتمع التركي بشكل رسمي، وليس بشكل محدود كما كان من قبل.



رابعا: أن الحالة الإسلامية في تركيا تمثلت في أردوغان وحزبه، فشعرت هذه الكيانات أن تهديد التجربة هو تهديد لوجودها هي كذلك، فكان خروجها دفاعا عن وجودها الذي نما وازداد بفضل المساحات الكبيرة من العمل التي أتاحها لهم العدالة والتنمية، فلم يعد هناك مساحة للتفكير إلا في إنقاذ مكتسبات تحققت للوطن والحركات الصوفية، وهي مكتسبات للتواجد الديني في المجتمع، فبخسارة التجربة وعودة العسكر لإدارة مفاصل الدولة مرة أخرى، معناها قضاء على كل هذه المساحة والحرية التي لم يكن لتتاح إلا في ظل حكم مدني، محب للدين، كالعدالة والتنمية.

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* من علماء الأزهر

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