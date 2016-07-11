ابتسام تريسي تكتب: الانتحار المقدس في اليابان

ابتسام تريسي*



لم يكن يخطر في بالي قبل أن أقرأ قصة الحضارة "لول ديورانت" منذ عشر سنوات وأنا أبحث عن معلومات لروايتي "المعراج" أنّ الموطن الأصلي لأشجار الكرز هو اليابان، فما أعرفه منذ طفولتي أنّ بلدتي الصغيرة "أريحا" الواقعة في الشمال السوري هي موطن الكرز الأصلي، فقد تربيت بين أشجارها وتنفست عبير أزهارها وقطفت ثمارها طيلة أربعين عاماً قبل أن أنزح من بلدي في السنة الثانية للثورة السورية.

اكتشفت فيما بعد أنّ أشجار الكرز في اليابان ضخمة جداً وأزهارها متنوعة الألوان، وتنقسم إلى أشجار زينة وأشجار مثمرة، وتعرف أزهارها باسم "ساكورا"، وهي ترمز إلى الحياة السريعة الزوال وإلى الجمال، وقد استخدمها اليابانيون في رسوم الملابس وأواني الطعام والقرطاسية، والأغاني، وكان الطيارون في الحرب العالمية الثانية يرسمونها على أجنحة طائراتهم. وكان الناس يؤمنون بأنّ هؤلاء المحاربين الذين قضوا دفاعاً عن الوطن ستتجسد أرواحهم في أزهار الكرز التي تمثل جمال الطبيعة في اليابان.

يحج اليابانيون إلى هذه الزهور المقدسة كلّ عام ليحدّقوا في روعة الزّهور الّتي اتّخذوها رمزاً للمحارب المخلص الذي يستعدُّ للموت في سبيل الوطن في اللحظة الّتي تصل فيها حياته أوج الشباب. هذه الزّهرات يطلبها المساقون لتنفيذ حكم الإعدام كرغبة أخيرة يريدون أن تتحقق لهم قبل الموت!

المحاربون اليابانيون الأشهر في اليابان يطلق عليهم اسم "الساموراي" وقد كان المصطلح يطلق على الحرس الإمبراطوري، وعمّم فيما بعد على كلّ المحاربين. وقد تجاوزت سلطتهم سلطة الإمبراطور شخصياً.. فقد كان "الشوجن" الحاكم العسكري يقوم بعزل الامبراطور عن الشعب، وإحاطته بحاشية من النساء وإغراقه في تفاصيل تجعله مخنثاً ضعيفاً، ويمسك الحاكم العسكري بمقاليد الحكم بشكل مطلق.

إذا سار الامبراطور في الشارع محمولا على عربته التي يجرّها ثور، تصدر الأوامر بإغلاق النّوافذ وحجب الكلاب والقطط وإطفاء النيران. ويسجد النّاس على جانبي الطريق.

"الساموراي" أيّ حملة السيف، هؤلاء المدافعون عن الوطن الذين يبذلون روحهم بشجاعة ورضا

كانوا يحتقرون الحبّ ويفضّلون الصداقة، وكانوا يتسمون بالعربدة ويغرقون في الشراب، وقد سُمح لهم أن يجرّبوا سيوفهم الجديدة في الكائنات الحية سواء كانت بشراً أم حيوانات، يحكى عن أحدهم أنّه اشترى سيفاً جديداً ووقف على جسر "ينهون باشي" ينتظر، فمرَّ به رجلٌ سمين وكان سكران، فرماه السيّاف بضربة "ناشي واري، أيّ شق الكمثرى" فحقّق هدفه بأن شقّ الرجل نصفين من مفرق رأسه إلى فخذيه. وأكمل الشخص طريقه فاصطدم بشخص أو عربة شخص يسير على الجسر فوقع على الأرض كلُّ نصف منه في مكان!

في "فترة إيدو" بعد انتهاء عهد الإقطاع، وعودة الاستقرار السياسي، وتثبيت دور الطبقات المستحدثة، تخلّى الساموراي عن لباسهم التقليدي "لباس الدروع" واستبدلوه بالكيمونو وقطعتي سلاح. وقد أصبح هؤلاء المحاربون بلا أسياد، فتوجب عليهم ترك الأرياف والالتحاق بخدمة حكّام المقاطعات مقابل مقدار من الأرز. واضطرتهم الظروف الجديدة إلى الانخراط في التّعليم والتّجارة والوظائف الحكومية، لكنّ تاريخهم الحربي دفع بهم إلى تطوير قانون أخلاقي خاص بهم عرف باسم "بوشيدو، أيّ طريق المحارب" وكانت زهرة الساكورا شعاراً لهم.

وفي عام 1962 أنتج اليابانيون فيلماً بعنوان "هراكيري" تحدّث عن تلك التغيرات التي تعرض لها الساموراي في تلك الفترة من خلال قصة محارب أضناه الفقر فاضطر لتنفيذ "هراكيري" وهو الاسم الذي يطلق على الطقوس المتبعة في قتل الساموراي لأنفسهم بطعن البطن وإخراج الأمعاء، وطريقة القتل هذه تقوم على ثلاث حركات، شق البطن عرضاً ثمّ طولاً ثم يقوم مساعد يختاره الساموراي بقطع رأسه.. فيموت بشرف!

والمعروف أنّ الأمريكيين "المعجبون" بشخصية المحارب الياباني "الساموراي" قد أخذوا عن اليابانيين الكثير من التدريبات وطرائق القتال الخاصة حين شكّلوا "الكوماندوز" الخاص بهم.. ولم يكتفوا بذلك بل أحبّوا أن ينسبوا إلى أنفسهم تلك الأخلاقيات المثالية التي يتمتع بها المحارب الياباني فأنتجوا فيلماً من بطولة "توم كروز" بعنوان "الساموراي الأخير" يتفوق فيه الأمريكي الوحيد بين اليابانيين بإتقانه طريقة القتال والتمثل بأخلاق عالية! وهذه حالة إعلامية بحتة يتقنها الأمريكيون الذين يقدّمون أنفسهم للعالم بصورة مختلفة تماماً عن الواقع.

قتل النفس كان لدى المحاربين اليابانيين عملاً مشرّفاً يتخلّص فيه المقاتل من حياته بطريقة "مشرّفة" لتصل روحه إلى العالم الآخر بسلام.

الأهم في طريقة "قتل النفس" تلك أنّ المحارب ومن حوله يرونه بطلاً؛ لأنّه قتل نفسه بتلك الطريقة التي كان اليابانيون يقدّسونها قبل أن تزول بعد الحرب العالمية الثانية، والتطور الهائل الذي حصل في اليابان وتحوّل "الساموراي" إلى رجال اقتصاد ومال وبناء لبلد أصبح في الطليعة بعد أن نهض من رماد الحرب، وحملت عنه الدول التي ما تزال تعيش صراعات على أراضيها فكرة الانتحار التي حرّمتها الديانات السماوية، لكنّ شكل "الانتحار" أو قتل النفس كان بطرق مختلفة عن "طريقة الساموراي" ومن تلك الطرق "العمليات الاستشهادية"

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*روائية سورية

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