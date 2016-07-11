د.عبد التواب بركات يكتب:الجنرال يحرر شهادة وفاة القطن المصري

د. عبد التواب بركات*

في نافذتها التفاعلية يوم الجمعة 1/7 الحالى، طرحت قناة الجزيرة مباشر في موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضوع القطن المصري للنقاش وتساءلت عن "من المسؤول عن تراجع زراعة القطن بنسبة 50% عن العام الماضي".

وتناولت القناة تقريرا نشرته وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا، عنوانه "انخفاض حاد يفوق التوقعات في إنتاج القطن المصري في 2016″، وجاء فيه أن المساحة المزروعة من القطن هذا الموسم وصلت إلى 50 ألف هكتار (125 ألف فدان)، وهو مستوى منخفض للغاية "لم يتوقعه أحد"

التقرير أشار، من غير قصد طبعا، إلى انخفاض مساحة القطن في عهد الجنرال السيسي إلى 100 ألف هكتار في موسم 2014/2015، من أول سنة له في الحكم، بمساعدة مسئول ملف الزراعة في حملته الانتخابية ووزير زراعته الدكتور عادل البلتاجي، الذي بخس أسعار المحصول وهوى بالسعر إلى 700 جنيه للقنطار مقابل 1800 جنيه في 2013! ما دفع العديد من المزارعين لاشعال النار في حقول القطن في مشهد مأساوي رصدته كاميرات الفضائيات وبرر المزارعون هذا الفعل بعدم تغطية السعر لنصف تكاليف الزراعة أو تكاليف الجني فقط!

ثم أعلن البلتاجي عن انسحاب الدولة من تسويق محصول القطن بل ونصح المزارعين بعدم زراعته مرة أخري في حالة عدم وجود تعاقد، وحمل المزارعين مسؤولية ضمان تسويق المحصول قبل زراعته.

هذا القرار بالذات تسبب في الكارثة، إذ أن توقيت الاعلان عنه قبل استعداد المزارعين لموسم زراعة القطن مباشرة جاء مخيبا لآمالهم في عوائد مجزيه لأفضل أقطان العالم على الاطلاق، وصرفهم إلى تقليص المساحة ما اعتبره الخبراء فاتورة مدفوعة للكفيل الأمريكي، مهندس الانقلاب العسكري والمنتج لقطن "البيما" الأقصر في التيلة والأقل في الجودة، وضربة قاتلة للقطن المصري الأطول في التيلة والفائق في الجودة والغريم الإستراتيجي لقطن البيما الأمريكي المستفيد الأول من غيابه!

طمس الحقائق

ورغم أن مسودة التقرير المنشورة في مارس الماضي أشارت إلى قرار الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة بعد البلتاجي، بحظر استيراد الأقطان الأجنبية لحماية القطن المحلي، كما سبق وحظره الدكتور مرسي في 2012، لكن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ألغى القرار بعد 15 يوما فقط من صدوره بعد اعتراض الاتحاد الأوربي على القرار، فلم تذكر الصحف المصرية هذه المعلومات، ولم يذكر التقرير طبعا أن النظام أقال الوزير وحاكمه جنائيا، كما لو كان وزيرا اخوانيا، واعتبره الفاسد الوحيد في حكومة طاهرة شريفة!!

التقرير ذكر كذلك أن مساحة القطن "وصلت إلى أكثر من 500 ألف هكتار" في الثمانينيات ما يوحى للقارئ بأن هذه المساحة كانت طفرة قياسية في مساحة القطن في بداية عهد مبارك تشي باهتمام نظام مبارك في بداية عهده بزراعة القطن وغيره من المشاريع، كما يحلو لأبناء مبارك أن يجملوه وإنه كان كويس بس خربها جمال ابنه!!

بل زادت الصحف المصرية في الترجمة فقرة غير موجودة في التقرير الأصلي فقالت "مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التي كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار في حقبة الثمانينيات" وهذا بالطبع خداع للقاريء وطمس للحقائق التاريخية المثبتة.

التقرير رصد، التدمير الذي تعمده نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقيادة وزير زراعته، الدكتور يوسف والي، من خلال التراجع الممنهج لمساحات القطن من مليون وربع المليون فدان بداية عهد مبارك في الثمانينات إلى مليون فدان فقط في التسعينات ثم نصف مليون فدان عام2000، ورغم ذلك أسقطت الصحف المصرية الموالية للنظام من ترجمتها هذه التخفيضات المتوالية في المساحة!!

