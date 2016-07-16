عبد القادر عبد اللي من أنقرة: فشل الانقلاب العسكري التركي

عبد القادر عبد اللي*

في الرابع من أبريل/ نيسان نشرتُ في هذه الزاوية مقالاً بعنوان "احتمالات الانقلاب العسكري في تركيا". وقد كتبتُ المقال بناء على دعوات مراكز الأبحاث الأمريكية حكومتها لدعم انقلاب عسكري في تركيا يطيح بالحكومة التركية الحالية على اعتبار أن هذه فرصة ذهبية لنجاح الانقلاب، وبعد التحليل للواقع العام في تركيا توصلتُ إلى ثلاثة احتمالات: الأول: عدم قيام انقلاب عسكري، والثاني، فشل الانقلاب العسكري في حال قيامه، والثالث، نجاح محدود بالزمان، يزيح قيادات العدالة والتنمية عن الحكم، ولكن هذا الحزب سيعود إلى الحكم مرة أخرى كما حدث في الانقلابات العسكرية السابقة في الجمهورية التركية كلها حيث عاد يمين الوسط إلى الحكم، بمعنى آخر كل الاحتمالات تشير إلى فشل محتمل للانقلاب.



مشاهدٌ هزت مشاعر الجميع

ها هو الانقلاب الذي دعت إليه مراكز الأبحاث الأمريكية تلك يحدث، ولكنه يفشل.

عندما دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الشعب للنزول إلى الشارع ومواجهة الانقلابيين اعتبره عبيد البوط العسكري العرب ضعفاً وهزيمة، وسخروا من دعوته هذه. فهؤلاء يحتقرون الشعب، ويعتبرونه كتلة لا حول لها ولا قوة، ويريدون أن يكون الشعب عبيداً للبوط مثلهم؛ ولكن بعد دقائق فقط، نزل الناس إلى الشوارع، وحرر المدنيون مطار أتاتورك الدولي، وظهرت مشاهدٌ هزت مشاعر الجميع، وهي تلك التي يسير فيها الشعب أعزلاً مهاجماً الدبابات، وتتراجع الدبابات أمامه.

فهذا لم يُثبت تبني الشعب لديمقراطيته فحسب، بل يثبت وطنية الجيش الذي رفض عموماً إطلاق النار، وارتكاب المجاز، وما حدث من إطلاق نار كان حالات فردية معزولة.

يمكن الاستنتاج بأن الولايات المتحدة والدول الأوربية دعمت الانقلاب من خلال تلفيق وكالاتها الإخبارية أخباراً عن نجاحات غير موجودة على الأرض، ورسم صورة مختلفة تماماً عما يجري منذ الساعات الأولى.



عندما وجه أردوغان التهمة، أشار إلى "بنسلفانيا"، وفي الحقيقة أنه استخدم هذه التسمية بمعنى مزدوج، فصحيح أنه يشير إلى الداعية الإسلامي "فتح الله غولان" باعتباره القائد الحقيقي للانقلاب، وهو مقيم في بنسلفانيا، ولكنه في الوقت نفسه يشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة والمحتضنة لهذا الداعية، ورفضت تسليمه على الرغم من تقديم كثير من ملفات الاتهام القانونية حوله.



الدفاع عن الديمقراطية

المدهش في القضية، وما لم يحسب حسابه أحد هو وقوف المعارضة التركية السياسية كلها صفاً واحداً ضد الانقلاب، وحتى إنها وقفت ضده قبل أن يصدر تنديد له من أية دولة من دول العالم. فعندما نزل الناس إلى الشوارع لم ينزلوا دفاعاً عن حزب العدالة والتنمية، ولم ينزلوا دفاعاً عن رئيس الجمهورية، فهناك أعداء لدودين لرئيس الجمهورية وحزبه نزلوا إلى الشارع لمناهضة الانقلاب، وحاولوا حماية المنشآت الديمقراطية كأبنية البلدية. بمعنى آخر كانوا يدافعون عن الديمقراطية باعتبارها مكتسباً لهم، وليس من حق أحد سلبها منهم.

هناك أيضاً من يراهن منذ فترة طويلة على انقسامات في صفوف العدالة والتنمية، ولكن تصريحات عبد الله غول وأحمد داوود أوغلو جاءت برياح عكس ما اشتهاه ربان سفن الانقلاب، وبالطبع كانت كلمة رئيس الجمهورية السابق عبد الله غول التي غمزت من قناة نظام السيسي قاسية، وهي: "نحن لسنا دولة أفريقية أو أمريكية جنوبية لينجح فيها انقلاب عسكري".



المفاجأة الأخرى التي لم يحسب الانقلابيون حسابها أيضاً هي وقوف محطات التلفزة المعارضة مع الخيار الديمقراطي، ورفض الانقلاب، فنداء أردوغان بُث من محطة معارضة، وفي برنامج لهذه المحطة كان يستضيفُ وزير العدل في الحكومة التركية وهو يدلي بتصريحات مناهضة للانقلاب بينما كانت دول العالم كلها قد أعلنت نجاح الانقلاب، وخاصة أن الانقلابيين احتلوا محطة التلفزة الحكومية الرسمية.



لقد اختفت أعلام الأحزاب الخاصة، ولم تظهر إلا في حالات نادرة في بعض المحافظات النائية البعيدة، والتي كان نزول الناس فيها إلى الشارع رمزياً. أما في أنقرة وإسطنبول، فقد كانت الراية موحدة هي علم الجمهورية التركية فقط، ولم يحمل معها أية صورة أو راية أخرى.



درس للقوى الغربية

بهذه التصرفات لم يلقن الشعب التركي الطامحين من الضباط فقط درساً بالديمقراطية، بل تجاوز الدرس الحدود، وكان موجهاً بالدرجة الأولى إلى القوى الغربية التي رعت الانقلاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

لعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذه النتيجة أن المشروعية في الحكم التي كانت تُستمد من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة باتت ماضياً بالنسبة إلى تركيا، فهذا أول انقلاب عسكري يفشل في بلد الانقلابات العسكرية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل شبه علني.

لقد تأخر أوباما بإعلان دعمه للشرعية في تركيا إلى ما بعد نزول رئيس الجمهورية إلى مطار أتاتورك الدولي، وبعدها توالت المواقف من الاتحاد الأوربي وبقية دول العالم. بمعنى أن أعين الجوقة كانت تنتظر حركة عصا المايسترو باراك أوباما، وعندما حرّكها بدأت تعزف مقطوعة الوقوف مع الشرعية.

لم يكن ما جرى صراعا على كرسي حكم كما أريد له أن يكون، بل كان صراعاً بين الديكتاتورية والديمقراطية، صراعاً بين العبودية والحرية، صراعاً بين التبعية والاستقلال. وأعتقد بأنه لا ضرورة للقول بأن الديمقراطية والحرية والاستقلال هي التي فازت.

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*كاتب سوري متخصص في الشؤون التركية

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