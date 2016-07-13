صلاح سليمان يكتب: "ليليان داوود" وظلال الأرز على ضفاف النيل

الشخصيات الفنية اللبنانية التي عاشت في مصر أو التي لها أصول لبنانية كثيرة جدا يقول عنها فارس الوكيم: إنها أثرت الحياة الفنية المصرية . يتبع

صلاح سليمان*

تناول كثيرون قضية ليليان داوود، وطريقة ترحيلها من مصر بصورة غير لائقة، ولكني أنظر للقضية من وجهة نظر أخرى، وهي الثراء الثقافي والصحفي الذي وُجد يوماً ما بهجرة اللبنانيين وعملهم في مصر في القرنين الماضيين.



لم يكن عمل ومهنية ليليان داود العالية وسط محيط من الإعلاميين الفاشلين، وصراخهم اليومي عبر فضائيات تتنافس في الانحطاط، إلا صوتا يذكرنا بحقبة جميلة في التاريخ المصري، وهي هجرة المثقفين اللبنانيين إلى مصر، والأثر الابداعي الكبير الذي ظهر من ذلك التلاقي الثقافي بين البلدين.



كتاب "ظلال الأرز على ضفاف النيل" لفارس الوكيم الصحفي اللبناني المقيم في ألمانيا، والذي كتبت عنه من قبل، ما زلت أجده أفضل المراجع التي تؤرخ لمرحلة الازدهار الثقافي المصري التي نتجت من فتح مصر زراعيها واحتضانها لرواد الثقافة اللبنانيين. هكذا كان التاريخ المصري، فلم تكن مصر أبدا بيئة طاردة للمثقفين العرب الجادين، بل كانت دوما بيئة خصبة حاضنة، تألق فيها الكثيرون ممن لم يحملوا الجنسية المصرية.



طرد أي مثقف عربي بشكل مهين من دولة بحجم مصر التي قادت حركة التنوير في العالم العربي منذ مطلع القرن الماضي، ما كان لها أن تتم لو كانت مصر تنعم فعلا بحياة ثقافية وإبداعية سليمة، بعيدة عن التأثيرات السياسية؛ فالمثقف في كل الأحوال يحمل فكراً ليس سواه، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، لكن قرعه بالعصا واختطافه وطرده، يعيد إلى الأذهان الصور القاتمة لفترات الحكم البوليسي المقيت.



يرجع فارس الوكيم في كتابه فترة الازدهار الثقافي هذه إلى ظاهرة هجرة "الشوام" إلى مصر في القرن التاسع عشر، حيث تأسس وقتها حراك ثقافي نشط، أرسى قواعد نجاحات عديدة في عالم الفكر والفن، بزغت في العالم العربي كله في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت ناجحة ومؤثرة طيلة القرن العشرين.

فجريدة الأهرام أشهر وأقدم الصحف العربية أنشأها الأخوان سليم وبشارة تقلا، وهنا ويخصص الواكيم 25 صفحة متواصلة من كتابه، يعرض فيها سيرة 11 صحفياً لبنانيا عملوا في الأهرام بعد تأسيسها، وساعدوا في نهضتها، ويقول: لم تكن الأهرام وحدها، بل دار الهلال أيضا أسسها جورجي زيدان، ويسرد قصة نجاح اميل وشكري زيدان وحبيب جاماتي في إنجاح مؤسسة دار الهلال ، وفي روز اليوسف كانت فاطمة اليوسف، ودار المعارف نجيب متري، ولم يترك فارس الواكيم أي من هذه الصحف إلا وبحث عن أي محرر لبناني عمل فيها ليعرفنا به.



أما الأقلام النسائية اللبنانية التي عملت في الصحافة المصرية كانت كثيرة أمثال هند نوفل، وزينب فواز، وردة اليازجي، ومي زيادة، ولبيبة هاشم، وغيرهن من الأسماء اللامعة.



حاولت أن أعثر على حادثة مشابهة لطرد ليليان داود فلم أجد، فقط هناك من لعبوا أدوارا في الحياة الثقافية المصرية دون أن يقيموا إقامة دائمة في مصر، مثل فارس الشدياق أول محرر بالعربية في جريدة الوقائع المصرية، والصحفي جبران التويني، والأديب سليمان البستاني الذي ترجم الإلياذة ونشرها في مصر، والأدباء يوسف السودا، وأمين تقي الدين، وإلياس ونقولا فياض، والمطربات صباح، ونور الهدي، ونجاح سلام والأخيرة غنت لمصر واحدة من اشهر الأغاني وهي" يااحلي اسم في الوجود يا مصر "، أما الذين تمصروا تماما من اللبنانيين فهما الأخوان أمين وعبد الرحمن الرافعي، وابن عمهما صادق الرافعي.



في أحد فصول الكتاب الأخرى يهتم الكاتب بسير الشعراء الذين اثروا الساحة الثقافية العربية انطلاقا من مصر، أمثال إبراهيم اليازجي، وخليل مطران، وفؤاد حداد، ومي زيادة…ولم ينس المؤلف أن يعرج بنا إلى فرع هام آخر من فروع المعرفة ألا وهو الترجمة، إذ يؤكد حقيقة أن اللبنانيين الذين اختاروا مصر مقرا لهم اهتموا كثير بتعليم الأبناء اللغات الأجنبية لاسيما اللغة الفرنسية، وبهذا الاهتمام لعب الأبناء دورا هاما في أعمال الترجمة فيما بعد .

الشخصيات الفنية اللبنانية التي عاشت في مصر أو التي لها أصول لبنانية كثيرة جدا يقول عنها فارس الوكيم : إنها أثرت الحياة الفنية المصرية آنذاك مثل جورج أبيض أحد رواد المسرح العربي، وآسيا داغر رائدة الإنتاج السينمائي المصري التي امتهنته بعد أن ساهمت في السينما المصرية أيضا كممثلة رائدة، يوسف شاهين وهو أحد اشهر المخرجين المصريين هو أيضا من أصول لبنانية وتحديدا زحلاوية. وهناك أيضا بشارة واكيم ،عبد السلام النابلسي ، ماري كويني، ويوسف معلوف، وعلوية جميل وغيرهم.

ما كان لكل هؤلاء أن ينجحوا، لو لم يكونوا علي التراب المصري، فالكاتب اللبناني الذي ولد وترعرع في مصر يقول: إن مصر كانت دائما البيئة الحاضنة للعرب، فالمصريون كانوا يطلقون على المهاجرين الذين قصدوا وادي النيل من بلاد الشام الخاضعة للحكم العثماني "الشوام" دون تفرقة بين فلسطيني ولبناني وسوري، فمصراستقبلتهم بكل ترحاب ولم تكن تفرق بينهم.

يشهد الكاتب أن مصر لم تعرف التمييز ولا العنصرية عبر تاريخها الطويل، وهو ما عاشه الكاتب نفسه وأحبه في مصر التي يقول عنها أيضا: إن والده عاش ومات وفي قلبه حبان: لمصر ولبنان، فمصر هى الواحة التي لجأ إليها والده بعد الحرب العالمية الثانية التي استضافته بترحاب شديد كمثل كل الذين سبقوه من شخصيات هذا الكتاب. ثم يقول إنها الواحة الوحيدة في العالم العربي التي تتاح فيها الفرصة لأصحاب الفكر للتعبير الحر..

لكن ربما بعد طرد ليليان داوود يعيد الكاتب رأيه في مصر التي تغيرت!

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*كاتب مصري مقيم في ألمانيا

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