إن حصر العبقري والجغرافي المصري الدكتور جمال حمدان الدقيق لمساحات القطن المصري على مدار القرن الماضي في كتابه "من خريطة الزراعة المصرية" الصادر عن دار الشروق في 1984، أظهر أنها لامست علامة المليوني فدان أربع مرات. الأولى كانت في منتصف عشرينات القرن الماضي، والثانية في الثلاثينات والثالثة بداية الخمسينات والرابعة كانت بداية الستينات، وهي في الوقت نفسه، علامة المليونين، بمثابة نقطة التحول النهائي نحو الاتجاه الهابط الذي ساد بعد ذلك إلى اليوم!!

مراحل التدمير

بشهادة التاريخ، استغرق تدمير محصول القطن المصري ربع قرن من نظام مبارك، واتبع سياسات زراعية وصناعية خبيثة لتحقيق هدفين محددين. الأول إرهاق مزارعي القطن وزيادة خسائرهم بتحرير تجارته والتخلي عن تسويقه لاجبارهم على هجر زراعته حتى وصلت مساحته إلى 280 ألف فدان نهاية عهده. وأوقف برامج لبحوث القطن فانخفضت إنتاجية الفدان إلى 6 قناطير مقارنة بـ16 قنطارا في أميركا و18 قنطارا في إسرائيل، بعد تطويرها لأصناف القطن المصرية التي أمدهم بها والي!!

والثاني تدمير صناعة الغزل والنسيج، أقدم الصناعات المصرية والمستوعب الأكبر للمحصول والرابح من تصنيعه إلي منتجات جدا رابحة من غزل ونسيج وزيوت وأعلاف، فتخسر مصر قاطرة المحصول والدافع لتنميته وزيادة مساحته في أي وقت لاحق.

تحمل الدكتور يوسف والي وزر الهدف الأول وحده، وتورط الجنزوري وعاطف عبيد رئيسا الوزاراء ومختار خطاب ومحمود محي الدين وزيرا قطاع الأعمال التي سموها بعد ذلك وزارة الاستثمار وأمين أباظة آخر وزير زراعة لمبارك قبل الثورة، في تدمير المحالج والمغازل ومصانع النسيج وتأهيلها للخصخصة بوقف تطويرها بحيث لا تستهلك الأقطان فائقة الطول التي تنتجها مصر، لتستخدم الأقطان القصيرة التي تستوردها بالكامل!

فقتلوا القطن المصري، ارضاءً للعم سام ودعما لقطن "البيما" الأمريكي الذي أصبح مصدر القطن الرئيسي للمصانع في مصر منذ عام 2007!! وهذا ما ورد أيضا في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ولم يتناوله الاعلام المصري!!

وبشهادة الجغرافيا، حرر الجنرال السيسي شهادة وفاة القطن المصري بتخفيض مساحته إلى 125 ألف فدان خلال عام واحد فقط له في الحكم وقصر عمل مصانع النسيج على القطن اليوناني، تكريما لدور أشتون والاتحاد الاوروبي في الانقلاب!

ورغم استناد التقرير الأمريكي إلى تقرير شئون المديريات الزراعية المصرية إلا أن التقرير تجاهل تزايد انتاج القطن في عهد الدكتور مرسي إلى مليوني قنطار ودعمه لصناعة النسيج لتستهلك الانتاج المحلي بالكامل مع مليون قنطار أخرى كانت راكدة من مخزون العام السابق، بل وأوقف استيراد القطن الأجنبي بقرار جريء أغضب الأمريكيين والأوروبيين!!

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل صادرات القطن المصري من مارس إلي يوليو2013 بنحو51% مقابل نفس الفترة من العام الماضي 2012، مع تراجع صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من العام 2014 بمقدار 70% مقارنة بالفترة نفسها من حكم الدكتور مرسي في2013!!

رغم كل هذه الحقائق وغيرها يضيق المجال لسردها جاءت اجابات الكتائب الإلكترونية السيسية على سؤال قناة الجزيرة على الفيسبوك "من المسؤول عن تراجع زراعة القطن بنسبة 50% عن العام الماضي؟" بعيدة عن السيسي ومبارك ورجالهما لتكيل الاتهامات لقناة الجزيرة بمسئوليتها عن تراجع زراعة القطن!

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*أكاديمي مصري وخبير زراعي

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